Россия может выиграть группу, а можем занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022

Сборная России в соперники по группе H получила Хорватию, Словакию, Словению, Кипр и Мальту. Отборочный этап в Европе пройдет с марта по ноябрь 2021 года, а поединки плей-офф состоятся уже в 2022 году.

Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта — наша компания на отбор к ЧМ-2022

«В Швейцарии прошла жеребьевка европейской части отбора Чемпионата мира-2022. Сборная России попала в группу H — тут развернется не одно триколор-дерби.

C Хорватией Россия играла в отборе к Евро-2008 — получились две нулевые ничьи (мы все хорошо помним, что главное тогда хорваты сделали в другом матче). А лето 2018-го подарило тот самый четвертьфинал ЧМ (2:2, Россия проиграла по пенальти).

Со Словакией мы пересекались в квалификациях к ЧМ-2006 (тогда после нулей в последнем туре словаки запрыгнули в стыки, а Россия осталась на третьем месте) и Евро-2012. В 2016-м Словакия обыграла Россию на чемпионате Европы во Франции (2:1).

Словения — наша вечная боль Марибора. А еще был общий отбор к ЧМ-2002. Россия была первой, Словения — второй. Дома словенцы выиграли после сомнительного пенальти на 90-й минуте.

С Кипром играли совсем недавно — это был отбор Евро-2020 (победы 1:0 и 5:0). А кто еще помнит отборочный турнир к ЧМ-1998? 4:0 и 1:1 — результаты были такими. Эта необязательная ничья (плюс поражение от Болгарии) оставили Россию второй — в стыках была Италия. Ну с Мальтой россияне ранее пересекались лишь однажды. В товарищеском матче 1996 года (2:0). Тогда Черчесов защищал ворота сборной», — представила соперников россиян редакция Sports.ru.

России повезло с жеребьевкой на ЧМ-2022, но эксперты все равно не верят в успех

«Жребий откровенно удачный. Да, сейчас в футбол научились играть все, простых соперников не бывает и далее по списку. Но по факту из первой корзины вместо Бельгии и Франции достались обновляющиеся хорваты. Да и из второй могла прилететь сборная покрепче.

Напомним, здесь не Евро, куда в последнее время берут всех подряд. Отбор на ЧМ пока что куда жестче. От Европы на турнир поедет 13 сборных. 10 путевок получат победители групп. Оставшиеся 3 места в двухраундовом плей-офф разыграют 10 сборных, занявшие вторые места мест, а также 2 команды из Лиги наций.

Все команды, которые нам достались, будем спокойно обрабатывать. С каждой командой надо будет играть. Опыт подсказывает, что в нужный день и час надо быть готовым к игре. До жеребьёвки мы долго спорили, в какой корзине лучше было бы быть. Всё-таки с Хорватией играть предпочтительнее, чем с Германией из первой корзины. Есть судьба, от которой мы не уйдём Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

То есть в идеале группу нужно выигрывать. Сделать это России будет непросто, но в отсутствие железобетонного фаворита шансы есть», — порассуждал о перспективах сборной России корреспондент Sport24 Евгений Семенов.

Что нужно знать о соперниках сборной России

«Насчёт наших отношений с соперниками вспомнилось, как в старой доброй киносказке из колодца появлялся палец и скрипящий голос напоминал: "Должок!" И у хорватов, и у словаков, и у словенцев перед сборной России должок — да ещё какой. Хорватия — ЧМ-2018, Словакия — Евро-2016, Словения — проклятый Марибор-2009. Получится ли вернуть?

Сборная Хорватии globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Да, все эти сборные сейчас переживают смену поколений. И словаки в этом году попеременно уступили Чехии, Шотландии и Израилю, которых мы недавно обыграли. Но и наша команда, вроде бы, постепенно подходит к необходимости обновления состава (правда, ценой 0:5 в Белграде и известных претензий Черчесова к "золотому активу"). Говорите, Модрич и Гамшик — старые? Так разве Дзюба — молодой?

Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Сейчас Россия — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не так успешны. Но Россия может отобраться в Катар. Какое место займёт Россия? Самое главное — выйти из группы. Это счастливая группа для России Фабио Капелло, бывший наставник сборной России

Достаточно посмотреть, какие там люди в составе соперников, и за какие команды они выступают. Хорватия — Модрич (»Реал«), Ковачич (»Челси«), Брозович и Перишич (»Интер«). Словакия — Шкриньяр (»Интер«). Словения — Облак (»Атлетико«). У нас и близко таких звезд и громких клубных представительств нет. А ещё там по десятку парней из топ-чемпионатов…

Это безусловно будет трудный путь. Но если мы не выйдем из такой группы — это будет окончательный приговор всему нашему футболу», — вспомнил историю противостояний россиян с некоторыми соперниками по группе журналист «Чемпионата» Роман Вагин.

Почему Россия не сможет выйти из этой группы на чемпионат мира-2022

«Менталитет и умение сливать ключевые матчи у сборной России с тех пор никуда не делись. Мастерство в проф хороших жеребьевок тоже. Что в клубных европейских турнирах, что в матча сборной для России нет понимания "удачный жребий". Ну то есть он может быть с финансовой точки зрения (меньше затраты на перелеты и проживания) или с географической (интересные города и страны), но получить гарантии результата после жеребьевки практически невозможно.

Сборная Словакии globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Даже отбор на Евро-2020, которым гордится Станислав Черчесов, сборная прошла ровно по средней линии. Дала немного понервничать с теми же шотландцами, но выполнила программу-минимум, став второй с двумя уверенными поражениями от Бельгии. Да и состав той группы тоже был далеко не самым сильным.

Финалист последнего чемпионата мира и представитель Лиги А Лиги наций Хорватия, пробившаяся на Евро через тернии стыков опытная и неуступчивая Словакия, пропускающая раз в год (не преувеличение) Словения. Уже достаточно, чтобы из третьей корзины сборная России отправилась на третью же строчку в итоговой таблице.

Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича

И нет особой веры, что в итоге сборная выйдет из ситуации победителем. Хотя бы стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. Ну ничего, на ЧМ-2026 от Европы смогут попасть уже 16 сборных. Да и дальнейшее расширение ФИФА продолжает планировать. Так что сыграет сборная России еще на мундиале. Но, скорее всего, не в Катаре», — не верит в успех сборной России автор «Спорта День за Днем» Андрей Нойманн.

Черчесов и сборная России попали в группу, из которой надо выходить на ЧМ-2022

«После того, как россияне, провалив концовку Лиги наций, опустились из второй в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022, риск оказаться в "группе смерти" был очень велик. Но в итоге мы попали в шестерку без суперфаворита. Да, группа F, где из первой и второй корзин оказались Дания и Австрия, тоже смотрелась заманчиво. Но и Хорватию со Словакией можно считать подарком судьбы. Лучшей комбинации команд, посеянных выше России, придумать было сложно.

Да, хорваты носят звание вице-чемпионов мира. Да, именно они победили нас по пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. Однако с тех пор команда Златко Далича как минимум не стала сильнее (ее покинули Марио Манджукич и еще ряд известных ветеранов). А скорее даже наоборот.

Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно. Думаю, Хорватия один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде. Деян Ловрен, защитник «Зенита» и сборной Хорватии

Словаки же просто не имеют в составе звезд первой величины. Даже словенцы с партнером Алексея Миранчука по "Аталанте" Йосипом Иличичем выглядят поинтереснее. В любом случае — это команды-середняки, которых Россия точно не должна бояться, как было бы, попадись нам из элитной корзины условные Бельгия, Франция или Испания», — отметил удачный жребий для россиян автор «Советского Спорта» Иван Сергеев.

Что пишут соперники сборной России по отборочной группе ЧМ-2022

«Хорватия встретится со многими старыми знакомыми по ходу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Мы уже играли с Мальтой, Словакией, Россией и Словенией. С русскими встречались на последнем чемпионате мира и выбили их в четвертьфинале в серии пенальти. Словакию мы обыграли дважды на пути на Евро-2020: благодаря победам над ней мы заняли первое место в отборочной группе. Пусть история повторится!

Сборная Словении globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Русские нам должны. Напоминаем, что мы вывели их на чемпионат Европы, победив сборную Англии на "Уэмбли" в 2007 году. Если бы счет остался 2:2, то Англия вышла бы на Евро. Но мы выиграли 3:2, и Россия отправилась в финальный турнир. В 2008 году она достигла полуфинала, но без гола Младена Петрича в ворота англичан Россия осталась бы дома.

В общем, группа неудобная. Она могла быть проще, могла быть сложнее. Конечно, у Кипра и Мальты нет шансов. Словаки и словенцы должны финишировать позади нас и сборной России. С русскими будут два очень сложных матча. На том самом отборочном турнире Евро-2008 обе игры с ними завершились со счетом 0:0», — пишет хорватская газета 24sata.

Для Словении это очень сложная группа, но всё возможно. Россия — очень сильная команда, с хорошими игроками. Думаю, игра будет не такой, как в 2009-м, когда мы играли против России. Конечно, матч будет тяжёлым для Словении, потому что Россия — сильная команда. У обеих команд есть возможность выиграть. Златко Дедич, бывший футболист сборной Словении

«Нет никаких сомнений в том, что главный тренер сборной Словении Матьяж Кек будет настраивать команду на чемпионат мира. Задача очень сложная, так как нам будут противостоять серебряные призеры чемпионата мира хорваты вместе с лучшим футболистом последнего чемпионата мира — Лукой Модричем. Другим соперником стала Словакия, недавно попавшая на чемпионат Европы. Придется нам сыграть и с русскими, у которых сильный подбор игроков. Как с Россией, так и со сборной Словакии Словения встречалась на пути к своему последнему чемпионату мира в Южной Африке в 2010 году», — говорится в словенском издании Delo.

0