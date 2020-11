Новый бомбардир и новый стиль. Испания нанесла Германии сокрушительное поражение

Довольно забавно, что «Манчестер Сити» дал Феррану Торресу футболку с номером 21, потому что, очевидно, это заставляет всех вспоминать о Давиде Сильве, классном и элегантном плеймейкере. Это забавно, потому что Ферран совсем не похож на Давида Сильву как игрок. Молодой валенсиец — нападающий, который обладает скоростью, мастерством и нацелен на ворота. Пеп Гвардиола использовал его как фальшивую девятку.

В матче против Германии он играл позади Альваро Мораты, но неоднократно демонстрировал, что у него есть все необходимое для того, чтобы разгромить Германию. Пока Тимо Вернер и Серж Гнабри на другом конце дороги напоминали дорожные конусы, Ферран Торрес был настоящим адом на колесах.

Ferran Torres' game by numbers: 100% tackle-success 84% passing accuracy 42 touches 7 shots 4 shots on target 3 goals 2 take-ons completed 2 chances created Career-defining performance. pic.twitter.com/NEju6fYnu3

Все, что делал Ферран, делалось со стремлением забить. Каждое его касание, движение и каждый рывок были направлены в сторону ворот и от защитников. Он нанес семь ударов, больше, чем кто-либо другой на поле. А решительный характер его голов продемонстрировал его невероятный диапазон завершения атак. Первый гол — сокрушительный удар на добивании, затем завершение атаки с близкого расстояния на дальней штанге, а хет-трик — после идеального удара низом от линии штрафной, который заставил Давида Вилью встать и поаплодировать.

С тех пор, как Вилья завершил карьеру, Испания искала своего следующего главного бомбардира. Многие нападающие пытались, у некоторых получалось весьма неплохо, но никто не выглядел таким сильным бомбардиром Испании, как Ферран Торрес. Этим вечером мы увидели, почему он разорвал Германию на куски. Вингер с инстинктом убийцы.

Йоахим Лев в последнее время испытывает трудности. Как бы хороша ни была Германия, и хотя они подошли к матчу с Испанией с серией из 12 матчей без поражений, и им хватило бы ничьей, чтобы пробиться в полуфинал Лиги наций, дела все равно шли не очень хорошо.

Недавние ничьи со счетом 3:3 против Турции и Швейцарии показали, что эта немецкая команда не так прочна, как это зачастую казалось. А учитывая, что их лучший игрок Йозуа Киммих не сыграет как минимум до января, было некое чувство беспокойства, что некоторые слабые места могут вылезти наружу в игре против Испании, однако атакующей мощи хватит для победы.

Однако испанцы продемонстрировали огромную слабость Германии. Команда Лева выглядит опасной в схеме 3-4-3, однако при схеме 4-3-3, как в этой игре, полузащита слишком уязвима для прессинга. Леон Горецка, Тони Кроос и Илкай Гюндоган были ужасны, они были полностью подавлены испанским прессингом в центре поля. Лев ждал, пока не истечет час, чтобы внести изменения, хотя уже по истечении 30 минут было очевидно, что-то не работало.

Germany have suffered their heaviest defeat in 89 years.

Joachim Low's days are numbered. pic.twitter.com/ygG8Kyrujo