Великолепный Горецка и три штанги. Германия обыграла Украину на классе, но не без везения

Сборная Германии одержала волевую победу в домашнем матче 5-го тура Лиги наций против Украины (3:1). Дублем отличился Тимо Вернер, еще один мяч на счету Лероя Сане. У Украины забил Роман Яремчук.

Кадровые проблемы

Обе команды недосчитались игроков, отмечает zbirna.com:

«В кадровом плане проблем хватало у обоих тренеров. Еще до начала сбора у Украины вылетело много игроков, особенно представителей Динамо. Позитивные тесты на коронавирус сдали Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко, так что команде они помочь не могли.

В итоге Андрей Шевченко по сравнению с игрой с Польшей сделал шесть изменений. На ворота вернулся Пятов, в центре защиты появилась пара Матвиенко — Забарный, слева в обороне вышел Саоболь, справа — Конопля. В центре поля был выставлен ожидаемый треугольник, а в атаке вместе с "наконечником" Яремчуком играли Марлос и Зубков.

У Германии по разным причинам на сбор не поехали Клостерманн, Хальстенберг, Хавертц, Дракслер, Джан и Киммих. Уже по ходу из-за травмы вылетел Хофманн, а Кроос на этот матч отбывал дисквалификацию».

Вернер забил семь голов за 17 дней

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина — о том, как забивались голы:

«Немцы прессинговали, забирали мяч, били. Однако первыми отличились гости. Яремчук забил после таранного прохода Зубкова. Украина могла удвоить преимущество в контратаке, но Германию выручил Рюдигер. Ему пришлось поработать, останавливая проходы скоростного соперника!

Героем же встречи стал Горецка. У Леона пять мячей и три голевые передачи в шести последних играх за сборную. Два результативных паса пришлись на матч с Украиной.

Сначала накосячил Зинченко: Горецка легко отобрал мяч у хавбека "Манчестер Сити" на своей половине поля. За этим последовал разрезающий пас на Сане и его удар в левый угол. Лерой забил первый гол за сборную с июня 2019 года.

Затем ошиблась вся линия обороны Украины. Пропустили передачу за спину от Коха, упустили все того же Горецку в углу штрафной, втроем не удержали Вернера. Тимо забил шестой гол за последние 17 дней! А во втором тайме — и седьмой. Странно, что центральные защитники украинской сборной забыли об опеке такого игрока».

Тимо Вернер и Йоахим Лев globallookpress.com

Фортуна отвернулась от Украины

Kicker рассказывает о ходе второго тайма:

«После перерыва мяч после удара Зинченко и рикошета попал в штангу. Вероятно, у Нойера не было бы шансов. Германия старалась увеличить преимущество, но не могла сломить сопротивление украинской обороны. Но хозяева продолжали атаковать и были вознаграждены — на 64-й минуте мяч попал к Вернеру, который сделал дубль. Правда, форварду повезло, что мяч срикошетил от ноги Забарного, и Пятов не смог до него добраться.

Однако гости не хотели сдаваться. Во втором тайме фортуна определенно отвернулась от Украины. На 75-й минуте мяч после удара Марлоса попал в штангу. На 82-й минуте Жуниор Мораес нанес удар с дальней дистанции — снова штанга после рикошета! Что касается Германи, то у Горецки был шанс забить четвертый мяч, но он им не воспользовался. Таким образом, счет остался 3:1, что вывело сборную Германии на первое место в группе благодаря ничьей Испании и Швейцарии (1:1)».

Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины «В целом пытались играть в наш футбол, моментами это получалось очень хорошо. Мы играли против хорошо организованной команды с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Они немного перестроили игру, не так играли, как против нас в Киеве. Нам немного сложнее было сегодня. Считаю, ребята где-то были близки к ничьей. Потому что если бы реализовали созданные шансы — может быть, и заслужили бы ничью. Мы создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт — играть с такими командами на таком уровне. Несмотря на все ситуации, мы имели возможность проверить многих игроков».

Все могло сложиться иначе

Игра в матче с Германией оставила позитив для Украины, но в последнем туре придется бороться за выживание, пишет автор Sportarena.com Максим Юрков:

«Финальный свисток зафиксировал вроде бы и закономерную победу команды, сумевшей лучше распорядиться своими моментами, но оставила массу вопросов для размышлений. Ведь все могло сложиться иначе, если бы у парней Шевченко в этой игре было чуть больше удачи в атаке и чуть меньше критических ошибок в обороне.

Немногие верили в то, что сборной Украины удастся взять очки на выезде с Германией. Но это поражение оставило в разы больше позитива и веры в возможности этой команды, чем то, что случилось в октябре.

Вот только сборная Испании неожиданно не сумела выиграть у команды Швейцарии и, более того, едва избежала поражения в Базеле. Так что финальный тур Лиги наций становится матчем года для сборной Украины, которой в очном противостоянии со швейцарцами придется отстаивать амбиции остаться в компании топ-сборных Европы».

Йоахим Лев главный тренер сборной Германии «Игра была крайне интенсивной. И в то же время очень интересной. Нам было известно, что Украина великолепно играет на контратаках. У них есть игроки, которые очень хорошо пользуются свободными зонами. У них не хватало нескольких игроков, но есть обойма из 15-16 футболистов с очень хорошими качествами. Считаю, в первом тайме мы хорошо сыграли, были очень энергичными, забили два мяча. Мне понравилось содержание игры, но есть еще, над чем работать. Если сравнивать с матчем в Киеве, сегодня мы играли более интенсивно, больше комбинировали. Были заметно, что украинцы имели проблемы с нашими атаками».

Украина пыталась играть в футбол, но у Германии был перевес

Автор Tribuna.com Дмитрий Литвинов отмечает разницу в классе между командами:

«Три штанги, которые выручали Нойера, и правда сложно забыть. Вот только их звон не должен заглушать и общее соотношение по ударам (19-6, включая заблокированные 6-1), и статистику по угловым (9-2), и перевес немцев во владении (55% на 45%) — все те признаки, которые говорят о характере игры ничуть не меньше.

Все это, а также то, как немцы включались в игру, когда требовалось, отвечая на один опасный момент у своих ворот двумя у чужих — и есть пресловутая разница в классе. Разница есть не только в классе, но и в восприятии игры болельщиками. Мы можем (и, уверен, будем) вспоминать и сильно позже, как Марлос при 0:1 не отдал на Яремчука, или как Зинченко не смог обработать мяч после паса Соболя при 1:1, или как тот же Александр попал в штангу уже при 2:1 в пользу немцев. А немцы забудут об этих эпизодах уже завтра к вечеру вторника, когда бундестим будет играть с Испанией.

Это не попытка принизить те действительно хорошие моменты, которые создавала сборная Украины. Команда действительно подкупает стремлением не мучаться, а играть в футбол — вдумайтесь, немцы сравняли счет после быстрой контратаки! Но за это самое стремление очков не дают. Здесь можно добавить "А вот за 'автобусные' победы как с испанцами — очень даже", но не хочется. Нужен разумный баланс между стремлением играть и умением добиваться результата».

Германия — Украина globallookpress.com

Горецка — первая скрипка

Goal.com выделяет игру Леона Горецки:

«Горецка прогрессировал в одного из лучших полузащитников Европы. И в этом матче он продемонстрировал прекрасное выступление, отдав две голевые передачи и совершив наибольшее среди всех игроков встречи количество ударов (5).

Его единственное разочарование по итогам этой встречи заключается в том, что он не вписал свое имя в протокол, хотя имел хорошие шансы для того, чтобы огорчить Пятова».

Мануэль Нойер капитан сборной Германии «Очень важно было снова победить, нам это удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также не все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно. Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили».

У Германии остаются проблемы в завершении атак

Dw.com называет лучших игроков встречи в составе сборной Германии, а также считает, что немцы должны были выигрывать крупнее:

«Тимо Вернер сделал дубль. Похоже, что все, что ему нужно было, чтобы быть тем нападающим, которого всегда хотел Лев, — это перейти в "Челси". Филипп Макс снова был хорош, Робин Кох хорошо подчищал в полузащите, а Сане продемонстрировал, почему он всегда выходит в старте. Однако без Леона Горецки Германия не выиграла бы эту игру.

Первый гол Тимо Вернера globallookpress.com

Сперва полузащитник "Баварии" продемонстрировал образцовые десять секунд, отобрав мяч, продвинувшись вперед и отдав идеальный пас на Сане. Затем именно его работа с мячом и подача на Вернера позволили Германии забить второй мяч.

Германия должна была побеждать крупнее. Третий гол не должен был оставаться последним, однако слабая реализация остается проблемой». 0