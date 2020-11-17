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    Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром

    О самом важном перед решающими матчами Лиги наций

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    Во вторник и среду в Европе пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги наций. И для некоторых сборных, в том числе для России, это момент истины. Выделяем все самое интересное, на что надо обратить внимание в эти дни.

    Россия ворвется в элиту?

    Станислава Черчесова можно сколько угодно критиковать за выбор состава или тактического плана, но прямо сейчас сборная России находится в шаге от выхода в элитный дивизион Лиги наций. Другой вопрос, надо ли это национальной команде на данном этапе. Потенциальные соперники в элите могут еще больше расшатать нервную систему российского футбола, которая до сих пор приходит в себя после неудач в еврокубках.

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    • Но это уже, так сказать, детали. А самое главное заключается в том, что Черчесов, несмотря на бурные обсуждения в СМИ, близок к достижению еще одной цели. В 2018-м сборная России шокировала выходом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, в 2020-м — пробилась на Евро, а теперь находится в шаге от попадания в компанию лучших сборных континента.

    Есть два расклада, при которых сборная России займет первое место в своей группе. Самый надежный — выиграть в заключительном туре у Сербии. В случае победы в Белграде россиян уже никто не подвинет с вершины. А вот ничья устроит только в том случае, если Венгрия не сможет выиграть у Турции.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В общем, надо побеждать. Правда, сложно сказать, как это сделать без Артема Дзюбы, остается только надеяться, что Черчесов в очередной раз что-то придумает (против Турции (2:3) гениального плана не нашлось). Но будет очень эпично, если в самый решающий момент главным футбольным героем России вдруг станет Антон Заболотный, которого позвали в национальную команду вместо Дзюбы.

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    • И да, очень интересно, признается ли Черчесов в случае неудачи, что ошибся, отцепив Дзюбу от сборной. Это еще одна интрига.

    Хорватия станет жертвой Роналду?

    Действующий победитель Лиги наций сборная Португалии на этот раз не сыграет в финальной части турнира. После поражения от Франции в предыдущем матче португальцы точно останутся на втором месте.

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    • Но теперь Португалия может решить судьбу сборных Хорватии и Швеции. И, похоже, что роль жертвы в этой группе достанется Хорватии. Португалии уже ничего не надо с турнирной точки зрения, но у нее есть Криштиану Роналду, который идет к историческому рекорду по количеству забитых мячей за национальную команду. Пока что это достижение принадлежит иранской легенде Али Даеи (109 голов за сборную), но КриРо уже очень рядом — до повторения рекорда осталось забить семь мячей. Поэтому мотивация португальской сборной на матч с Хорватией предельно ясна — команда будет работать на Роналду и его новое супер достижение.

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    И для сборной Хорватии это худший сценарий. Финалисту ЧМ-2018, чтобы остаться в Лиге А, нужно набрать больше очков, чем Швеция, которую ждет матч с потерявшей любую мотивацию Францией. Вот у французов точно нет повода суетиться и просто так тратить силы. Даже на «Стад де Франс». На прошлой неделе действующие чемпионы мира проиграли на главном стадионе страны сборной Финляндии.

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    • Перед последним туром у хорватов и шведов по три очка. Швеция останется в Лиге А, если не проиграет Франции, а Хорватия при этом уступит Португалии. И наоборот — хорваты продолжат играть с лучшими сборными, если наберет хотя бы одно очко в Лиссабоне, а шведы окажутся слабее французов. Все сложно.

    Останется ли Украина в элите?

    Эта осень стала для сборной Украины настоящим испытанием. И в первую очередь, из-за постоянных кадровых проблем. Второй месяц подряд в украинской команде эпидемия коронавируса. В октябре Украина играла почти вторым составом с Испанией и Германией, а теперь Андрею Шевченко приходится в срочном порядке что-то придумывать перед важнейшим матчем с командой Швейцарии. На прошлой неделе коронавирус обнаружили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко, а в понедельник к ним добавились еще три игрока. Настоящая кадровая катастрофа.

    Более того, если по итогам очередного тестирования в сборной Украины снова обнаружат случаи заражения коронавирусом, матч в Швейцарии могут вообще отменить. В таком случае Украине, скорее всего, засчитают техническое поражение, которое вернет ее в Лигу B.

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    • Если же игра состоится, сборной Швейцарии нужно обыгрывать Украину 1:0, 2:1 или с разницей в два мяча и более. В принципе, реально, несмотря на сумасшедший прогресс в игре украинцев. После всех коронавирусных ситуаций команда Шевченко выглядит разбалансированной, что было хорошо заметно в недавних матчах с Польшей и Германией.

    Сможет ли Испания опередить Германию?

    Один из главных матчей в заключительном туре состоится в Севилье, где Испания встретится с Германией. И это матч не только за первое место в группе, но и за путевку в полуфинал Лиги наций. То есть вопрос репутационного характера. Чей футбол на данном этапе лучше — немецкий или испанский.

    И здесь все просто: Германия выйдет в финальную часть, если не проиграет Испании, которую, в свою очередь, устроит только победа.

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    • С одной стороны, невероятная интрига, а с другой — непростой выбор. Учитывая истинную ценность Лиги наций для топ-сборных («лучше бы ее не было» — такую мысль недавно озвучил один из лидеров Бундестим Тони Кроос), тут еще надо разобраться, чего они хотят больше — дополнительную неделю отдыха или несколько нервных матчей.

    Италия продлит невероятную серию?

    Сборная Италии не проигрывает более двух — звучит невероятно, кто-то, возможно, да не сразу поверит, но это правда. После победы на Польшей в минувшее воскресенье беспроигрышная серия «Скуадры Адзурры» достигла 21 матча. Еще удивительнее, что творцом этой удивительной серии стал Роберто Манчини, который запомнился в России по ужасной работе в «Зените».

    В заключительном туре Италии желательно выиграть у Боснии, чтобы независимо от результата в матче Польша — Нидерланды занять первое место. Если для тех же испанцев и немцев это не так уж и важно, то для Италии это действительно принципиальный момент. Процесс возрождения авторитета итальянского футбола все еще продолжается, и успех в Лиге наций будет совсем не лишним.

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    Но, что интересно, вся эта беспроигрышная серия не будет иметь никакого значения, если Италия вдруг потеряет очки в Боснии, а Нидерланды выиграют у Польши (или наоборот). Такой расклад может отбросить итальянцев на второе место.

    Сенсация от Дании?

    За еще одну путевку в финальную часть Лиги наций поспорят сборные Бельгии и Дании. Да, главным конкурентом бельгийцев стали датчане, а не англичане. И это к вопросу о мотивации: как сборная Англии, напичканная звездами Премьер-лиги, умудрилась ни разу не выиграть у Дании (0:0, 0:1). Рассуждать на эту тему можно сколько угодно, но проблема, по всей видимости, была не только в силе сборной Дании, хотя это все же основная причина.

    В общем, теперь ситуация такая: Англия точно финиширует третьей, а Бельгия и Дания решат, кто из них следующей осенью поедет сражаться за звание лучшей сборной текущего розыгрыша Лиги наций. Преимущество, безусловно, у бельгийцев, которым достаточно сыграть вничью. Дании для первого места нужна только победа. И многие наверняка думают, что никакой интриги, на самом-то деле, тут и нет, что Бельгия сейчас выйдет и раскатает Данию. Но точно такие же мысли были и перед играми Дании с Англией. Или в 1992 году, когда тоже никто не мог представить, что Дания выиграет Евро. Эта сборная умеет удивлять.

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