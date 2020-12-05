РПЛ: «Локо» обыграл «Рубин», «Спартак» принимает «Тамбов»

«Локомотив» — «Рубин» 3:1
«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Рубином» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.
«Рубин» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Хван Ин Бем протащил мяч до штрафной и нанес точный удар.
На 17-й минуте хозяева отыгрались — Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря «Рубина», который выронил мяч из рук.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — Иван Игнатьев жестко сыграл против Ведрана Чорлуки и получил вторую желтую карточку.
Играя в большинстве, «Локо» вышел вперед на 70-й минуте. Игнатьев упал в штрафной «Рубина», а Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.
В концовке встречи Игнатьев оформил дубль — после подачи углового и скидки партнера по команде он сделал счет 3:1.
«Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место в РПЛ. У «Рубина» — 24 очка и девятая позиция.
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