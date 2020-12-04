18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА

В Лиге Европы остался позади пятый тур группового этап. Многое уже решено, но определенные интриги перед заключительным игровым днем все же остаются.

Группа А

Первым участником плей-офф от этой группы стала «Рома». Итальянцы легко набрали 13 очков, досрочно обеспечив себе первое место.

А вот за вторую путевку в 1/16 финала будет драка. Все решится в матче между «Янг Бойз» и «Клужем». Швейцарцам хватит и ничьей, а вот румынскому клубу нужно только побеждать, в противном случае, с еврокубками придется попрощаться как минимум до следующего сезона.

Which side will join Roma in the last 32? 🤔

ℹ️ Matchday 6: Young Boys vs CFR Cluj #UEL pic.twitter.com/hZ5hUYTJUV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 3, 2020

Группа B

Аналогичная ситуация. Первое место занял «Арсенал», одержавший пять побед. Учитывая уровень соперников, ничего удивительного в этом нет.

Что же касается второго места, то пока там находится «Мольде». Однако норвежцы могут «пролететь» мимо плей-офф, если в заключительном туре проиграют венскому «Рапиду», своему единственному конкуренту, с разницей в два мяча. И это очень даже реально. Все решится через неделю на поле австрийской команды.

👉 ______ will join Arsenal in the last 32

Matchday 6: Rapid Wien vs Molde #UEL pic.twitter.com/PggZ25s5n0 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 4, 2020

Группа C

Единственная интрига заключается в том, кто выйдет в плей-офф с первого места, — «Славия» или «Байер». Сейчас в их активе по 12 очков, через неделю команды встретятся в Леверкузене.

С учетом того, что «Байер» проиграл в Праге 0:1, теперь ему придется выигрывать с разницей в два мяча, иначе на первой строчке останутся чехи.

Aufgrund des direkten Vergleichs bleibt die #Werkself auf Platz 2. Der Einzug in die Zwischenrunde ist sicher, nächste Woche geht's um den Gruppensieg.#OGCNB04 2:3 | #UEL | #Bayer04 pic.twitter.com/vDio2XRfq3 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 3, 2020

Группа D

Все самое главное решено уже и в этой группе. По итогам заключительного тура станет лишь ясно, кто выходит в 1/16 финала с первоого места — «Рейнджерс» или «Бенфика», у которых сейчас по 11 очков. Оба матча между собой соперники уже провели. И обе завершились вничью — 3:3 в Лиссабоне и 2:2 в Глазго. То есть пока за счет большего количества забитых мячей на чужом поле преимущество у шотландцев.

На следующей неделе «Рейнджерс» встретится в Польше с «Лехом», а «Бенфика» сыграет на выезде с бельгийским «Стандардом».

1⃣8⃣ клубов вышли в плей-офф #ЛигаЕвропы:

🇧🇪 Антверпен

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Арсенал

🇩🇪 Байер

🇵🇹 Бенфика

🇵🇹 Брага

🇪🇸 Вильяреал

🇪🇸 Гранада

🇭🇷 Динамо Загреб

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Лестер

🇫🇷 Лилль

🇮🇹 Милан

🇳🇱 ПСВ

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Рейнджерс

🇮🇹 Рома

🇨🇿 Славия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Тоттенхэм

🇩🇪 Хоффенхайм

🇷🇸 Црвена Звезда

За кого больше всего рады? pic.twitter.com/tU4FBARJXP — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 3, 2020

Группа E

В плей-офф из этой группы вышли «Гранада» и ПСВ. У испанцев сейчас 10 очков, у голландцев — девять. Но после шестого тура команды, возможно, поменяются местами. «Гранаду» ждет непростой выезд в Салоники к злому и дерзкому ПАОК. Греки уже потеряли шансы на участие в плей-офф, но дома они всегда играют на результат. ПСВ будет попроще, в заключительном туре команда из Эйндховена сыграет дома с кипрской «Омонией».

Группа F

Единственная группа в текущем розыгрыше Лиги Европы, где до сих пор сохраняется максимальная интрига. Все настолько сложно, что вылететь в итоге может даже занимающий сейчас первое место «Наполи». Это произойдет в том случае, если команда Дженнаро Гаттузо проиграет дома «Реал Сосьедаду», а АЗ одержит гостевую победу над «Риекой». Тогда с первого места в 1/16-ю попадет «Реал Сосьедад», а со второго — АЗ.

Если матч в Неаполе завершится вничью, а АЗ выиграет в Хорватии, лишним уже окажется «Реал Сосьедад». К слову, АЗ в случае поражения от «Риеки» точно никуда не попадет, независимо от результата в матче «Наполи» — «Реал Сосьедад». При этом голландцев устроит даже ничья на поле «Риеки», если «Реал Сосьедад» проиграет «Наполи». Как все сложно. Но такая группа только одна.

Группа G

Луганская «Заря» в пятом туре сенсационно выиграла на своем поле у «Лестера», но этот успех так и останется в памяти просто как приятное воспоминание. Никакой другой пользы украинскому клубу эта победа не принесла. «Брага» после гостевой победы над АЕК забрала себе вторую путевку в плей-офф.

В заключительном туре «Лестер» и «Брага» заочно поспорят за первое место в группе. Сейчас у них по 10 очков, но по итогам очных матчей впереди находится «Лестер». Но если представитель АПЛ вдруг не выиграет у АЕК (в чем, конечно же, есть сомнения), «Брага» в случае победы над «Зарей» может финишировать первой.

Группа H

«Лилль» и «Милан» после побед в пятом туре дружно шагнули в плей-офф. Осталось только разобраться, кто там окажется с первого места, а кто со второго. Пока к этому чуть-чуть ближе «Лилль», в активе которого 11 очков. У «Милана» на один пункт меньше. На следующей неделе французы играют в гостях против «Селтика», а итальянцы встретятся в Праге со «Спартой». Вполне вероятно, что все так и останется. Хотя наверняка все понимают, что лучше занять первое место, чтобы уже в 1/16-й не попасть на команду, которая выйдет в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Le classement du Groupe H 👊

La semaine prochaine, les Dogues iront défier le @CelticFC pour conserver la première place ✊#LOSCACS #UEL pic.twitter.com/G8xJhS5w7n — LOSC (@losclive) December 3, 2020

Группа I

В этой группе уже никто не подвинет «Вильярреал» с первого места. Испанцы набрали в пяти матчах 13 очков и стали недосягаемыми. А вот за вторую строчку намечается дуэль между «Маккаби» (Тель-Авив) и «Сивасспором». Израильский клуб выиграл в Турции 2:1, поэтому теперь «Сивасспору» надо побеждать либо 2:0, либо с другим счетом, но обязательно с разницей минимум в два мяча. Максимальная интрига за путевку в плей-офф.

#UEL | ¡Y esta es la clasificación del Grupo I de la @EuropaLeague tras la quinta jornada 📋!

El #Villarreal, ya clasificado para dieciseisavos como primero de grupo, cerrará la fase ante el @FKQarabaghEN el próximo jueves (La Cerámica, 21.00h). pic.twitter.com/tmG6VXz7q6 — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 3, 2020

Группа J

В плей-офф из этой группы вышли «Антверпен» и «Тоттенхэм». Но, как ни странно, здесь сохраняется очень любопытная интрига. «Тоттенхэм» так и останется на втором месте, если не обыграет бельгийцев на своем поле. Судя по словам Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» не против выиграть Лигу Европы, поэтому «Антверпену» надо готовиться к самой сложной версии лондонской команды.

Группа K

Группа боли. Единственный российский клуб в Лиге Европы после пятого тура окончательно потерял шансы на выход в плей-офф. ЦСКА позорно проиграл на своем поле «Вольфсбергеру» (не путать с немецким «Вольфсбургом»), и теперь у «армейцев» остается шанс подняться разве что на третье место. В заключительном туре команда Виктора Гончаренко играет в гостях с загрбеским «Динамо», которое уже точно финиширует первым.

А за второе место будут разборки между «Вольфсбергером» и «Фейенордом». Австрийцы опережают легендарный голландский клуб на два очка, поэтому их устроит даже ничья.

Гончаренко: «Ноль забитых мячей в трех домашних матчах — это катастрофа»#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/d8aszcf5Pe — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 3, 2020

Группа L

С первого места в плей-офф вышел «Хоффенхайм», со второго — «Црвена Звезда». Матчи заключительного тура превратились в пустую формальность. Немцы завершат групповой этап домашним матчем против «Гента» (одна из трех команд, которые до сих пор не набрали одного очка), а сербы сыграют в гостях с чешским «Слованом».

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