ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Великолепный Горецка и три штанги. Германия обыграла Украину на классе, но не без везения

    Обзор прессы и комментарии после матча Лиги наций

    Футбол Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Украины Футбол Украины Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем Леон Горецка и Лерой СанеВеликолепный Горецка и три штанги. Германия обыграла Украину на классе, но не без везения Мино РайолаТрансферы в футболе — мутное дело. Может ли ФИФА исправить ситуацию?
  • 07:49
    • Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом
  • 07:16
    • Матч Румынии и Норвегии в ЛН не состоится
  • 00:46
    • Херард Морено спас испанцев от поражения
  • 00:37
    • Франция обыграла Португалию и вышла в «Финал четырех» Лиги наций
  • 00:36
    • Украина потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций
  • 00:40
    • Сборная Хорватии уступила Швеции на выезде
  • 00:23
    • ESPN Argentina: «Ман Сити» сделает Месси и Рамосу предложения о контракте
    Все новости спорта
    Леон Горецка и Лерой Сане
    Леон Горецка и Лерой Сане
  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей бесплатноСмотреть!
    Сборная Германии одержала волевую победу в домашнем матче 5-го тура Лиги наций против Украины (3:1). Дублем отличился Тимо Вернер, еще один мяч на счету Лероя Сане. У Украины забил Роман Яремчук.

    Кадровые проблемы

    Обе команды недосчитались игроков, отмечает zbirna.com:

    «В кадровом плане проблем хватало у обоих тренеров. Еще до начала сбора у Украины вылетело много игроков, особенно представителей Динамо. Позитивные тесты на коронавирус сдали Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко, так что команде они помочь не могли.

    В итоге Андрей Шевченко по сравнению с игрой с Польшей сделал шесть изменений. На ворота вернулся Пятов, в центре защиты появилась пара Матвиенко — Забарный, слева в обороне вышел Саоболь, справа — Конопля. В центре поля был выставлен ожидаемый треугольник, а в атаке вместе с "наконечником" Яремчуком играли Марлос и Зубков.

    У Германии по разным причинам на сбор не поехали Клостерманн, Хальстенберг, Хавертц, Дракслер, Джан и Киммих. Уже по ходу из-за травмы вылетел Хофманн, а Кроос на этот матч отбывал дисквалификацию».

  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
  • В сезоне 2020-2021 футболисты столкнулись с перегруженным календарем
  • 10/11/2020

    • Вернер забил семь голов за 17 дней

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина — о том, как забивались голы:

    «Немцы прессинговали, забирали мяч, били. Однако первыми отличились гости. Яремчук забил после таранного прохода Зубкова. Украина могла удвоить преимущество в контратаке, но Германию выручил Рюдигер. Ему пришлось поработать, останавливая проходы скоростного соперника!

    Героем же встречи стал Горецка. У Леона пять мячей и три голевые передачи в шести последних играх за сборную. Два результативных паса пришлись на матч с Украиной.

    Сначала накосячил Зинченко: Горецка легко отобрал мяч у хавбека "Манчестер Сити" на своей половине поля. За этим последовал разрезающий пас на Сане и его удар в левый угол. Лерой забил первый гол за сборную с июня 2019 года.

    Затем ошиблась вся линия обороны Украины. Пропустили передачу за спину от Коха, упустили все того же Горецку в углу штрафной, втроем не удержали Вернера. Тимо забил шестой гол за последние 17 дней! А во втором тайме — и седьмой. Странно, что центральные защитники украинской сборной забыли об опеке такого игрока».

    Тимо Вернер и Йоахим Лев
    globallookpress.com

    Фортуна отвернулась от Украины

    Kicker рассказывает о ходе второго тайма:

    «После перерыва мяч после удара Зинченко и рикошета попал в штангу. Вероятно, у Нойера не было бы шансов. Германия старалась увеличить преимущество, но не могла сломить сопротивление украинской обороны. Но хозяева продолжали атаковать и были вознаграждены — на 64-й минуте мяч попал к Вернеру, который сделал дубль. Правда, форварду повезло, что мяч срикошетил от ноги Забарного, и Пятов не смог до него добраться.

    Однако гости не хотели сдаваться. Во втором тайме фортуна определенно отвернулась от Украины. На 75-й минуте мяч после удара Марлоса попал в штангу. На 82-й минуте Жуниор Мораес нанес удар с дальней дистанции — снова штанга после рикошета! Что касается Германи, то у Горецки был шанс забить четвертый мяч, но он им не воспользовался. Таким образом, счет остался 3:1, что вывело сборную Германии на первое место в группе благодаря ничьей Испании и Швейцарии (1:1)».

  • Андрей Шевченко
  • Главный тренер сборной Украины
  • «В целом пытались играть в наш футбол, моментами это получалось очень хорошо. Мы играли против хорошо организованной команды с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Они немного перестроили игру, не так играли, как против нас в Киеве. Нам немного сложнее было сегодня. Считаю, ребята где-то были близки к ничьей. Потому что если бы реализовали созданные шансы — может быть, и заслужили бы ничью. Мы создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт — играть с такими командами на таком уровне. Несмотря на все ситуации, мы имели возможность проверить многих игроков».

    • Все могло сложиться иначе

    Игра в матче с Германией оставила позитив для Украины, но в последнем туре придется бороться за выживание, пишет автор Sportarena.com Максим Юрков:

    «Финальный свисток зафиксировал вроде бы и закономерную победу команды, сумевшей лучше распорядиться своими моментами, но оставила массу вопросов для размышлений. Ведь все могло сложиться иначе, если бы у парней Шевченко в этой игре было чуть больше удачи в атаке и чуть меньше критических ошибок в обороне.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Немногие верили в то, что сборной Украины удастся взять очки на выезде с Германией. Но это поражение оставило в разы больше позитива и веры в возможности этой команды, чем то, что случилось в октябре.

    Вот только сборная Испании неожиданно не сумела выиграть у команды Швейцарии и, более того, едва избежала поражения в Базеле. Так что финальный тур Лиги наций становится матчем года для сборной Украины, которой в очном противостоянии со швейцарцами придется отстаивать амбиции остаться в компании топ-сборных Европы».

  • Йоахим Лев
  • главный тренер сборной Германии
  • «Игра была крайне интенсивной. И в то же время очень интересной. Нам было известно, что Украина великолепно играет на контратаках. У них есть игроки, которые очень хорошо пользуются свободными зонами. У них не хватало нескольких игроков, но есть обойма из 15-16 футболистов с очень хорошими качествами. Считаю, в первом тайме мы хорошо сыграли, были очень энергичными, забили два мяча. Мне понравилось содержание игры, но есть еще, над чем работать. Если сравнивать с матчем в Киеве, сегодня мы играли более интенсивно, больше комбинировали. Были заметно, что украинцы имели проблемы с нашими атаками».

  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
  • Без Артема Дзюбы команда Станислава Черчесова не забила ни одного гола
  • 13/11/2020

    • Украина пыталась играть в футбол, но у Германии был перевес

    Автор Tribuna.com Дмитрий Литвинов отмечает разницу в классе между командами:

    «Три штанги, которые выручали Нойера, и правда сложно забыть. Вот только их звон не должен заглушать и общее соотношение по ударам (19-6, включая заблокированные 6-1), и статистику по угловым (9-2), и перевес немцев во владении (55% на 45%) — все те признаки, которые говорят о характере игры ничуть не меньше.

    Все это, а также то, как немцы включались в игру, когда требовалось, отвечая на один опасный момент у своих ворот двумя у чужих — и есть пресловутая разница в классе. Разница есть не только в классе, но и в восприятии игры болельщиками. Мы можем (и, уверен, будем) вспоминать и сильно позже, как Марлос при 0:1 не отдал на Яремчука, или как Зинченко не смог обработать мяч после паса Соболя при 1:1, или как тот же Александр попал в штангу уже при 2:1 в пользу немцев. А немцы забудут об этих эпизодах уже завтра к вечеру вторника, когда бундестим будет играть с Испанией.

    Это не попытка принизить те действительно хорошие моменты, которые создавала сборная Украины. Команда действительно подкупает стремлением не мучаться, а играть в футбол — вдумайтесь, немцы сравняли счет после быстрой контратаки! Но за это самое стремление очков не дают. Здесь можно добавить "А вот за 'автобусные' победы как с испанцами — очень даже", но не хочется. Нужен разумный баланс между стремлением играть и умением добиваться результата».

    Германия — Украина
    globallookpress.com

    Горецка — первая скрипка

    Goal.com выделяет игру Леона Горецки:

    «Горецка прогрессировал в одного из лучших полузащитников Европы. И в этом матче он продемонстрировал прекрасное выступление, отдав две голевые передачи и совершив наибольшее среди всех игроков встречи количество ударов (5).

    Его единственное разочарование по итогам этой встречи заключается в том, что он не вписал свое имя в протокол, хотя имел хорошие шансы для того, чтобы огорчить Пятова».

  • Мануэль Нойер
  • капитан сборной Германии
  • «Очень важно было снова победить, нам это удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также не все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно. Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили».

    • У Германии остаются проблемы в завершении атак

    Dw.com называет лучших игроков встречи в составе сборной Германии, а также считает, что немцы должны были выигрывать крупнее:

    «Тимо Вернер сделал дубль. Похоже, что все, что ему нужно было, чтобы быть тем нападающим, которого всегда хотел Лев, — это перейти в "Челси". Филипп Макс снова был хорош, Робин Кох хорошо подчищал в полузащите, а Сане продемонстрировал, почему он всегда выходит в старте. Однако без Леона Горецки Германия не выиграла бы эту игру.

    Первый гол Тимо Вернера
    globallookpress.com

    Сперва полузащитник "Баварии" продемонстрировал образцовые десять секунд, отобрав мяч, продвинувшись вперед и отдав идеальный пас на Сане. Затем именно его работа с мячом и подача на Вернера позволили Германии забить второй мяч.

    Германия должна была побеждать крупнее. Третий гол не должен был оставаться последним, однако слабая реализация остается проблемой». 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Турция — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Словения — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры