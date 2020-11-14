Трансферы в футболе — мутное дело. Может ли ФИФА исправить ситуацию?

Более того, для многих агентов значительная часть бизнеса приходится на период трансферного окна, когда они взаимодействуют с клубами в качестве посредников.

В большинстве футбольных лиг, если не брать во внимание MLS, игроки с подписанными контрактами не знают, что такое трейдерский рынок, а поскольку они имеют гарантированные соглашения, их невозможно просто выгнать.

Таким образом, их контракты покупаются и продаются за наличные, а это означает, что появляется много работы как для тех, кто хочет представлять клуб, который ищет нового игрока, так и для тех, кто хочет представлять клуб, который хочет продать игрока. За это тоже получают деньги.

Если речь заходит об игроке, чьи интересы вы представляете, вам заплатят дважды. И хотя это случается редко, можно оказаться в такой ситуации, когда вам заплатят все вовлеченные стороны: покупатель, продавец и игрок.

Очевидно, что такая система чревата конфликтом интересов и должностными преступлениями. Но на прошлой неделе ФИФА обнародовала целый список новых правил, направленных на ограничение такой практики при одновременном повышении прозрачности, обязательном лицензировании и ограничении комиссионных, которые агент может заработать за отдельный трансфер. Похоже, они будут утверждены весной следующего года и вступят в силу в сентябре 2021 года.

Почему для ФИФА это так важно?

Агенты в футболе — слабо регулируемая система, и, как это часто бывает с нерегулируемыми рынками, в целом все идет хорошо, пока не произойдут две вещи: выплачиваемые суммы станут огромными и отдельные фирмы начнут доминировать в крупных секторах. Примерно то же самое и произошло в футболе за последнее десятилетие.

По данным ФИФА, гонорары, выплачиваемые агентам, увеличились более чем вдвое за четыре года (с 2015 по 2019) и составили более 630 миллионов долларов. В то же время ведущие футбольные агентства стали обладать большей властью, чем когда-либо прежде.

По данным Transfermarkt, который публикует рыночную стоимость каждого игрока, два ведущих агентства контролируют игроков на сумму более миллиарда фунтов. Это больше, чем у любого клуба: игроки «Ливерпуля» имеют самую высокую рыночную стоимость (973 миллиона фунтов), опережая «Манчестер Сити» (971 миллион фунтов).

И, кстати, два агентства, занимающие верхние позиции по совокупной рыночной стоимости своих клиентов, это не фирмы Мино Райолы и Жорже Мендеша (Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Эдерсон). Они уступают той же «Стеллар Груп», которая недавно была приобретена ICM (Гарет Бейл, Бен Чилуэлл, Сауль) и «Вассерманом» (Федерико Вальверде, Уссем Ауар, Джейми Варди).

Итак, у агентов много влияния и денег, но это не обязательно делает их плохими?

Конечно, нет, хотя это создает потенциальные конфликты интересов. Например, когда агентство одновременно представляет интересы тренера и игрока в одном клубе, или, когда агентство имеет настолько много своих игроков в одном клубе, что получает рычаги влияния на решения этого клуба.

Вот почему часть новых правил является ключевой. Вокруг много денег, а когда их много, возникает соблазн заставить их работать на себя, чтобы сохранить свою долю рынка, особенно при очень слабом регулировании и отсутствии прозрачности. В том числе поэтому поступали сообщения о мошенничестве (по сути, о взятках лицам, принимающим важные решения в клубах), об отмывании денег, эксплуатации несовершеннолетних и так далее.

ФИФА собирается ограничить суммы, которые могут заработать агенты?

Да. Если вы представляете игрока или клуб-покупатель, это 3 процента от его заработной платы. Доход может увеличиться до 6 процентов, если вы действуете одновременно от лица игрока и от клуба-покупателя.

Если же вы помогаете продать игрока, то можете рассчитывать на 10 процентов комиссии за трансфер. Все это максимумы.

Разве клуб не должен платить столько, сколько сочтет нужным?

Неплохо подмечено. Если у вас есть прозрачность, о которой мы скоро поговорим, это не имеет значения. Джеймс Китчинг, директор ФИФА по регулированию футбола, говорит, что это вопрос восприятия. По его словам, в идеальном мире вы должны позволить рынку решать самому. Поставщик услуг должен заранее сообщить об этом, а клиент определит, хочет он платить или нет.

«Но сейчас этого не происходит», — отмечает Китчинг. — «Многие комиссионные платежи оговариваются постфактум. Они добавляются как часть сделки по трансферу. Мы хотим вернуться к тому, что отражает выполненную работу. Это вопрос восприятия. Я не хочу сказать, что отказ от указания больших сумм автоматически ведет к злоупотреблениям, но агент, который действует от вашего имени, имеет поручение защищать ваши интересы, и иногда большие суммы могут заставить агента действовать не в лучших интересах клиента».

Я понял его точку зрения. Регламент ФИФА предусматривает множество различных способов оплаты, не связанных с комиссионными. Например, согласование фиксированного вознаграждения, почасовая оплата или аванс. Они не ограничены. Это похоже на заигрывание с народными массами. Вы просто сокращаете сумму, которую кто-то может заработать, но, если у вас есть полная прозрачность, в этом нет необходимости.

Но ведь мы получим больше прозрачности в новых правилах?

Да, и я думаю, что это лучшая новость. ФИФА заявляет, что будет публиковать подробную информацию о каждом трансфере, включая сборы, уплаченные отдельным агентам. Как говорится, солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство.

Если клуб решит заплатить агенту XYZ 2 миллиона долларов за помощь в продаже игрока за 20 миллионов долларов, то сможет объяснить свои действия. Раскрытие информации также поможет там, где есть потенциальный конфликт интересов.

О чем речь?

Например, владельцы «Вулверхэмптона» через дочернюю компанию под названием Foyo владеют 15-процентной долей в компании Gestifute, входящей в агентство Жорже Мендеша. Статья 12 нового регламента ФИФА запрещает любому, кто заинтересован в агентском бизнесе, также прямо или косвенно иметь долю в клубе или лиге. Это кажется вполне разумным, но раньше подобного правила не было.

Да, кстати: отношения между владельцами «Вулверхэмптона» и Gestifute были вполне прозрачными и одобрены Футбольной ассоциацией Англии. ФИФА считает, что в футболе есть и другие связи, которые гораздо более темные и нераскрытые.

А как насчет лицензирования агентов?

Им нужно будет сдать экзамен, приобрести страховку, подчиниться кодексу поведения и органу по разрешению споров ФИФА, платить ежегодный взнос и проходить онлайн-тесты, чтобы убедиться, что они в курсе правил и практик. В противном случае они выходят из игры.

Сработает ли это?

В ФИФА заявляют, что консультировались с агентами, и большинство из них поддержали новые правила, хотя, как можно полагать, некоторые из тех, кто получает огромные комиссии, выступили против. Многое будет зависеть от того, что происходит на национальном уровне, поскольку технически ФИФА имеет прямую юрисдикцию только в отношении международных трансферов. ФИФА уверена, что ассоциации-члены поддержат изменения.

Также существует угроза судебного иска, хотя, опять же, ФИФА уверена, что, как и в случае с финансовым фейр-плей, люди будут кричать о нарушении закона ЕС о конкуренции, а затем ничего не добьются в суде.

Самым большим плюсом, на мой взгляд, являются требования о раскрытии информации. Когда все будет открыто, болельщики, СМИ и игроки смогут судить сами и, при необходимости, оказать давление или потребовать объяснений от лиц, принимающих решение.

Это не устранит все проблемы, всегда есть вероятность того, что некоторые футбольные правонарушители просто перейдут в подполье. Они будут проводить выплаты не через бухгалтерию, а через офшоры. Но введение новых правил действительно создаст им препятствия и повысит осведомленность. Это огромный шаг после многих лет фактического отказа ФИФА от ответственности. 0