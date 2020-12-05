ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ: «Локо» обыграл «Рубин», «Спартак» принимает «Тамбов»

    Подробности матчей 17-го тура РПЛ

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу? Владислав ИгнатьевРПЛ: «Локо» обыграл «Рубин», «Спартак» принимает «Тамбов» Лионель МессиНеймар хочет видеть Месси в ПСЖ. Но реально ли это?
  • 15:57
    • «Локомотив» в большинстве выиграл у «Рубина»
  • 17:43
    • «Эвертон» не сумел обыграть «Бернли»
  • 09:54
    • Нойер — лучший вратарь года по версии ESPN
  • 09:15
    • Трент, ван Дейк и Робертсон — лучшие защитники 2020 года по версии ESPN
  • 09:10
    • Неймар, Верратти и Мбаппе не сыграют против «Монпелье»
  • 08:42
    • Bild: Зидан лично созвонился с Собослаи
    Все новости спорта
    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев
  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!
    С 5 по 7 декабря проходят матчи 17-го тура чемпионата России по футболу

    «Локомотив» — «Рубин» 3:1

    «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Рубином» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Рубин» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Хван Ин Бем протащил мяч до штрафной и нанес точный удар.

    На 17-й минуте хозяева отыгрались — Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря «Рубина», который выронил мяч из рук.

    В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — Иван Игнатьев жестко сыграл против Ведрана Чорлуки и получил вторую желтую карточку.

    Играя в большинстве, «Локо» вышел вперед на 70-й минуте. Игнатьев упал в штрафной «Рубина», а Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

    В концовке встречи Игнатьев оформил дубль — после подачи углового и скидки партнера по команде он сделал счет 3:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Рубин 3:1
    Голы: 0:1 In-Beom Hwang (3'), 1:1 Владислав Игнатьев (17'), 2:1 Антон Миранчук (пенальти) (69'), 3:1 Владислав Игнатьев (86') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Никита Иосифов, 90'), Владислав Игнатьев, Франсуа Камано (Эдер, 60'), Maksim Mukhin, Виталий Лисакович (Nikolay Titkov, 90') Рубин: Никита Медведев, Карл Старфельт, Михаил Мер, Силвие Бегич, Георгий Зотов, In-Beom Hwang (Дарко Йевтич, 75'), Александр Зуев (Хвича Кварацхелия, 73'), Олег Шатов (Солтмурад Бакаев, 84'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Иван Игнатьев Предупреждения: Maksim Mukhin (5'), Иван Игнатьев (23'), Александр Зуев (26'), Георгий Зотов (29'), Гжегож Крыховяк (36'), Иван Игнатьев (47'), Никита Медведев (69'), Мурило Серкейра (74'), Виталий Лисакович (80')

    «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место в РПЛ. У «Рубина» — 24 очка и девятая позиция.

    «Спартак» — «Тамбов»

    5 декабря, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Ротор»

    5 декабря, 19:00 мск

    «Зенит» — «Урал»

    5 декабря, 19:00 мск

    «Ростов» — «Уфа»

    6 декабря, 14:00 мск

    «Динамо» Москва« — "Арсенал"

    6 декабря, 16:30 мск

    ЦСКА — "Химки"

    6 декабря, 19:00 мск

    "Сочи" — "Ахмат"

    7 декабря, 19:00 мск

    0
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • 02:14 03/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • Вчера в 02:36
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры