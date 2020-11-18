Новый бомбардир и новый стиль. Испания нанесла Германии сокрушительное поражение

1. Ферран Торрес — убийца

Довольно забавно, что «Манчестер Сити» дал Феррану Торресу футболку с номером 21, потому что, очевидно, это заставляет всех вспоминать о Давиде Сильве, классном и элегантном плеймейкере. Это забавно, потому что Ферран совсем не похож на Давида Сильву как игрок. Молодой валенсиец — нападающий, который обладает скоростью, мастерством и нацелен на ворота. Пеп Гвардиола использовал его как фальшивую девятку.

В матче против Германии он играл позади Альваро Мораты, но неоднократно демонстрировал, что у него есть все необходимое для того, чтобы разгромить Германию. Пока Тимо Вернер и Серж Гнабри на другом конце дороги напоминали дорожные конусы, Ферран Торрес был настоящим адом на колесах.

Ferran Torres' game by numbers:

100% tackle-success

84% passing accuracy

42 touches

7 shots

4 shots on target

3 goals

2 take-ons completed

2 chances created

Career-defining performance. pic.twitter.com/NEju6fYnu3 — Squawka Football (@Squawka) November 17, 2020

Все, что делал Ферран, делалось со стремлением забить. Каждое его касание, движение и каждый рывок были направлены в сторону ворот и от защитников. Он нанес семь ударов, больше, чем кто-либо другой на поле. А решительный характер его голов продемонстрировал его невероятный диапазон завершения атак. Первый гол — сокрушительный удар на добивании, затем завершение атаки с близкого расстояния на дальней штанге, а хет-трик — после идеального удара низом от линии штрафной, который заставил Давида Вилью встать и поаплодировать.

С тех пор, как Вилья завершил карьеру, Испания искала своего следующего главного бомбардира. Многие нападающие пытались, у некоторых получалось весьма неплохо, но никто не выглядел таким сильным бомбардиром Испании, как Ферран Торрес. Этим вечером мы увидели, почему он разорвал Германию на куски. Вингер с инстинктом убийцы.

2. У Лева закончились идеи?

Йоахим Лев в последнее время испытывает трудности. Как бы хороша ни была Германия, и хотя они подошли к матчу с Испанией с серией из 12 матчей без поражений, и им хватило бы ничьей, чтобы пробиться в полуфинал Лиги наций, дела все равно шли не очень хорошо.

Недавние ничьи со счетом 3:3 против Турции и Швейцарии показали, что эта немецкая команда не так прочна, как это зачастую казалось. А учитывая, что их лучший игрок Йозуа Киммих не сыграет как минимум до января, было некое чувство беспокойства, что некоторые слабые места могут вылезти наружу в игре против Испании, однако атакующей мощи хватит для победы.

Однако испанцы продемонстрировали огромную слабость Германии. Команда Лева выглядит опасной в схеме 3-4-3, однако при схеме 4-3-3, как в этой игре, полузащита слишком уязвима для прессинга. Леон Горецка, Тони Кроос и Илкай Гюндоган были ужасны, они были полностью подавлены испанским прессингом в центре поля. Лев ждал, пока не истечет час, чтобы внести изменения, хотя уже по истечении 30 минут было очевидно, что-то не работало.

Germany have suffered their heaviest defeat in 89 years.

Joachim Low's days are numbered. pic.twitter.com/ygG8Kyrujo — Squawka Football (@Squawka) November 17, 2020

Проигрывать — это всегда плохо, но проигрывать так, как проиграла Германия, лишенная идей, интенсивности и стремления — это очень неприятно. Очевидно, что Киммих вернется, и переход на 3-4-3 должен помочь восстановить некоторую интенсивность и порядок, но Лев руководит этой командой уже 14 лет. Может, у него просто закончились идеи? Может, настал момент, когда Германии стоит двигаться дальше?

3. Фабиан Руис — ключ ко всему

Никому не нравится, когда кто-то получает травму, особенно если у этого игрока были проблемы со здоровьем, которые преследовали его на протяжении всей карьеры. Поэтому, когда Серхио Каналес покинул поле из-за травмы до десятой минуты, Испания была и удручена, и обеспокоена.

Но как бы мы ни выражали сочувствие Каналесу, эта травма стала в какой-то степени благословением — она означала, что на поле появился Фабиан Руис. И как только 24-летний футболист вступил в игру, игра команды резко улучшилась.

Фабиан, как и большинство испанских полузащитников — образцово одаренный технически игрок, наделенный чутьем и умением раздавать пасы на дальнюю дистанцию. Однако у него также есть невероятный двигатель — его физические возможности позволяют ему носиться по полю туда-сюда.

Фабиан Руис и игроки сборной Германии globallookpress.com

С Фабианом на поле полузащита Испании была полна энергии. Он был ключом к прессингу, от которого Германия задохнулась. Рывки Фабиана с мячом и без него также добавляли вертикальности, которой Испании часто не хватало. Эти рывки почти всегда приводили к ударам, а также привели к пятому голу сборной Испании, когда Руис прорвался вперед и отдал мяч Феррану.

Но еще были его угловые, поданные по невероятной траектории, которая не оставляла шансов немецкой обороне. Испания забила два гола после подач Фабиана от угла поля. Они забивали гигантской немецкой сборной почти с оскорбительной легкостью.

Все игроки сборной Испании хорошо сыграли против Германии, но никто не был столь же хорош, как Фабиан Руис. Этот парень — новый маэстро испанской полузащиты.

4. «Реал» и «Бетис» будут обеспокоены

Испания была великолепна, но не обошлось без минусов, а точнее — травм Серхио Рамоса и Серхио Каналеса. Оба покинули поле в первом тайме из-за мышечных травм.

Луис Энрике, конечно, будет разочарован этими травмами, но Зинедин Зидан и Мануэль Пеллегрини будут обеспокоены куда больше. Будучи тренерами «Реала» и «Бетиса, они знают, что их команды во многом полагаются на Рамоса и Каналеса, и их отсутствие будет проблемой.

Серхио Рамос globallookpress.com

Каналес — лучший плеймейкер "Бетиса" и один из самых ярких игроков Ла Лиги. А Рамос — это сердце и душа "Реала". "Сливочные" серьезно полагаются на непоколебимую уверенность Рамоса. Но на прошлой неделе он не забил два пенальти в одной игре, а теперь получил травму. Зидан будет молиться, чтобы это не стало серьезной проблемой, иначе "Реал" может пострадать.

5. У Луиса Энрике есть план

Это не будет перебором сказать, что Испания уже долгое время не была прежней. Команда выглядела тенью их прежнего "я". А прежнее "я" — это высокая планка, учитывая, что речь идет об одной из трех величайших сборных в истории. И что было самым ужасным, так это то, что они знали, как играть.

Серхио Рамос, Тьяго Алькантара и Серхио Бускетс остались в команде со славных времен, но классическая игра Испании в пас никогда не выглядела прежней. Это было похоже на плохой трибьют. Испанцам нужна была новая идентичность. И в этом матче Луис Энрике и его подопечные предоставили ее.

Испания осталась без двух своих лучших распасовщиков в полузащите — Тьяго и Бускетса, а Каналес (следующий лучший распасовщик) ушел с поля через десять минут. И Испания превратилась в ураган прессинга, скорости и энергии. Да, хорошие пасы были, но теперь это был просто инструмент для игры, а не ее центральный элемент.

Луис Энрике globallookpress.com

Это была не барселонская Испания, не мадридская Испания и не севильская Испания. Это была команда, безжалостно атакующая мяч. У Германии не было никакого ответа для испанцев. Только на 77-й минуте они нанесли свой второй удар по воротам. Это второе самое крупное поражение в истории немецкой сборной.

Для Испании настает время попрощаться с Бускетсом и Тьяго и старым способом ведения дел. "Тики-така" ушла и никогда не вернется, но в ней нет необходимости. Точно не с этим планом — быстрая и усердная игра, молодые и голодные футболисты (не считая Рамоса, те, кто играл в этом матче, провели на всех 50 игр). Кто бы ни играл — должен играть именно так.

Сейчас не время, чтобы пытаться вернуть прошлое. Настало время играть в ураганный футбол, быть безжалостными и не давать сопернику возможности дышать и играть. Пришло время снова доминировать. Сначала Европа, а потом мир?

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