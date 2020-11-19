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    Бельгия, Франция, Италия и Испания поборются за трофей Лиги наций

    Краткие итоги группового этапа Лиги наций

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    Участниками финальной стадии второго розыгрыша Лиги наций стали Бельгия, Испания, Италия и Франция.

    Плей-офф

    В финальной стадии Лиги наций-2021 в октябре следующего года сыграют сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции.

    Испания набрала 11 очков в своей группе, Италия — 12, Бельгия — 15, Франция — 16. Хозяином финальной стадии должен стать победитель группы А1, то есть Италия.

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    • Формальное назначение хозяина состоится на заседании Исполнительного комитета УЕФА 3 декабря, после чего пройдет жеребьевка полуфиналов, финала и матча за третье место.

    Матчи плей-офф пройдут 6 и 7 октября 2021 года, финал и игра за третье место — 10 октября.

    Действующим победителем турнира является команда Португалии.

    Понижения и повышения

    В дивизион A Лиги наций поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс.

    В группе B1 Австрия сыграла вничью с Норвегией (1:1) и гарантировала себе выход в дивизион А благодаря преимуществу в личных встречах с норвежцами.

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    • Чехия заняла первое место в группе B2 после победы над Словакией (2:0), Венгрия выиграла группу B3 благодаря поражению сборной России в Белграде, а Уэльс выиграл группу B4.

    В дивизион В Лиги наций опустились из Лиги А сборная Боснии и Герцеговины, набравшая всего 2 очка в группе А1, сборная Исландии, проигравшая все матчи в группе В2, сборная Швеции, в последнем туре занявшая последнее место из-за худшей разницы мячей.

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    В группе В4 матч Швейцария — Украина, который определит судьбу последнего места не состоялся из-за вспышек коронавируса в обеих командах. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

    Если УЕФА засчитает команде Андрея Шевченко поражение со счётом 0:3, Украина упадёт на четвёртое место в группе, уступив Швейцарии по личным встречам.

    Из дивизиона С в дивизион В поднялись сборные Черногории, Словении, Албании и Армении.

    В дивизион С Лиги наций опустились из Лиги В сборные Северной Ирландии, Словакии, Турции и Болгарии.

    Все футбольные трансферы

    Сборные Фарерских островов и Гибралтара заслужили право подняться в дивизион C, а Кипр, Эстония, Молдавия и Казахстан сыграют между собой в стыковых матчах на вылет в дивизион D.

    С кем Россия сыграет в следующем розыгрыше

    Следующий розыгрыш Лиги наций пройдёт уже после чемпионата мира 2022 года. Эта Лига наций будет связана с отборочным циклом Евро-2024.

    Групповой этап запланирован с июня по сентябрь 2022-го, а победитель третьего в истории турнира станет известен в июне 2023-го, когда состоится финальная стадия.

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    • Сборная России в третий раз подряд выступит в Лиге В. Потенциальными соперниками нашей команды в борьбе за выход в элиту будут Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Румыния, Шотландия, Израиль, Сербия, Финляндия, Ирландия, Черногория, Армения, Словения и Албания. 0

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