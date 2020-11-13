С Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения

Пока «Барселона» ожидает январских выборов своего президента, пресса продолжает спекулировать о будущем ее лидера Лионеля Месси. Разбираемся, что ожидает аргентинскую суперзвезду и ее нынешний клуб.

Месси захватил власть в «Барселоне»

По мере того как формируется очередь на пост следующего президента «Барселоны» после отставки одиозного Хосепа Бартомеу, все потенциальные кандидаты могут ясно видеть, где на самом деле находится власть. Она принадлежит одному футболисту. Ведь на выборах нового президента по сути нет более важного вопроса, чем Лионель Месси.

Величайший игрок в истории «Барселоны», он напрямую ускорил уход Бартомеу. Экс-президент, занимавший эту должность с 2014 года, надеялся отработать всю свою каденцию, истекающую в следующем году. Тем не менее, когда капитан каталонской команды назвал управление клубом «катастрофическим», указав на Бартомеу, его дни были сочтены.

Болельщики мобилизовались, чтобы сместить его с должности после того, как степень недовольства клубом, качеством команды со стороны аргентинца достигла такой степени, и распространилось на совет директоров «блауграна», что он попросил уйти. Только когда Бартомеу настоял на том, чтобы Месси выполнил контракт, заканчивающийся летом 2021 года с пунктом о выкупе игрока за 700 млн евро, капитан согласился остаться.

Вот и все, что касается антагонизма и сюжетной линии, в которой Месси был проблемным героем, а Бартомеу — плохим начальником, который неуклюже не оценил важность символа клуба. Теперь картина для 33-летнего Месси резко меняется. Ожидается, что выборы нового президента состоятся в начале января 2021 года, и к тому времени кандидаты в частном порядке узнают от суперзвезды о его намерениях.

Перед «Барселоной» стоят тяжелые задачи

Что, если лидер атак каталонцев все еще хочет уйти, даже когда у власти будет новый человек? Болельщики команды, возможно, тогда не так будут сочувствовать капитану.

Возможно, следующий президент сможет убедить Месси в существовании смелого и убедительного способа возродить «Барселону», которая завершила прошлый сезон без трофея впервые за 12 лет. Но при этом данное возрождение должно быть относительно дешевым.

Следующий президент, каким бы одаренным он ни был, столкнется с той же реальностью, что и Бартомеу: эра больших расходов закончилась. Долг клуба приближается к 500 млн евро, поскольку кризис с коронавирусом только увеличил годовые убытки за последний сезон 2019/20 годов. Это был год, который превратил Месси из верного талисмана сине-гранатовых в отчаявшегося беглеца.

Ранее сосредоточенный на игровых делах, застенчивый профессионал превратился в разговорчивого бунтаря, обсуждая своих боссов в СМИ, когда, среди многих проблем они не смогли провести громкие трансферы, которые, как считал капитан, были особенно необходимы — как, например, выкуп Неймара у ПСЖ. Или когда футболистов команды обвинили в увольнении самим Бартомеу Эрнесто Вальверде с поста главного тренера в январе 2020 года.

Бартомеу — главный виновник падения клуба

«Это неправда», — заявлял Месси, добавив, что «мы, игроки, первыми берем на себя ответственность, когда проигрываем. Спортивные руководители также должны брать на себя ответственность и называть своими принятые ими решения». Эти резкие ответные удары правлению клуба будут происходить все чаще и чаще, ведь Месси настаивал на одном: стандарты «Барселоны» неуклонно падают.

Он сказал это еще до того, как «Бавария» разгромила «блауграна» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов в августе. Ему вряд ли нужно было повторять это снова после того сокрушительного вечера для Бартомеу, когда президент увидел Филиппе Коутиньо, игрока, на которого он потратил около 150 млн евро, дважды забившего за мюнхенцев после того, как каталонцы отдали его в аренду по прошествии полутора лет неудачных выступлений — самый дорогой трансфер в истории клуба.

Он видел нападающего, стоившего 120 млн евро, Антуана Гризманна, который остался на скамейке запасных всего через год после того, как присоединился к команде. Еще один, Усман Дембеле, уже был вне основной обоймы. Приобретенный за более чем 100 миллионов евро, француз провел в старте лишь 36 матчей за более чем три года в качестве игрока «Барселоны».

Огромная стоимость этих игроков — часть печального наследия Бартомеу. «Ему пора было уходить», — сказал Жоан Лапорта, занимавший пост президента сине-гранатовых в период, когда Месси ввели в первую команду. Любопытно, что Лапорта вполне может и сам вновь баллотироваться на вакантный пост.

«Барселоне» будет нелегко удержать Месси

Тот, кто возьмет на себя управление, должен будет проявить изобретательность или предпринять некоторые радикальные шаги, чтобы сделать клуб достаточно доминирующим на трансферном рынке, и подписывать таких новичков, которых хотел бы Месси, или действительно покупать такого типа исполнителя, который может ослабить отрицательный эффект от ухода аргентинца, когда бы он ни случился.

Одним из последних решений Бартомеу на посту президента было то, что он рекомендовал «Барселоне» продвигать планы по созданию финансово привлекательной Европейской Суперлиги для избранных клубов, членами которой будут каталонцы. «Это будет гарантией финансовой стабильности клуба в будущем», — предположил он.

Но хотя так называемая Суперлига пользуется мощной поддержкой, она столкнется со многими препятствиями, прежде чем станет чем-то большим, чем просто мечтательным планом картеля ведущих клубов. Месси, скорее всего, уже будет где-то в другом месте еще до того, как в ней определят даже предполагаемую дату старта. 0