Под горячую руку. «Зенит» выместил на «Урале» злость за провал в Европе

«Зенит» одержал крупную победу над «Уралом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ. Хет-трик в составе петербургской команды оформил нападающий Сердар Азмун. Также у хозяев отличились форвард Артем Дзюба с пенальти и защитник Дуглас Сантос. У гостей один мяч отыграл полузащитник Артем Шаболин.

Без зрителей, Ловрена и Барриоса

Автор Sport24 Владимир Колос рассказывает о проблемах «Зенита» с составом в преддверии матча с «Уралом».

«Перед матчем с "Уралом" "Зенит" ждали очередные сложности. Во-первых, игра проходила с малым количеством зрителей. Местный Роспотребнадзор позволил клубу пустить на арену лишь обладателей абонементов в ложи и на центральные вип-секторы.

Во-вторых, у команды Сергея Семака все еще есть проблемы с составом. Да, в старт вернулся Артем Дзюба. Но Вячеслав Караваев и Вендел пока не набрали кондиций и остались на скамейке. Травмированный Деян Ловрен не попал даже в заявку. А Вильмар Барриос пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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Не обошлось и без неожиданности: в воротах "Зенита" сыграл Андрей Лунев. В последний раз он появлялся на поле в матче с "Ахматом" в конце прошлого сезона».

Малком порадовал

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов удивляется неожиданному провалу «Урала» во втором тайме после бодрого начала матча, и хвалит бразильского легионера питерцев

«При счёте 0:0 игра была равной. Как ни удивительно, "Урал" с первых минут агрессивно прессинговал петербуржцев, видимо, насмотревшись на "Брюгге". Главный тренер "шмелей" призывал своих играть выше, надеясь наверняка и на то, что физическое состояние его команды лучше, чем зенитовцев, вышедших на поле на третий день после матча Лиги чемпионов. Одна из атак уральцев в дебюте завершилась попаданием мяча в штангу рикошетом от Дмитрия Чистякова.

Тем неожиданнее оказался тот провал, который случился с "Уралом", когда команда Матвеева пропустила три мяча за 15 минут. Центральной фигурой в атаке "Зенита" стал даже не автор дубля Сердар Азмун, а Малком. Бразилец, которого сейчас критикуют все, кому не лень, поучаствовал во всех голах сине-бело-голубых до перерыва, пусть формально и не записал на свой счёт ни одной голевой передачи.

Первый гол "Зенита" родился в результате прохода Малкома. Бразилец отдал мяч Алексею Сутормину, который удачно нашёл себя в роли правого защитника, а тот навесил прямо на голову Азмуну. Немая сцена: Владимир Рыков разводит руками, смотря на то, как действует позиционно его новый напарник Рафал Аугустыняк».

«Зенит» решил все за один тайм

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов фиксирует то, как питерский клуб хладнокровно расправился с гостями в течение первого тайма.

«Исход игры "Зенит" решил за тайм, хотя немного удивительно видеть настолько уязвимый "Урал". Екатеринбуржцы после назначения Юрия Матвеева главным тренером стали лучше в обороне, так что в такой итоговый счет перед началом не верилось вообще. Тем более что хозяева в пике, а потерь все еще достаточно.

"Зенит" играл так, как "Брюгге" против "Зенита". Бельгийцы большую часть матча давили на правый фланг обороны гостей, где действовали Прохин с Суторминым. А "Зенит" в первом тайме умышленно напирал на левую бровку "Урала", где вместо дисквалифицированного Калинина появился Золотов. Все это вылилось в 3:0 к 30-й минуте и замену левого защитника на хавбека Чингиза Магомадова.

"Зенит", кстати, действовал разнообразно: в ход шли не только навесы, но и изящная комбинация, приведшая ко второму забитому мячу. За нее Семаку и его команде стоит поаплодировать. Второй тайм уже превратился в формальность, хотя стоит отдельно подчеркнуть, что хет-трик оформил Азмун — у иранца в этом сезоне не все получается, так что три мяча в одном матче для него событие».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Естественно, много говорили о непростом графике, и мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков. Неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. В Туле тоже создавали немало, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Рад, поздравляю ребят с непростой победой, хотя счет вводит в заблуждение. Молодцы, выиграли заслуженно.

«Сухого» матча не вышло

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев считает, что расслабленность в концовке матча сыграла с «Зенитом» злую шутку.

«Только после перерыва "Урал" смог проснуться. Для этого пришлось поменять еще двоих игроков и поднять выше Аугустыняка. Внезапно "Зенит" придавили к своим воротам, "Урал" перехватил инициативу и нанес первые удары в створ. Однако после того, как несколько подходов к воротам Андрея Лунева не закончились голом, игроки "Урала" снова повесили нос и словно нарочно отдали мяч сопернику.

Несмотря на это, "Зенит" не спешил добивать соперника. На удивление Сергей Семак выпустил не молодых футболистов, а игроков основного состава — Александра Ерохина, Далера Кузяева и Вендела. Впоследствии Малком заработал пенальти, совершив невероятный проход в штрафную и заставив ошибиться Магомадова, который пошел играть в партер против бразильца.

Это была отличная возможность для Азмуна отметиться хет-триком, так как Дзюба уже ушел с поля к тому моменту и не мог отобрать у иранца мяч. Так счето увеличился до такого, о котором поют песни — 5:0.

Казалось, что "Урал" только и ждет, когда матч закончится. Но Юрий Матвеев, похоже, сделал неплохую ставку на молодежь, которую активно выпускал по ходу второго тайма. Они горели желанием проявить себя. Это желанием подпитывал своим профессионализмом Эрик Бикфалви.

Сильнейший игрок "Урала" не постеснялся поддавить Дугласа у своей штрафной площади, когда зенитовцы слишком заигрались с мячом. В итоге он заставил оппонента ошибиться, застал Лунева в полупозиции и вырезал точную передачу верхом на Артема Шаболина, который сумел забить первый гол в премьер-лиге. Обычно про такой гол говорят: "Для букмекеров". Но в данном случае "Зенит" наказали за излишнюю потерю концентрации».

Юрий Матвеев Главный тренер «Урала» К сожалению, и счет, и качество игры, особенно в обороне, нас не устраивает. Готовились немножко к другому, но «Зенит» нас раздавил. Оказались не готовы к такому уровню единоборств, к таким скоростям. Болезненное поражение, что тут говорить

Кризис в «Зените» не прошел

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что результат матча с «Уралом» ничего не говорит о реальном состоянии дел в «Зените».

«Глядя на довольные лица лидеров клуба из Санкт-Петербурга, наколотивших пять мячей "Уралу" в 17-м туре, возникало ощущение, что и они порядком устали от провалов на международной арене. А дома так все чудесненько происходит. Покидали поле после замен Артем Дзюба с Сердаром Азмуном под аплодисменты немногочисленной кучки зрителей, светясь от радости. "Жизнь налаживается. Это все мое, родное". 5:1 в игре с "Уралом", четыре гола на двоих.

На счастье "Зенита", после разгрома в Брюгге ему попался соперник, который и в мартовском матче на "Газпром Арене" оказался очень легкой добычей. Тогда было 7:1, и это был последний поединок со зрителями перед закрытием стадиона от болельщиков. Как оказалось, "Урал" не делает выводов из неудач. У екатеринбуржцев и тренер поменялся, а манера игры осталась прежняя.

Пытаться играть в открытый футбол против "Зенита" на выезде уральцам точно не стоило, но они опять наступили на те же грабли, получив полную авоську. Так что не стоит спешить с выводами, что у "Зенита" прошел кризис. Это под руку подвернулись люди, которые не делают работу над ошибками». 0