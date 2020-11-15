Великолепный Горецка и три штанги. Германия обыграла Украину на классе, но не без везения

Кадровые проблемы
Обе команды недосчитались игроков, отмечает zbirna.com:
«В кадровом плане проблем хватало у обоих тренеров. Еще до начала сбора у Украины вылетело много игроков, особенно представителей Динамо. Позитивные тесты на коронавирус сдали Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко, так что команде они помочь не могли.
В итоге Андрей Шевченко по сравнению с игрой с Польшей сделал шесть изменений. На ворота вернулся Пятов, в центре защиты появилась пара Матвиенко — Забарный, слева в обороне вышел Саоболь, справа — Конопля. В центре поля был выставлен ожидаемый треугольник, а в атаке вместе с "наконечником" Яремчуком играли Марлос и Зубков.
У Германии по разным причинам на сбор не поехали Клостерманн, Хальстенберг, Хавертц, Дракслер, Джан и Киммих. Уже по ходу из-за травмы вылетел Хофманн, а Кроос на этот матч отбывал дисквалификацию».
Вернер забил семь голов за 17 дней
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина — о том, как забивались голы:
«Немцы прессинговали, забирали мяч, били. Однако первыми отличились гости. Яремчук забил после таранного прохода Зубкова. Украина могла удвоить преимущество в контратаке, но Германию выручил Рюдигер. Ему пришлось поработать, останавливая проходы скоростного соперника!
Героем же встречи стал Горецка. У Леона пять мячей и три голевые передачи в шести последних играх за сборную. Два результативных паса пришлись на матч с Украиной.
Сначала накосячил Зинченко: Горецка легко отобрал мяч у хавбека "Манчестер Сити" на своей половине поля. За этим последовал разрезающий пас на Сане и его удар в левый угол. Лерой забил первый гол за сборную с июня 2019 года.
Затем ошиблась вся линия обороны Украины. Пропустили передачу за спину от Коха, упустили все того же Горецку в углу штрафной, втроем не удержали Вернера. Тимо забил шестой гол за последние 17 дней! А во втором тайме — и седьмой. Странно, что центральные защитники украинской сборной забыли об опеке такого игрока».
Фортуна отвернулась от Украины
Kicker рассказывает о ходе второго тайма:
«После перерыва мяч после удара Зинченко и рикошета попал в штангу. Вероятно, у Нойера не было бы шансов. Германия старалась увеличить преимущество, но не могла сломить сопротивление украинской обороны. Но хозяева продолжали атаковать и были вознаграждены — на 64-й минуте мяч попал к Вернеру, который сделал дубль. Правда, форварду повезло, что мяч срикошетил от ноги Забарного, и Пятов не смог до него добраться.
Однако гости не хотели сдаваться. Во втором тайме фортуна определенно отвернулась от Украины. На 75-й минуте мяч после удара Марлоса попал в штангу. На 82-й минуте Жуниор Мораес нанес удар с дальней дистанции — снова штанга после рикошета! Что касается Германи, то у Горецки был шанс забить четвертый мяч, но он им не воспользовался. Таким образом, счет остался 3:1, что вывело сборную Германии на первое место в группе благодаря ничьей Испании и Швейцарии (1:1)».
Все могло сложиться иначе
Игра в матче с Германией оставила позитив для Украины, но в последнем туре придется бороться за выживание, пишет автор Sportarena.com Максим Юрков:
«Финальный свисток зафиксировал вроде бы и закономерную победу команды, сумевшей лучше распорядиться своими моментами, но оставила массу вопросов для размышлений. Ведь все могло сложиться иначе, если бы у парней Шевченко в этой игре было чуть больше удачи в атаке и чуть меньше критических ошибок в обороне.
Немногие верили в то, что сборной Украины удастся взять очки на выезде с Германией. Но это поражение оставило в разы больше позитива и веры в возможности этой команды, чем то, что случилось в октябре.
Вот только сборная Испании неожиданно не сумела выиграть у команды Швейцарии и, более того, едва избежала поражения в Базеле. Так что финальный тур Лиги наций становится матчем года для сборной Украины, которой в очном противостоянии со швейцарцами придется отстаивать амбиции остаться в компании топ-сборных Европы».
Украина пыталась играть в футбол, но у Германии был перевес
Автор Tribuna.com Дмитрий Литвинов отмечает разницу в классе между командами:
«Три штанги, которые выручали Нойера, и правда сложно забыть. Вот только их звон не должен заглушать и общее соотношение по ударам (19-6, включая заблокированные 6-1), и статистику по угловым (9-2), и перевес немцев во владении (55% на 45%) — все те признаки, которые говорят о характере игры ничуть не меньше.
Все это, а также то, как немцы включались в игру, когда требовалось, отвечая на один опасный момент у своих ворот двумя у чужих — и есть пресловутая разница в классе. Разница есть не только в классе, но и в восприятии игры болельщиками. Мы можем (и, уверен, будем) вспоминать и сильно позже, как Марлос при 0:1 не отдал на Яремчука, или как Зинченко не смог обработать мяч после паса Соболя при 1:1, или как тот же Александр попал в штангу уже при 2:1 в пользу немцев. А немцы забудут об этих эпизодах уже завтра к вечеру вторника, когда бундестим будет играть с Испанией.
Это не попытка принизить те действительно хорошие моменты, которые создавала сборная Украины. Команда действительно подкупает стремлением не мучаться, а играть в футбол — вдумайтесь, немцы сравняли счет после быстрой контратаки! Но за это самое стремление очков не дают. Здесь можно добавить "А вот за 'автобусные' победы как с испанцами — очень даже", но не хочется. Нужен разумный баланс между стремлением играть и умением добиваться результата».
Горецка — первая скрипка
Goal.com выделяет игру Леона Горецки:
«Горецка прогрессировал в одного из лучших полузащитников Европы. И в этом матче он продемонстрировал прекрасное выступление, отдав две голевые передачи и совершив наибольшее среди всех игроков встречи количество ударов (5).
Его единственное разочарование по итогам этой встречи заключается в том, что он не вписал свое имя в протокол, хотя имел хорошие шансы для того, чтобы огорчить Пятова».
У Германии остаются проблемы в завершении атак
Dw.com называет лучших игроков встречи в составе сборной Германии, а также считает, что немцы должны были выигрывать крупнее:
«Тимо Вернер сделал дубль. Похоже, что все, что ему нужно было, чтобы быть тем нападающим, которого всегда хотел Лев, — это перейти в "Челси". Филипп Макс снова был хорош, Робин Кох хорошо подчищал в полузащите, а Сане продемонстрировал, почему он всегда выходит в старте. Однако без Леона Горецки Германия не выиграла бы эту игру.
Сперва полузащитник "Баварии" продемонстрировал образцовые десять секунд, отобрав мяч, продвинувшись вперед и отдав идеальный пас на Сане. Затем именно его работа с мячом и подача на Вернера позволили Германии забить второй мяч.
Германия должна была побеждать крупнее. Третий гол не должен был оставаться последним, однако слабая реализация остается проблемой». 0