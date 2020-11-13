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    Феликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу

    Уругваец помог португальцу раскрыться в Испании

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    Жуан Феликс
    Жуан Феликс
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    Когда Диего Коста и Давид Вилья покинули «Атлетико» в 2014 году, никто не ожидал, что пройдет шесть лет, прежде чем в команде Диего Симеоне появится еще один смертоносный дуэт, пишет обозреватель Squawka Сэм Леверидж.
    Даже когда Антуан Гризманн был в «Атлетико» на пике карьеры, он один блистал в атаке. Фернандо Торрес после своего возвращения так и не достиг былого уровня, Кевин Гамейро попросту не прижился в Мадриде, а Коста был лишь тенью прежнего себя.

    Подписав на замену Гризманну за 126 миллионов евро Жуана Феликса, показалось, что «матрасники» получили хорошую опцию в атаке. Затем пришел отвергнутый «Барселоной» Луис Суарес, и мадридцы заполучили первоклассного центрального нападающего.

    В свои 33 года уругваец является тем, кто поиграл на всех уровнях и сделал все, что только можно. Как и в случае с Вильей, который помог обуздать агрессию Косты, Суарес пришел, чтобы стать наставником Феликса. Впервые с тех пор, как португалец присоединился к клубу, у него появился партнер, с которым он смог построить отношения.

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    • До этого момента Феликс играл в паре с Костой или Альваро Моратой. Когда он был в хорошей форме, неподвижность Косты никак не соответствовала его свободному движению и плавному стилю игры, в то время как Мората слишком сильно зависел от того, чтобы висеть на плече последнего защитника, оставляя Феликса одного между линиями полузащиты и атаки. Вместо того, чтобы обеспечивать связь с партнерами, португалец терялся на нейтральной полосе. Оставаясь один, он в простых ситуациях терял мяч, не имея возможности отдать пас партнеру или дождаться от него физической поддержки.

    Легко понять, почему Симеоне позволил Морате уйти в «Ювентус» и подписал Суареса. Уругваец, возможно, уже не столь подвижен, как раньше, но он в любом случае обеспечивает движение в атаке. Способный вести физическую борьбу, как Коста, но также умеющий терзать оборону своими перемещениями, он остается гораздо более мобильным вариантом, чем о нем думали фанаты «Барселоны». «Атлетико» нуждался в мобильности, чтобы создать пространство для игры Феликсу.

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    Фактически, Симеоне сам об этом признался. Когда его спросили о форме Феликса, он сказал: «Я считаю, что все это связано с присутствием на поле Суареса. У Косты и Морты были свои преимущества, но мы искали другие качества».

    Несмотря на это, будет справедливо сказать, что партнерство Суареса и Феликса не сразу принесло свои плоды. В первом совместном выходе на поле они не отметились результативными действиями, хотя играли с новичком Ла Лиги «Уэйской», спустя неделю ситуацию повторилась в поединке с «Вильярреалом». Когда Коста получил травму в матче с «Сельтой», Феликс и Суарес окончательно стали первыми опциями в атаке «Атлетико».

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    • Лишь в седьмом туре один из них забил при одновременном нахождении на поле. Это сделал Суарес, расписавшись в воротах «Бетиса». С тех пор «Атлетико» забил 11 голов в четырех играх, причем Феликс или Суарес забили почти две трети этих голов.

    Другим ключевым фактором стало появление Маркоса Льоренте. Бывший опорный полузащитник, выдвинутый вперед, стал сенсацией с тех пор, как Симеоне начал использовать его в атаке в прошлом сезоне, и он сохранил феноменальную форму и на сезон 2020/21.

    Придерживаясь той же схемы 4-4-2, Льоренте переходит на фланг и атакует, а это значит, что, когда «Атлетико» владеет мячом, то сразу же перестраивается на схему 4-3-3, когда Суарес и Льоренте терроризируют защитников своим движением, позволяя Феликсу оставаться чуть позади на позиции ложной девятки. Эта свобода дает ему возможность играть в свой футбол.

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    • Суарес и Феликс установили особые отношения. «Я думаю, что в этом году он начинает впечатлять болельщиков, он чувствует себя намного увереннее», — сказал Суарес в интервью AS, обсуждая свой тандем с Феликсом. — «Если остальные будут так же ему помогать и поддерживать, ему не придется чувствовать ответственность за результат. Мы — команда».

    Суарес и Феликс наладили между собой взаимопонимание настолько, что, когда VAR зафиксировал гол Суареса в игре с «Кадисом», изначально отмененный из-за офсайда, испанские комментаторы пошутили, что Феликс был счастливее, чем уругваец.

    Глядя на статистику, мы можем увидеть явную разницу. Взлет показателя ожидаемых голов с 0,43 до 0,6 за игру — это 40-процентное повышение качества реализации моментов со стороны Феликса, учитывая тот факт, что количество ударов в среднем за игру выросло всего на 3 процента. Очевидно, что игра Феликса изменилась, и «Атлетико» в этом сезоне начал окупать свои деньги.

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    • Мы также увидели, как португалец стал гораздо более хладнокровным. Сыграв семь матчей, он имеет на своем счету лишь на один гол меньше, чем в 27 встречах прошлого сезона. Такой смертоносный инстинкт перед воротами заставляет нас вспомнить о его выступлениях за «Бенфику», благодаря которым «Атлетико» и решился заплатить за парня рекордную сумму.

    Еще одним важным фактором в его развитии стала стабильность. Адаптация к жизни в новом чемпионате была достаточно сложной для игрока, который был еще подростком, когда пересек португальско-испанскую границу.

    Две травмы лодыжки и растяжение мышц привели к тому, что за весь сезон он ни разу не провел два полных матча подряд. А вот в этом сезоне он имеет фантастическую форму. Знаменитый тренер по фитнесу Оскар Ортега нашел к нему подход, а поддержка со стороны окружения уменьшила количество получаемых им ударов.

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    • В итоге у «Атлетико» есть нападающий за 126 миллионов евро. Рядом с ним играет один из самых элитных ветеранов Европы. После нескольких лет, в течение которых «Атлетико» регулярно находился на расстоянии одного нападающего от борьбы за титул, теперь он имеет двух лучших футболистов Ла Лиги, играющих бок о бок. Чемпионат Испании и весь мир должны быть начеку. 0

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