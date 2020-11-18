Вот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016

«Лестер» лидирует в АПЛ по итогам восьми туров после того, как в предыдущем сезоне едва не попал в Лигу чемпионов. Разбираемся, способен ли клуб снова стать чемпионом Англии.

«Лестер» имеет шанс в случае проблем «Сити» и «Ливерпуля»

Триумф «Лестера» в сезоне 2015/16 годов, когда букмекеры умоляли тех, кто делал на него ставки, выписать купоны с коэффициентами 5,000 к 1, чтобы обналичить их раньше, до сих пор используется как доказательство того, что в английской Премьер-лиге может случиться что угодно.

Если кучка игроков, которые едва не вылетели в Чемпионшип сезоном ранее, может выиграть титул под руководством обаятельного, но неизменно неудачливого менеджера Клаудио Раньери, чье назначение было встречено скептически со стороны даже главного болельщика «Лис» Гари Линекера, то просто не может быть правдой то, что английский высший дивизион в значительной степени принадлежит «денежным мешкам», а также то, что у большинства команд в АПЛ нет реальных амбиций, кроме выживания.

Календарь и таблица АПЛ

Во всяком случае, такова теория. Последние два или три сезона мало на это повлияли. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» набирали в среднем около 2,6 очка за игру и сводили на нет конкуренцию со стороны остальных команды благодаря своей стабильности и универсального мастерства. Но что точно собьет с толку пессимистов — это то, если «Лестер» сделает это снова.

«Лестер» не растерял чемпионский класс

Брендану Роджерсу и его подопечным не нужно дополнительное давление, когда они нанесут визит к «Ливерпулю» в ближайшее воскресенье, и вместе с Юргеном Клоппом они, естественно, будут стараться не говорить о чемпионстве после восьми матчей сезона.

Тем не менее, когда «Лисы» возглавили турнирную таблицу, как это происходит сейчас, трудно предположить, что вскоре они упадут вниз, как это случилось с «Эвертоном» или «Саутгемптоном».

Так, у «Лестера» по-прежнему есть костяк чемпионов 2016 года: Каспер Шмейхель, Джейми Варди, Марк Олбрайтон и Кристиан Фукс — и данный опыт бесценен, когда дело доходит до того, чтобы «закрыть» игру, или удержать победный счет.

Правда, элемента неожиданности пятилетней давности больше нет. Ни «Ливерпулю», ни кому-то другому не нужно напоминать, насколько мощной и в то же время спонтанной могут быть контратакующие комбинацие Варди и Рияда Мареза. Тем не менее, ветеранистый форвард остается той угрозой для любой обороны, и теперь его умело поддерживают из глубины Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон и Харви Барнс.

Состав позволяет «Лестеру» бороться за титул

При этом «Лестер» оказался достаточно устойчивым, чтобы вернуться на вершину чемпионата, несмотря на то, что ранее продал в «Манчестер Юнайтед» свой бывший оплот Харри Магуайра и Бена Чилуэлла — в «Челси». Отчасти потому, что клуб сохранил умение находить и подписывать многообещающих молодых игроков в неожиданных местах.

Чалар Сёюнджю — яркий тому пример, ведь он заменил Магуайра практически без проблем, а когда получил травму, 19-летний Уэсли Фофана оказался удивительно уверенной и качественной ему подменой.

Все это, конечно, не означает, что «Лисы» так и останутся на вершине до конца сезона, даже если именно так они выиграли титул в прошлый раз.

Пять лет назад ситуация заключалась в том, что ни один из привычных претендентов на чемпионство не был на высоте, и никто даже не бросил сенсационному лидеру серьезный вызов, пока не стало слишком поздно. Хотя это вряд ли повторится снова, следует отметить, что «Сити» и «Ливерпуль» не только уже проигрывали в текущем сезоне, но и проиграли крупно.

«Лестер» заставил грандов считаться с собой

Это вряд ли осталось без внимания на «Кинг Пауэр», поскольку именно «Лестер» нанес поражение «Горожанам» во втором матчей нынешней кампании прямо в их логове.

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Между тем, «Красные» потерпели еще более удивительное поражение от «Астон Виллы» со счетом 2:7, и, что еще более примечательно, с тех пор они еще и потеряли из-за травм Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Трента Александра-Арнольда.

Положение «Лестера» выглядело бы еще лучше, если бы он не потерпел неожиданное домашнее поражение от «Астон Виллы» и «Вест Хэма» месяц назад, однако команда хорошо на это отреагировала, выиграв у «Арсенала» и «Лидса».

Безусловно, справедливо говорить, что в этом странном коронавирусном сезоне будет еще несколько непредвиденных взлетов и падений, хотя, если у тебя получается обыграть «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Вулверхэмптон», то ты лишь по какому-то недоразумению не попадаешь в топ-4 АПЛ.

В этом сезоне «Лестер» способен удивить

Если же в этот список добавится еще и действующий чемпион «Ливерпуль», особенно после того, как мерсисайдцы не проигрывают 62 матча кряду на «Энфилде», можно вполне рассчитывать на то, что о «Лисах» будут говорить как о потенциальных чемпионах.

Возможно, «Лестер» не захочет этого на данном этапе кампании, и они могут просто стремиться улучшить результаты прошлого сезона и остаться в остаться в зоне Лиги чемпионов, к чему дружина Роджерса безусловно, готова.

Как сказал Жозе Моуринью после того, как «Тоттенхэм» ненадолго поднялся на вершину неделю назад, за места в Лиге чемпионов борются не менее полдюжины команд, и «Лисы» среди них.

Остаток сезона покажет, есть ли у них больше шансов, чем у «Арсенала» или «Манчестер Юнайтед», как это следует из таблицы, но уже сейчас есть признание того, что «Лестер» пробился в верхний эшелон АПЛ. С этой позиции, особенно в текущем сезоне, снова возможно все. 0