Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А

Сборная России на выезде уступила команде Сербии (0:5) в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Счет в матче на 10-й минуте открыл Неманья Радоньич. Лука Йович в середине первого тайма удвоил преимущество хозяев, а Душан Влахович довел счет до разгромного. Незадолго до свистка на перерыв Йович оформил дубль, отправив четвертый мяч в ворота Маринато Гилерме. В перерыве встречи главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал сразу четыре замены, поменяв в том числе и голкипера. Место в воротах сборной занял Сослан Джанаев. Окончательный счет в матче установил Филип Младенович.

Решающий матч в Белграде

Редакция Sport24 рассказывает о предматчевых раскладах и оценивает стартовые составы команд.

«На 11-ю годовщину с момента трагического поражения Словении в Мариборе сборная России готовилась провести решающий матч всего 2020 года. В случае победы над аутсайдером группы Сербией Россия обеспечивала бы себе:

— Сохранение места во второй корзине при жеребьевке к ЧМ-2022.

— Переход в лигу А Лиги наций, то есть возможность в следующем розыгрыше играть с лучшими командами Европы

Для этого сборной России нужно было побеждать или как минимум играть вничью с Сербией, при этом следя за исходом матча Венгрия — Турция. Станислав Черчесов не мог рассчитывать на Артема Дзюбу, которого отцепили от сборной, чтобы он привел в порядок дела после слитого интимного видео. А также на защитника Андрея Семенова, удаленного в матче с Турцией. Его место занял молодой Дивеев. В атаке Черчесов выпустил Антона Заболотного и братьев Миранчуков.

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Сербам из-за коронавируса пришлось обходиться без Дарко Лазовича и главной звезды команды — полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. Плюс были недоступны именитые Коларов и Тадич».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Скажу банальность: у них все залетело сегодня, у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Надо быть объективным, сербы были сегодня свежее, лучше, и они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается, и здесь двух мнений быть не может

Заболотный — не уровень сборной

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак критикует нападающего за упущенный на первой минуте матча голевой момент, который мог запустить игру совсем по другому сценарию.

«Главное разочарование — решение Черчесова выпустить в старте Антона Заболотного. Сам форвард сколько угодно может называть своих критиков хейтерами, но качеств для игры на таком уровне (в главном матче года!) ему, мягко говоря, не хватает. Что Заболотный и подтвердил уже на первой минуте, пробив в упор с линии вратарской без малейшего сопротивления идеально… по центру, во вратаря. Метр левее, метр правее, и шансов у Предрага Райковича не было бы...

Уже получив преимущество в два мяча, сербы отдали мяч и отошли к своей штрафной, но качественное продвижение в штрафную россиянам удавалось только правым флангом, по которому подключался Вячеслав Караваев. Он сделал едва ли не все наиболее острые передачи. И этого могло хватить, если бы адресатом был нападающий по-мастеровитее Заболотного.

Сербия — Россия РФС

Загадка, почему Александр Соболев остался на скамейке. Пользуясь терминологией Черчесова, если Матвей Сафонов "внебрачный сын Губерниева", то Соболев, видимо, нелюбимый "пасынок Станислава Саламовича". Где-то, наверное, грустно улыбался Артем Дзюба. Скандальное видео, из-за которого зенитовца не вызвали в сборную, оказалось цветочками. "Ягодки" мы увидели в Белграде. Вот это была настоящая футбольная "порнография". В исполнении одной команды».

Георгий Джикия Капитан сборной России Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор.

Три гола из-под юбиляра

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов пересказывает события первого тайма, ставшего кошмаром для сборной России.

«В начале игры у Черчесова было два повода схватиться за сердце. Во-первых, разбил нос Игорь Дивеев (в запасе после всех потерь из игроков этого амплуа оставался только Роман Евгеньев). Во-вторых, хозяева забили быстрый гол. Юрий Жирков на фланге передавал Неманью Радоньича центрхавам, но ни Магомед Оздоев, ни Далер Кузяев не накрыли удар серба. Точнее, мяч рикошетом от Кузяева влетел в сетку.

Второй гол сборной Сербии на 25-й минуте — коллективная ошибка нашей команды в обороне. Хозяева спокойно разыграли комбинацию у ворот сборной России. Подачу Филипа Младеновича по идее должны были заблокировать Вячеслав Караваев или Александр Ерохин. И уж совсем странно, что Жирков, проводивший сотый матч за сборную, остался один против двух сербов без поддержи центральных защитников. Естественно, центрфорвард "Реала" Лука Йович продавил юбиляра.

Сербия — Россия РФС

Третий мяч у сербов забил вышедший на замену Душан Влахович, которому словно передал голевую эстафету травмированный Радоньич. В этом эпизоде всё началось с того, что поскользнулся Жирков. Кузяев не смог помешать нанести удар, а Дивеев упустил оппонента на добивании».

Любиша Тумбакович Главный тренер сборной Сербии Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть, они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны,

Черчесов странно отреагировал на происходящее на поле

Редакция Rusfootball.info удивляется кадровым перестановкам Станислава Черчесова после провального первого тайма.

«В перерыве Черчесов поменял Дивеева на Евгеньева, убрал братьев Миранчуков (вышли Обляков и Мостовой), зато оставил Заболотного. Но действительно странным решением стала замена Гильерме на Джанаева. Вратарь "Локо" неудачно отбил мяч в момент с третьим голом, но разве это повод менять кипера?

Сборная более-менее очухалась к середине тайма и начала хотя бы двигаться с мячом, но к тому времени пропустил уже и Джанаев: Младенович, сделавший к тому моменту уже два ассиста, добавил к ним забитый гол.

Всё о футболе России

Как и в начале игры, у сборной России были моменты: бил под перекладину Заболотный, дважды выходил на ударную позицию Денис Черышева, Ерохина в последний момент накрывал сербский защитник. Забить команде, которая пролетела мимо Евро, проиграв Шотландии, наши так и не смогли.

Сербия — Россия РФС

Зато в матче против Северной Ирландии смог отличится полузащитник румынской сборной и отечественного "Урала" Бикфалви — из-за этого Россия вылетела из второй корзины и теперь получит двух сильных противников в отборочной группе ЧМ. Ну а группу Лиги наций выиграла Венгрия: в параллельной встрече она оказалась сильнее Турции».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Уход в отставку? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело

Россия вышла поиграть в футбольчик

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин критикует настрой российской сборной и огорчается низкому классу вызванных в нее игроков.

«Как оказалось, дежурные слова балканцев про то, что сам факт выступления за сборную — уже мотивация, оказались правдой. Только к российской команде они не относились. Бог с ним, с повышением в классе в Лиге наций. Этот стимул мы придумали больше сами для себя, чтобы стало интереснее.

Куда хуже другое. На главный матч года, в котором требовалось обязательно добиться результата, Россия вышла с настроением просто поиграть в футбольчик. Хотя класса для этого — ни индивидуального, ни командного — нет. Как бы нам ни хотелось думать обратное, побеждать эта сборная может, только если бежит и пашет. Да и то без гарантии.

Сербия — Россия РФС

Лучшая иллюстрация — Заболотный. Второй центрфорвард страны. К нему то вопросов нет, делает как умеет. Грустно, что особой альтернативы ему нет, и не нужно тут говорить про Соболева. Печально, что на левом фланге незаменим 37-летний Жирков.

Календарь и таблица Лиги наций

Другой вопрос, почему сборная подошла в таком состоянии к решающим встречам. И не нужно говорить про усталость и кадровые потери. Есть четкое ощущение, что причины белградской катастрофы куда глубже. До финального турнира чемпионата Европы еще есть время во всем разобраться. Остается только надеяться, что это получится».

Минусы и плюсы

Автор официального сайта УЕФА Евгений Поляков отмечает, что против россиян сыграли все их слабости, в то время как воспользоваться своими сильными сторонами подопечным Черчесова не удалось.

«Черчесов не раз подчеркивал, что его задача как тренера — на фоне любых потерь находить возможность выпускать на поле сплоченную команду, способную добиваться результата. К сожалению, в Белграде количество выбывших достигло той критической точки, когда сделать это не получилось. От слова совсем.

Против россиян сработали все их минусы, и не выручил ни один плюс. Не добавили гостям сыгранности ни зенитовские связки в центре поля, ни врожденное взаимопонимание Миранчуков. Теперь команде остается просто зализать раны, перетерпеть и подойти к новому квалификационному циклу в более собранном состоянии. Такая знакомая для России история...»

Сербия отработала пешком, вразвалочку

Автор Soccer.ru Станислав Горин сетует, что россияне позволяли сопернику делать на поле все, что тому угодно.

«Это не критика победителя — они молодцы, а констатация медицинского факта. И подобное положение дел пугает. Сербия ничем не отличалась от той, что выступала против Венгрии и Турции. Никакого качественного преображения соперника, который шел на последнем месте в группе до матча, не было. Более того, у сербов не вышел на поле целый ряд именитых и важных игроков — и травмы, и коронавирус помешали;

— команда Тумбаковича частенько ходила пешком, ведь им разрешил соперник. Вы все видели, в фазе обороны Сербия банально отдавала мяч России, располагались низко, зон хватало, времени — тоже. У России было больше ударов, счет 12:20 в пользу гостей! Но проблема не только в том, что соперник позволял создавать моменты, которые Заболотный и компания не реализовали. Проблема еще и в темпе атак сербов;

Сербия — Россия РФС

— 4 гола оппонент забил после 5 первых ударов в створ ворот Гильерме. Был рикошет, был удачный дальний удар Йовича, классная игра форварда "Реала" головой. И это еще не было Тадича и Милинковича-Савича — мастеров открываний на линии офсайда и мощных ударов соответственно. Пешие сербы получили царское преимущество до перерыва, второй тайм можно было не смотреть;

— в остальных семи матчах дивизиона В в первых таймах увидели всего 3 гола, в одной игре Сербии и России — на один больше. Даже с учетом, что используем для оценок цифры и факты, остается непонимание: как подобное произошло? Сербы не удивили тактикой — "3-5-2", не удивили настроем или скоростями — отдали мяч после второго гола. Но без темпа и зверской отдачи получили счет 4:0, после чего проиграть не могли. У великих камбэков разная природа, но в основе вера в себя. А гости в Белграде проиграли до выхода на поле».

Добиваться результата мы можем только когда играют все лучшие

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, что Станислав Черчесов допустил серьезную ошибку, не вызвав Артема Дзюбу на ноябрьские матчи сборной.

«И если тренер сборной поглядел на ближайших соперников, махнул рукой и решил, что психологическое состояние и бытовые проблемы Дзюбы важнее интересов сборной, то 0:5 от Сербии, когда очень многое стояло на ходу — громкая, но справедливая пощечина в ответ на заносчивость. И это черта не только Черчесова, но и всех нас.

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов перед матчем заявил, что сербы не доставят нашей сборной проблем — слабая и неконкурентоспособная команда. Смотря на Сербию, набравшую до этого 3 очка за 5 матчей и не одержавшую ни одной победы, и правда можно было так подумать. Но лучше перед этим было открыть состав соперника. Transfermarkt оценивает состав сербской сборной в 211 млн евро, нашей — в 141. Против нас вышли футболисты из АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Лиги 1 и Бундеслиги, оформивший дубль Йович вообще числится в "Реале". У нас в основе — игроки из РПЛ и Алексей Миранчук, сыгравший полчаса в Серии А.

Сербия — Россия РФС

Еще раз: при таких раскладах Черчесов не вызывает в сборную лидера и капитана, находящегося на эмоциональной волне. Зато в основе выходит Антон Заболотный, на 40-й секунде порющий 100-процентный голевой момент так же, как и все последующие. 12-20 по числу ударов в пользу сборной России, 9-7 по ударам в створ, 7 ударов нанес Заболотный. КПД = 0.

Глупо говорить, что Дзюба точно реализовал бы хоть один из шансов, которые были в Белграде у форварда "Сочи", но вы и сами знаете, на каком уровне Артем в последние годы решает голевые моменты. В этом он и правда сейчас большой мастер. Черчесов прав, говоря после матча, что у сербов залетело все, а у нас — ничего. Только кто в этом виноват, если не тренер, оставивший вне игры лучшего нападающего страны?»

Заболотный — как символ нашего футбола

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассуждает о невысоком уровне российского футбола.

«Гораздо печальнее наблюдать за тем, что в составе нашей сборной выходят на поле игроки, уровень которых очень далек от топов, а вот доходы сравнимы с представителями самых сильных клубов континента. Когда на поле в форме сборной России выходит Антон Заболотный, кажется, что наш футбол в какой-то момент свернул куда-то не туда.

Лимит на легионеров в РПЛ породил целую плеяду "Заболотных", которые абсолютно довольны своим положением и им просто ненужно ничего менять и стараться прыгать выше головы. Если бы не искусственные ограничения конкуренции, подобные игроки вряд ли попали бы не только в состав сборной, но и клубов нашей премьер-лиги.

Сербия — Россия РФС

По факту на сегодня Заболотный — символ российского футбола. Отсутствие полноценной конкуренции, полная удовлетворенность своим положением, невысокий уровень мастерства в сравнении с европейским — вот характеристика большинства из нынешнего поколения игроков.

Все футбольные трансферы

В ближайшее время мы вряд ли можем рассчитывать на большие победы на международной арене, а значит всем стоит успокоиться и в очередной раз вспомнить, что наши ожидания — это исключительно наши проблемы. Перед домашним ЧМ ни у кого из нас не было надежды на успешное выступление, два года спустя вернулись в это состояние. Остается надеяться, что на Евро сборная снова нас удивит. Но шансов прыгнуть выше головы у нас практически нет». 0