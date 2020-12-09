ЛЧ. «Зенит» проиграл «Боруссии», «Краснодар» играет с «Челси»

«Лацио» — «Брюгге» 2:2
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» в меньшинстве избежал поражения от «Лацио», сыграв вничью 2:2.
Первый тайм был богатым на события. На 12 минуте Корреа вывел «лациале» вперед и через три минуты Руд Вормер счет сравнял.
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На 27 минуте Иммобиле реализовал пенальти, а ближе к концовке тайма гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Эдуард Соболь.
На 76 минуте от поражения «Брюгге» спас Ханс Ванакен.
«Зенит» — «Боруссия» Д 1:2
Питерский «Зенит» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Сутормин сыграл в стенку с Малкомом, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Дриусси пробил в касание и мяч после рикошета от Хуммельса влетела в нижний угол ворот.
Отыгрались немцы на 68-й минуте. Азар навесил с углового, Ройс подхватил мяч и прострелил во вратарскую, Кержаков потащил удар Хуммельса, но Пищек оказался самым расторопным на добивании.
На 78-й минуте Витсель получил пас перед штрафной «Зенита», качнул Барриоса и ювелирным ударом уложил мяч в нижний угол ворот. Кержаков не дотянулся.
«Боруссия» набрала 13 очков и заняла первое место в группе F. Со второго места в плей-офф вышел «Лацио» (10), в Лигу Европы с третьего места отправился «Брюгге» (8), «Зенит» с 1 баллом замкнул квартет.
«Ренн» — «Севилья»
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«Динамо» К — «Ференцварош»
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ПСЖ — «Истанбул Башакшехир»
«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»
9 декабря, 20:55 мск
«Аякс» — «Аталанта»
9 декабря, 20:55 мск
«Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико» М
9 декабря, 23:00 мск
«Бавария» — «Локомотив» М
9 декабря, 23:00 мск
«Интер» М — «Шахтёр» Д
9 декабря, 23:00 мск
«Реал Мадрид» — «Боруссия» М
9 декабря, 23:00 мск
«Олимпиакос» — «Порту»
9 декабря, 23:00 мск