Самый странный сезон в АПЛ. Кто составит конкуренцию «Ливерпулю» и «Ман Сити»?

В этом сезоне в связи с фактически отсутствовавшим межсезоньем и крайне напряженным графиком мы увидели много странных результатов в европейских лигах. И если «Бавария» и ПСЖ вновь выглядят безоговорочными фаворитами своих чемпионатов, то в Испании и Италии борьба за титул выглядит более открытой, нежели в последние годы.

Но если рассматривать странности, то все это меркнет на фоне того, что нам довелось увидеть в АПЛ. Всего лишь 5 очков отделяет лидера турнира от команды, идущей на девятом месте. В прошлом сезоне на этом этапе (после 8 туров) «Ливерпуль» уже оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков. Но и это еще не все — среди девяти лидеров текущего чемпионата нет ни «Манчестер Сити», ни «Манчестер Юнайтед», ни «Арсенала».

АПЛ — самая странная и непредсказуемая лига на сегодняшний день

Из пяти клубов, набирающих в среднем 2 или больше очка за игру, только два — из числа «Большой шестерки» АПЛ. «Астон Вилла» прошла путь от команды, которая едва не вылетела по итогам прошлого сезона, до лидера по результативности и разнице мячей. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — все потерпели поражения с крупным счетом.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Саутгемптон» опережает и «Ливерпуль», и «Сити»по разнице мячей. И хотя показатели xG (ожидаемое количество голов) имеют больше смысла — «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» входят в тройку лидеров — «Астон Вилла» и «Лестер» занимают четвертое и пятое места по показателю xGD (разница ожидаемых забитых и ожидаемых пропущенных голов). «Сити» же занимает только восьмое место после «Брайтона».

«Эвертон» после огненного старта проиграл в трех матчах подряд, а «Лидс», который набирал очки в начале сезона, проиграл в трех из четырех последних матчей — в двух из них со счетом 1:4.

Несмотря на неудачный старт, «Ман Сити» все еще является вторым фаворитом у букмекеров на победу в чемпионате после «Ливерпуля». И на то есть причины. Однако чем дольше будет длиться этот неожиданный отрезок — чем дольше «Вилла» и «Саутгемптон» будут стабильно набирать очки, а «МЮ», «Арсенал» и «Сити» будут терять их, чем больше травм осложнит жизнь «Ливерпулю», тем больше это изменит ситуацию за «финальным столом».

Владение мячом уже не играть столь значимую роль

В последние годы процент владения мячом довольно хорошо коррелирует с успехом — как из-за его влияния на ситуацию на поле и шансы на то, чтобы забить гол, так и из-за того, что более богатые (читай — имеющие больше шансов преуспеть) клубы в основном предпочитают играть во владение.

Однако в начале этого сезона владение мячом коррелировало не очень хорошо. Среди пяти лучших команд лиги по проценту владения мячом только одна входит в первую пятерку по среднему количеству очков за игру. В то же время три из восьми лучших команд по проценту владения мячом находятся в шестерке худших по среднему количеству очков за игру. Все выглядит так, что очки можно заработать, организованно действуя в обороне, сохраняя энергию и нанося контратакующие удары, когда есть возможность.

Автор New York Times Рори Смит недавно перефразировал главного тренера «Баварии» Ханси Флика: «Большая часть европейских топ-клубов отдает предпочтение стилю, который, по оценке Флика, должен работать исключительно идеально, чтобы работать в принципе. В специфических обстоятельствах нынешнего утомительного сезона эти клубы могут быть более уязвимы, чем обычно».

Если в период с сезона 2010-2011 по сезон 2019-2020 корреляция между показателем владения мячом и количеством очков за игру была стабильной (0,74), то на старте сезона 2020-2021 она составляет всего 0,54.

Помимо «Астон Виллы», самой интересной командой в АПЛ на данный момент является команда, возглавляемая мастером игры во владение — Пепом Гвардиолой.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» доминировали в показателе xG (опережая «Ливерпуль»), но при этом теряли гораздо больше очков, чем предполагалось, становясь жертвами контратак. План победы над «Сити» — не говоря о множестве команд, которые предпочитают владение и прессинг — на протяжении некоторого времени был довольно ясен. И оказалось, что довольно много команд способны его выполнить, тогда как «Сити» не способен остановить это.

В этом сезоне они попросту посредственны. По нынешнему графику они набирают к концу сезона всего 65 очков — обычно это хороший результат примерно для пятого места. И сейчас это не просто вопрос невезения. В конце концов «Сити» — лишь восьмой в лиге по ожидаемой разнице мячей.

Травмы замедлили атаку «горожан». И хотя они по-прежнему делают меньше длинных передач, чем кто-либо в лиге, они также отдают только 55% успешных пасов по сравнению с 65%, которые были в прошлом сезоне. Уход ветерана Давида Сильвы в «Реал Сосьедад», вероятно, тоже поспособствовал этому.

Как и многие другие в рамках нынешнего загруженного графика, Гвардиола, похоже, немного ослабляет прессинг. «Сити» позволяет сопернику совершить 11,8 передачи за одно владение (восьмое место в лиге) по сравнению с 10,1 (третье место) в прошлом сезоне. Как результат, их соперники контролируют мяч немного больше, чем раньше.

Но это никак не влияет на количество ударов, которые позволяет наносить «Сити» — как и в прошлом сезоне «горожане» занимают четвертое место в лиге по количеству ударов соперника, но также они вторые худшие по показателю xG на один позволяемый сопернику удар. Снижение агрессии способствовало лишь застою в атаке, но не помогло защите настолько, насколько, вероятно, надеялся Гвардиола.

Исправит ли он эти проблемы? Есть довольно высокие шансы. Однако в ситуации, когда владение мячом уже не имеет того же веса, что раньше, исправления от Гвардиолы должны быть особенно хороши.

Регресс «Ливерпуля»

«Ливерпуль» был лучшей командой АПЛ в прошлом сезоне. Однако среднее количество очков «красных» (2,5 за игру) в близких матчах снизилось. Они обыграли «Лидс», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» с разницей в один мяч, а также сыграли вничью с «Эвертоном» и «Ман Сити». Единственное поражение — от «Астон Виллы» — было с разницей в пять мячей.

У «Ливерпуля», как и у «Сити» и «Бернли» значительно снизился процент успешных стандартов — в прошлом сезоне эти команды были лучшими в этом компоненте.

«Ливерпуль» также столкнулся с еще одной проблемой, влекущей за собой регресс — это травмы.

Немногие команды могли в прошлом сезоне похвастаться более стабильным составом, чем у «красных». Сразу семь игроков провели на поле не менее 80% возможных минут в рамках АПЛ. В топ-5 ведущих лиг Европы только «Вулверхэмптон» (девять игроков) и «Атлетик» Бильбао (восемь) превзошли этот показатель.

Среди семи этих игроков был центральный защитник мирового уровня Вирджил ван Дейк (который теперь выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена), защитник Трент Александер-Арнолд (выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы) и форвард Садио Мане (не играл в этом сезоне из-за коронавируса).

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Первая опция на замену ван Дейку в центре защиты Фабиньо (67% возможных минут в этом сезоне) может выбыть из строя из-за жалоб на подколенное сухожилие. Другой основной центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес (82% минут) на этой неделе травмировал колено в лагере сборной и пропустит оставшуюся часть сезона 2020-2021. И да, объясните еще разок, для чего сейчас вообще играют сборные?

Усталость, коронавирус и травмы — все это в сочетании сговорилось против действующего чемпиона Англии, чего не происходило в прошлом сезоне. «Вулверхэмптон» и «Атлетик», к слову, в этом сезоне тоже страдают из-за нестабильности составов.

Синий цвет в таблице означает потенциальную регрессию, оранжевый — прогресс.

Таблица потенциального регресса/прогресса ESPN

Кто составит конкуренцию «Ливерпулю» и «Сити»?

Сезон еще по сути находится только в начальной стадии, и фавориты пока остаются теми же. Так, шансы «Ман Сити» на победу в АПЛ упали всего на 11% (с 57% перед стартом сезона до 47%), а их впечатляющая форма в Лиге чемпионов подтвердила мысль о том, что, хоть они пока и не работают на полную мощность, они также и не полностью сломаны.

В то же время несложно понять, что в ближайшие месяцы чемпионская гонка останется открытой. Возможно, дальше не будет девяти команд в пределах пяти очков, но все же.

«Сити» еще не включил пятую передачу, а состав «Ливерпуля» драматично ослабевает. Кто же наиболее вероятные кандидаты на титул, если ни один из двух главных фаворитов не сможет набрать 85 или больше очков?

«Челси». После неуверенного старта они набрали неплохой ход, так как все больше игроков команды наконец-то обрели хорошую физическую форму.

После ничьей 0:0 против «МЮ» «Челси» выиграл у «Краснодара» в ЛЧ (4:0), обыграл дома «Бернли» и «Ренн» с одинаковым счетом 3:0, а также разгромил «Шеффилд Юнайтед» (4:1). В АПЛ «синие» всего в трех очках от вершины таблицы.

Новички «Челси» Тимо Вернер (5 голов и 1 ассист), Хаким Зиеш (2 гола, 3 ассиста и 9 созданных моментов), а также Бен Чилуэлл (1 гол, 3 момента) проявили себя в ходе этого отрезка. В трех из четырех следующих матчей лиги их ждут встречи с «Ньюкаслом» и пошатнувшимися «Лидсом» и «Эвертоном». Мы можем рассматривать их как лидеров в перспективе.

Тимо Вернер globallookpress.com

«Лестер». Наверное, нужно упомянуть текущего лидера? «Лестер» был одной из главных сенсаций прошлого сезона, удерживая второе место до января, прежде чем сдать и упустить Лигу чемпионов. В этом сезоне «лисы» по итогам восьми туров на четыре очка опережают свой темп прошлого сезона. И они смогли найти себя в отсутствии жизненно важного оборонительного полузащитника Уилфрида Ндиди.

Тренер Брендан Роджерс значительно ослабил прессинг в обороне и замедлил темп команды, но «Лестер» по-прежнему побеждает на высоком уровне.

Они заканчивают меньше владений в атакующей трети поля, чем их оппоненты, что, вероятно, приведет к регрессу в какой-то момент. Однако после возвращения Ндиди «Лестер» может получить еще больше.

«Тоттенхэм». «Шпоры» занимают третье место по количеству забитых мячей за матч, у них второй лучший результат по количеству пропущенных, второе место по разнице мячей и первое по разнице мячей за первые 60 минут игры.

Временами «шпоры» давали сбой, им понадобились поздние голы в матчах с «Бернли» и «Вест Бромвичем», а также они потерпели шокирующее поражение от «Антверпена» в Лиге Европы. Но они были такими же «стабильными», как и все остальные.

К тому же мы еще не увидели полного эффекта от подписания Гарета Бейла и Карлоса Винисиуса. Перед сезоном «Тоттенхэм» считался в худшем случае серьезным претендентом на участие в Лиге чемпионов, но на данный момент у них могут быть веские основания побороться за более серьезный приз. 0