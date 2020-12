18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА

Первым участником плей-офф от этой группы стала «Рома». Итальянцы легко набрали 13 очков, досрочно обеспечив себе первое место.

А вот за вторую путевку в 1/16 финала будет драка. Все решится в матче между «Янг Бойз» и «Клужем». Швейцарцам хватит и ничьей, а вот румынскому клубу нужно только побеждать, в противном случае, с еврокубками придется попрощаться как минимум до следующего сезона.

Which side will join Roma in the last 32? 🤔

ℹ️ Matchday 6: Young Boys vs CFR Cluj #UEL pic.twitter.com/hZ5hUYTJUV