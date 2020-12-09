ЛЧ. «Зенит» проиграл «Боруссии», «Краснодар» играет с «Челси»

8 и 9 декабря в Лиге чемпионов пройдут матчи заключительного 6-го тура группового этапа.

«Лацио» — «Брюгге» 2:2

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» в меньшинстве избежал поражения от «Лацио», сыграв вничью 2:2.

Первый тайм был богатым на события. На 12 минуте Корреа вывел «лациале» вперед и через три минуты Руд Вормер счет сравнял.

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На 27 минуте Иммобиле реализовал пенальти, а ближе к концовке тайма гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Эдуард Соболь.

На 76 минуте от поражения «Брюгге» спас Ханс Ванакен.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Лацио — Брюгге 2:2 Голы: 1:0 Хоакин Корреа (12'), 1:1 Руд Вормер (15'), 2:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (27'), 2:2 Ханс Ванакен (76') Лацио: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Wesley Hoedt (Штефан Даниэл Раду, 46'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 75'), Луис Альберто (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 75'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа (Андреас Перейра, 86'), Чиро Иммобиле (Фелипе Кайседо, 75') Брюгге: Симон Миньоле, Эдуард Соболь, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Клинтон Мата (Ignace Van Der Brempt, 84'), Эдер Баланта (Матс Ритс, 77'), Ханс Ванакен, Руд Вормер, Ноа Ланг (Симон Дели, 42'), Крепин Дьятта (Давид Окереке, 84'), Charles De Ketelaere Предупреждения: Эдуард Соболь (2'), Wesley Hoedt (36'), Эдуард Соболь (39'), Адам Марушич (90')

«Зенит» — «Боруссия» Д 1:2

Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Сутормин сыграл в стенку с Малкомом, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Дриусси пробил в касание и мяч после рикошета от Хуммельса влетела в нижний угол ворот.

Отыгрались немцы на 68-й минуте. Азар навесил с углового, Ройс подхватил мяч и прострелил во вратарскую, Кержаков потащил удар Хуммельса, но Пищек оказался самым расторопным на добивании.

На 78-й минуте Витсель получил пас перед штрафной «Зенита», качнул Барриоса и ювелирным ударом уложил мяч в нижний угол ворот. Кержаков не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Зенит — Боруссия Д 1:2 Голы: 1:0 Себастьян Дриусси (16'), 1:1 Лукаш Пищек (68'), 1:2 Аксель Витсель (78') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Деян Ловрен, 67'), Данила Прохин, Вильмар Барриос, Малком (Вячеслав Караваев, 79'), Себастьян Дриусси (Артём Дзюба, 60'), Далер Кузяев (Вендел, 60'), Магомед Оздоев (Данил Круговой, 79'), Сердар Азмун Боруссия Д: Марвин Хиц, Матс Хуммельс (Джейдон Санчо, 72'), Эмре Джан, Лукаш Пищек (Дан-Аксель Загаду, 72'), Торган Азар (Ansgar Knauff, 83'), Нико Шульц, Юлиан Брандт (Джованни Рейна, 58'), Jude Bellingham, Аксель Витсель, Феликс Пасслак (Youssoufa Moukoko, 58'), Марко Ройс Предупреждение: Сердар Азмун (10')

«Боруссия» набрала 13 очков и заняла первое место в группе F. Со второго места в плей-офф вышел «Лацио» (10), в Лигу Европы с третьего места отправился «Брюгге» (8), «Зенит» с 1 баллом замкнул квартет.

«Ренн» — «Севилья»

«Челси» — «Краснодар»

«Динамо» К — «Ференцварош»

«Барселона» — «Ювентус»

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед»

ПСЖ — «Истанбул Башакшехир»

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»

9 декабря, 20:55 мск

«Аякс» — «Аталанта»

9 декабря, 20:55 мск

«Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико» М

9 декабря, 23:00 мск

«Бавария» — «Локомотив» М

9 декабря, 23:00 мск

«Интер» М — «Шахтёр» Д

9 декабря, 23:00 мск

«Реал Мадрид» — «Боруссия» М

9 декабря, 23:00 мск

«Олимпиакос» — «Порту»

9 декабря, 23:00 мск

«Манчестер Сити» — «Марсель»

9 декабря, 23:00 мск