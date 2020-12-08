Красиво уйти не получилось. «Зенит» снова проиграл в Лиге чемпионов

«Зенит» снова проиграл в матче Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили «Боруссии» Дортмунд 1:2 и покидают турнир без побед.

Худшая кампания «Зенита» в Лиге чемпионов

Обозреватель «Спорт Экспресс» Дмитрий Гирин, считает, что «Зенит» выглядел не так безнадежно, но в целом эту кампанию в Лиге чемпионов команда Семака провалила и показала худшее выступление за всю свою историю.

Алексей Сутормин zenit_spb

«Уже хорошо, что питерцы не поддались синдрому атусайдера — когда команда, которая уже стала последней, в заключительной встрече с треском разваливается и позволяет сопернику делать с собой все, что тому захочется.

Питерцы смотрелись далеко не так безнадежно, как в первом круге в Дортмунде. Правда, и у "Боруссии" уже не имелось резона особенно упираться — немцы решили задачу по выходу в 1/8 финала и приехали в Россию без девяти футболистов основного состава, в том числе Холанна. "Зенит" иногда расчерчивал неплохие комбинации — голевая так и вовсе стала по-настоящему красивой, а во втором тайме регулярно выбегал в перспективные контратаки, и будь расторопнее Азмун, вполне мог забить второй, и счет стал бы 2:0.

Но на выходе — все равно поражение и, как итог, самая бесславная лигочемпионская кампания в истории сине-бело-голубых».

Фанаты отношения к Дзюбе не изменили

Перед матчем Семак был вынужден делать ротацию. Команда устала и некоторые важные игроки состава остались на замене. Зато Себастьян Дриусси вышел в роли нападающего, за что отплатил главному тренеру. Подробнее пишет Гоша Чернов с СЭ.

«Фанаты пришли — оставалось только порадовать их победой над топ-клубом. Если "Боруссия" вышла на матч без номинальных центрфорвардов (Ройс и Торган Азар играли в паре), то "Зенит" перевел в атаку Дриусси. Это было неожиданно: аргентинец в воскресенье взорвал футбольные новости тем, что в резкой форме выразил недовольство своей позицией, а уже во вторник Сергей Семак перевел его с левого фланга на передний фронт. При этом сам тренер необычно прокомментировал свой выбор перед матчем: "Дриусси больше участвует в организации атаки, а по сегодняшнему матчу это нам больше нужно".

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Дзюба сел в запас, но на разминке не выглядел расстроенным. Все как обычно: улыбался, шутил. Хотя во время объявления состава его фамилию освистали со стороны сектора активных болельщиков — "вираж" не изменил отношения к Дзюбе после известных событий».

«Зенит» неплохо начал

Анатолий Романов с «Чемпионата» описал основные моменты первого тайма и отметил успешный старт «Зенита».

«Отсутствие Дзюбы означало для "Зенита" не только определённые минусы, но и некоторые плюсы. Команда смогла лучше прессинговать и быстро играть низом. Благодаря хорошему движению с мячом и без мяча петербуржцы выиграли начало, а на 16-й минуте открыли счёт в результате красивой комбинации на скорости с участием Алексея Сутормина, Малкома и Дриусси. Аргентинец всё же забил! Пусть даже при помощи рикошета от защитника.

Будем работать, чтобы становиться сильнее Сергей Семак

При счёте 1:0 зенитовцы уже менее активно прессинговали, а перекрывали центр, где, исходя из тактического противостояния, игравший по схеме 3-5-2 Дортмунд имел численный перевес. Чтобы не позволять сопернику использовать преимущество, Сердар Азмун с Дриусси опускались к "опорникам". Выгоняли гостей на фланги. Особенно опасны атаки "Боруссии" были слева. Всё-таки у сине-бело-голубых справа действовала связка защитников из юного Данилы Прохина и штатного хавбека Сутормина, да и Малком не лучший помощник при обороне. Перед перерывом подуставшие зенитовцы "подсели", так что дело едва не закончилось ответным голом: Марко Ройс пробил в штангу».

Второй тайм остался за гостями

Во втором тайме «Зенит» явно уступал «Боруссии». Кроме того, Семаку не удалось выиграть дуэль замен у Люсьена Фавра. Подробнее пишет Артем Зибрак, обозреватель «Советского спорта».

Сергей Семак zenit_spb

«В раздевалке дортмундцы должны были узнать о том, что "Лацио" в параллельном матче обыгрывает "Брюгге" и остается в большинстве, так что во втором тайме от гостей ждали намного более энергичной игры. Но вместо этого с каждой минутой росла уверенность в том, что сине-бело-голубые сумеют красиво завершить групповой раунд. Во всяком случае до ответного гола.

Отличный момент не реализовали по очереди Кузяев и Азмун. Удар полузащитника из центра штрафной Марвин Хитц вытащил, а форвард опять не попал по мячу после подбора Сутормина. Алексей, кстати, провел один из лучших матчей в "Зените" — очень классно поддерживал Малкома на фланге, сделал несколько острых передач в штрафную и не дал развернуться на краю Нико Шульцу.

Долгое время казалось, что хозяева полностью контролируют игру — уверенно обороняются и опасно выбегают в контратаки. Но Фавр серией замен (особенно запомнился 16-летний дебютант Лиги чемпионов Юссуфа Мукоко) перевернул ход матча. Сначала Лукаш Пищек после розыгрыша углового с нескольких метров удачно сыграл на добивании после того, как Кержаков вытащил мяч из дальнего угла после удара Хуммельса. А затем Витсель воспользовался тем, что его никто не встречает на линии штрафной, пару секунд подумал и аккуратно закатил мяч в ближний угол.

Конечно, не хватает глубины, но мы неплохо справлялись. Люсьен Фавр

Семак пытался ответными заменами изменить игру, но везде промахнулся. Особенно с выходом Дзюбы вместо Дриусси. Если и стоило кого снять с поля, так это опаздывавшего к моментам и не попадавшего по мячу Азмуна. Да и Вендел с Даниилом Круговым в игру не попали. Так "Зенит" на ровном месте упустил победу, шедшую ему в руки. А самое обидное, что "Боруссия" не включилась даже 40 процентов...».

Витсель — лучший игрок матча

Андрей Жаркой с «Футбола на куличках» отметил игру Акселя Витселя, который не праздновал свой победный гол в ворота «Зенита».

Фрагмент матча bvb

«Возвращение в Санкт-Петербург для Акселя получилось удачным. Он провёл качественный матч, проделал большой объём работы в центре поля, и стал героем этого противостояния. Результативный удар Витселя принёс "Боруссии" волевую победу и итоговое первое место в группе». 0