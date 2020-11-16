Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России

Сборная России проиграла в Стамбуле команде Турции (2:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций. Россияне первыми открыли счет — на 11-й минуте Денис Черышев замкнул передачу Далера Кузяева. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семенова за фол последней надежды. В первой половине игры турки смогли забить два мяча благодаря голам Кенана Карамана и Дженгиза Ундера. Во втором тайме арбитр Шимон Марциняк поставил пенальти в ворота Гилерме, который реализовал Дженк Тосун, но уже спустя пять минут сам Кузяев замкнул прострел Вячеслава Караваева.

Пять защитников Черчесова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает составы команд, выбранные главными тренерами на матч в Стамбуле.

«В Стамбуле Черчесов выпустил куда более привычное сочетание, чем в Кишиневе, но и тут удивил. В первую очередь появлением Антона Заболотного в центре нападения. Александр Соболев по-прежнему не пользуется благосклонностью главного тренера. А сыгравший три дня назад Федор Чалов (который против молдаван смотрелся не хуже партнеров) теперь не попал даже в заявку. Как и Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Дмитрий Живоглядов и Константин Кучаев.

Удивило и отсутствие в стартовом составе Вячеслава Караваева. Вместо него правый фланг обороны закрыл Далер Кузяев. Использовать в этой роли Романа Зобнина с его спартаковским опытом Черчесов не рискнул. А в центре обороны вышли трое — Георгий Джикия, Андрей Семенов и Федор Кудряшов. Ранее модель с пятью защитниками мы использовали только против топ-соперников вроде Бельгии, Испании и так далее.

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У турок главной потерей стало отсутствие Бурака Йылмаза. Его в центре нападения заменил Дженк Тосун из "Кристал Пэласа". Дженгиз Ундер, чей выход после перерыва переломил октябрьскую игру в Москве (1:1), сразу оккупировал правый фланг полузащиты».

Грамотный план на игру

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина хвалит Станислава Черчесова за игровой план, а сборную России — за удачное его воплощение на старте матча.

«Сборная России начала матч здорово, полностью выполняя тренерскую установку. Бросились в глаза три составляющие плана на игру.

1. Интенсивный прессинг по защитникам, из-за которого соперник вообще не мог выйти в атаку. Турецкий вратарь вынужденно играл длинно, но передачи прилетали на голову Кудряшову или Джикии. Давление и привело к голу Черышева. Турецкий голкипер подсунул мяч Мериху Демиралу, а того опередил расположившийся высоко Миранчук. Прострел Кузяева — гол Дениса.

Турция — Россия РФС

2. Вариативное нападение. Казалось бы, Заболотный — габаритный форвард. Значит, уместны длинные забросы вперед и кроссы с флангов. Такие передачи поначалу вообще не использовались. С бровки даже кричали: "Подавай!" И первый же кросс от Кузяева привел к удару Заболотного.

Однако проходили и комбинации. Особенно слева, где Черышев смещался в центр (как и в "Валенсии"), а Жирков действовал по всему флангу. Кроме того, высоко поднимался Зобнин — в стиле своей гибридной позиции "восьмерка — десятка" в "Спартаке".

3. Вариант Б. Быстрый гол создал возможность использовать контратакующую тактику. Она подходила под 5-2-3 и скоростное нападение в лице Черышева и Миранчука, а также была уместна в игре со сборной Турции. Товарищеский матч с Хорватией (3:3) показал, что турки ужасно обороняются против забросов за спину».

Хватит и двух поражений

Автор «Спорт день за днем» Антон Кудинов рассказывает о турнирных раскладах в группе В3, которые позволят россиянам пойти на повышение.

«Перед заключительными матчами сборной России в Лиге наций было подсчитано, что для выхода в Лигу А команде Станислава Черчесова хватит двух поражений. Параллельно надеемся на правильные результаты соперников, а в конце считаем очки в личных встречах между тремя командами: Россией, Венгрией и Сербией. Вуаля, тусуемся в элите получаем в соперники французов, немцев или португальцев.

В сборной России, разумеется, на подобное надеяться никто не собирался, а вот Шимон Марциняк, кажется, перед игрой нашел подобные прогнозы и заинтересовался, насколько это реально. Пока Станислав Черчесов выбирал нападающего, чтоб задавить турков прессингом со стартового свистка и заставлял футболистов играть жестко по оппоненту, главный арбитр ждал свой выход.

Турция — Россия РФС

Из прессинга родился гол Дениса Черышева — хавбеки "Зенита" и "Аталанты" задавили защитника "Ювентуса", мастерски обыгрались накоротке и позволили Денису влететь в топ-10 по голам в истории сборной России. На этом наша команда взяла небольшую передышку от пусть и незаметного, но большого объема работы. И тут нагрянуло».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по-другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого. Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления всё выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть. Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атак. Не хотел бы обсуждать судейство. Хочу отвечать на вопросы, которые касаются игры. Это, конечно, тоже часть игры, но я не хотел бы на это отвечать,

Суперпривоз от Оздоева

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой ругает хавбека сборной России за роковую ошибку, которая полностью перевернула ход матча.

«Впрочем, ситуацию резко изменил несчастный случай, виной которому стал неприятный привоз Магомеда Оздоева. Полузащитник "Зенита" в простой ситуации в центре поля неудачно вывел мяч, отправив на рандеву с Гильерме Дженка Тосуна.

Семёнову пришлось фолить, а польский арбитр Шимон Марциняк расценил нарушение, как фол последней надежды.

Показалось, что нарушение скорее тянуло на жёлтую карточку, но в Лиге наций системы VAR нет. Поэтому Марциняк остался при своём мнении, а россияне оказались в меньшинстве уже на 24-й минуте.

Турция — Россия РФС

Такой удар явно выбил из равновесия российскую сборную И уже через несколько минут злой гений сборной Кенан Караман сравнял счёт. Он же отличился и в первом матче команд.

Прибил российскую сборную на 33-й минуте Ундер, который отличным ударом отправил мяч в дальний угол. У Гильерме ни в одном из моментов не было шансов спасти свою команду».

Шенол Гюнеш Главный тренер сборной Турции До удаления Семенова Россия играла очень хорошо. В первом тайме у нас был хороший настрой, был тяжелый матч. В конце концов мы выиграли, хочу поздравить команду с нашей победой. Наконец мы выиграли. Будем готовиться к следующему матчу.

Черчесов растерялся

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что наставнику сборной России не сумел вовремя перестроить команду, оставшуюся в меньшинстве, что привело к пропущенным мячам.

«И, конечно, не очень здорово, что сборная как будто растерялась. Не лучшим образом сработал и Черчесов. Поначалу он решил сохранить игру в три защитника — Кудряшов ушел на место удаленного Семенова, а левым центральным стал Жирков, которому по флангу должен был помогать Черышев.

Но двое последних, судя по всему, так и не поняли, как им взаимодействовать в этом случае. Так пришел второй гол в ворота Гильерме. Жирков пошел открываться вперед по бровке, мяча не получил, и образовалась свободная зона размером с гектар. Да еще и Оздоев слишком прижался к центральным защитникам — у Дженгиза Юндера была уйма времени прицелиться и пробить.

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Только после этого Черчесов решился на перестановки — выпустил Караваева вместо Черышева и перестроился на защиту "в четыре". Кузяев же ушел налево в группу атаки, помогая Заболотному и Алексею Миранчуку. В цифровом выражении это было 4-2-3.

Турция — Россия РФС

Впрочем, стоит отдать должное и туркам, которые, почувствовав слабину, грамотно и цепко придушили соперников активностью и прессингом. На разминку они вышли под духоподъемную музыку прямо как из исторического блокбастера. Продолжали бравурные мелодии играть и дальше — это реально дает мощный настрой».

Денис Черышев Полузащитник сборной России Мы играли компактно и системно в первые 25 минут матча. Проблемы начались после того, как наш игрок получил красную карточку. Пенальти был сомнительным. Оставшись вдесятером, мы сделали все возможное. Если вы спросите меня, пенальти в этом моменте не было

«Левый» пенальти и гол Кузяева

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что второй тайм тоже был насыщен событиями, не все из которых были приятны сборной России.

«Второй тайм начался со стопроцентного момента сборной России. Реализуй Оздоев выход один на один, можно было зацепиться хотя бы за ничью. Магомеду просто не хватило навыков форварда. Вместо этого наша команда получила в свои ворота пенальти, за который Марциняку, когда он посмотрит повтор, будет стыдно.

К сожалению, в Лиге наций нет системы VAR. Кузяев чисто выбил мяч, а поляк посчитал, что полузащитник "Зенита" попал по ноге Озану Туфану. Поведя с преимуществом в два мяча, турки потеряли концентрацию. Наши же молодцы — не опустили рук. Продолжили бороться.

Турция — Россия РФС

Наградой сборной России стал гол Кузяева, забитый уже через пять минут после пропущенного мяча. Далер завершил хорошую комбинацию с участием Алексея Миранчука и Вячеслава Караваева. Защитник сборной Турции позволили зенитовцу сделать два касания на линии вратарской — это о чём-то говорит».

Дженгиз Ундер Полузащитник сборной Турции Мы упустили свои шансы в первой встрече в Москве, а в этот раз одержали первую победу над сборной России. Что касается моего гола, то я ждал передачи Каана Айхана в нужной точке. Слава богу, мы победили

Дальше отступать некуда

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин хвалит сборную России за желание биться до конца, хотя и считает, что онон е извиняет ошибок первого тайма.

«Два неверных решения. Всего два. Но какую же дорогую цену пришлось заплатить за них сборной! Нет, команда, надо отдать ей должное, проявила характер. Не рассыпалась, не поплыла, продолжала биться до конца даже после еще одного странного решения Марчиняка, усмотревшего нарушение из "космоса" в абсолютно чистом подкате Кузяева в штрафной Гильерме (противники ВАР, которого в Стамбуле не было, вам на заметку).

Кузяев даже сократил разрыв, мы создали еще несколько моментов, но спасти ничью обескровленная и вынужденная поменять тактику прямо по ходу встречи сборная России не смогла. Этот матч, дебют которого давал нам все основания для победы, должен стать для команды уроком. Недопустимо допускать такие промахи, как Оздоев с Черышевым, и потом героически преодолевать трудности. Их можно и нужно просто не создавать.

Турция — Россия РФС

Теперь Россия, не выигрывающая уже пять матчей подряд (два поражения и три ничьи), просто обязана прервать эту серию в Белграде. И ради выхода в Лигу А, и ради позиции в рейтинге ФИФА — спасибо Уэльсу, который победил Ирландию и тем самым пока сохранил нас во второй корзине жеребьевки ЧМ-2022. Но дальше отступать некуда».

Далер Кузяев Полузащитник сборной России Мы забили гол и играли хорошо до тех пор, пока не остались на поле вдесятером. Получив красную карточку, все изменилось. Честно говоря, с этого момента начались трудности. Нам не хватало одного игрока, но мы старались хорошо сыграть.

Превозмогание в Стамбуле

Автор Soccer.ru Сергей Иванов хвалит российскую команду за уверенную игру в меньшинстве и с опасением смотрит на состав команды в преддверии заключительного матча с Сербией.

«Но даже при разнице в два мяча в меньшинстве сборная России продолжала пропитывать зрителей чувством гордости и собственного достоинства. Отыграла гол, могла рассчитывать и на большее. Показательно, что играя полтора тайма в меньшинстве, россияне владели больше мячом (51% времени), а по ударам практически не уступили сопернику — 16 против 18. Даже без Дзюбы, Фернандеса и Головина сборная России способна показывать уверенность, характер и зубы, играя в меньшинстве.

Дальше будет выезд в Сербию. Матч состоится уже 18 ноября. Осложняет положение дел то, что Россия не сможет рассчитывать на сыгравших сегодня Семенова, Кудряшова и Зобнина. Первый пропустит матч из-за удаления, второй и третий — из-за перебора желтых карточек. С учетом не самой радужной обстановки в обороне потеря двух защитников выглядит крайне неприятной. Но не зря Дивеев тренировался на Молдавии.

Турция — Россия РФС

А в центре поля Зобнина вполне может сменить Фомин, который с той же Молдавией сыграл классно, плюс в этой игре после выхода на замену отметился неплохими передачами из глубины, пусть и записал в свой пассив желтую карточку за проигранный забег оппоненту на фланге. В общем, это поражение от Турции оставляет куда больше позитивных ощущений, чем ничьи с теми же турками, венграми и молдаванами».

Антон Заболотный Форвард сборной России Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру. Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Все не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом. Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре. Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть

Было бы что отдать

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов считает, что в очередной раз на европейской арене сказался низкий уровень российского чемпионата.

«Хотя и принято считать, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, далек от мысли возлагать всю ответственность за очередной, мягко выражаясь, неубедительный матч на Черчесова. Он пытается выжать максимум из подопечных, да вот беда — отдавать большинству ребят по большому счету нечего.

Турция — Россия РФС

Уровень подготовки каждого оставляет желать много лучшего. И если для выступления за клубы умений и навыков хватает (плюс сыгранность с партнерами сказывается), то в играх за сборную, где порой приходится действовать с листа, мастерства однозначно недостает.

В матчах практически с любыми мало-мальски подготовленными соперниками выясняется, что и со скоростями (бега и работы с мячом) у иных парней проблемы, да и в плане мышления многие непозволительно заторможены».

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