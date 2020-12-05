Подавили протест. «Спартак» не без труда справился с бастующим «Тамбовом»

«Спартак» на своем поле обыграл «Тамбов» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ. Дубли оформили форварды Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе, еще один гол забил защитник Самюэль Жиго.

В «Тамбове» — бойкот

Редакция Sport24 рассказывает о финансовых проблемах «Тамбова», из-за которых «волкам» пришлось играть резервным составом.

«Никогда такого не было и вот снова — по ходу сезона у клуба из РПЛ не хватает денег даже на то, чтобы рассчитаться со своими игроками. Из-за пандемии "Тамбов" перестал получать привычные дотации от области, а зарабатывать самостоятельно в российском футболе пока не научились.

Перед встречей со "Спартаком" игроки "Тамбова" обещали устроить бойкот, если им не выплатят премиальные хотя бы за прошлый чемпионат. Очевидно, обещания губернатора Тамбовской области выполняться не начали — в старт команды Первушина попало только два игрока, которые выступают за "Тамбов" с прошлого сезона: Карасев и Кабахидзе. Сильнее всего пострадала оборона (минус Ойеволе и Шахов, туда же дисквалифицированный Грицаенко). Пришлось подтягивать молодежь.

Наш состав на матч #СпартакТамбов 📌

С первых минут сыграют два дебютанта — игроки молодежной команды Зураб Гигашвили и Дмитрий Меренчуков. Со скамейки войти в игру сможет ещё один футболист "Тамбова-М" — Николас Лоуренс. pic.twitter.com/OGNhKR6vJ7 — ФК "Тамбов" (@fctambov68) December 5, 2020

Конечно, не аналогичного масштаба, но проблемы с составом были и в "Спартаке". К травмированному в сборной Соболеву добавился Кокорин, а еще матч из-за дисквалификации пропускал Роман Зобнин. Видимо, в основном из-за этих потерь в основу вернулся Зелимхан Бакаев, не выходивший с первых минут с октября».

Вялый первый тайм

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин не впечатлен игрой красно-белых в первом тайме.

«На поле же события развивались по вполне ожидаемому сценарию — "Спартак" пытался атаковать, "Тамбов" старательно оборонялся. В составе гостей действительно не было нескольких основных игроков — Чуперки, Костюкова, Ойеволе, Рыбина, Килина. Но при этом на поле хватало опытных ребят — Ароян, Чичерин, Тиль, Карасев, Рыжиков.

При этом "Тамбов" практически отказался от прессинга. Когда Максименко вводил мяч в игру, все игроки гостей дисциплинированно откатывались на свою половину поля, давая футболистам "Спартака" спокойно разыгрывать мяч. Исключением были моменты, когда хозяева бросали ауты, — тогда "Тамбов" прихватывал соперника.

Вся же атакующая активность сводилась к длинным забросам на рослых Карапетяна и Онугху, которые старались навязывать борьбу центральным защитникам красно-белых. Получалось так себе. А единственный момент у своих ворот "Спартак" придумал сам — Жиго зачем-то пустился в обводку в своей вратарской».

«Тамбов» сам организовал себе гол

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов ругает «Спартак» за недостаток креивати в первом тайме, и отмечает, что второй гол игроки «Тамбова» привезли себе сами.

«Постоянная смена позиций атакующими игроками принесла успех на 27-й минуте: Алекс Крал неожиданно открылся на краю штрафной, ушёл от неопытного Меренчукова и нашёл передачей Джордана Ларссона. Швед всё исполнил здорово: грамотно открылся и пробил в касание.

"Спартак" реализовал свой первый же шанс, однако в целом Доменико Тедеско вряд ли остался доволен тем, как команда в эти 45 минут действовала у чужой штрафной. Креатива недоставало. К перерыву счёт по ударам был 9:5 (в створ — 3:0) в пользу красно-белых. Но моментов было мало, так что Сергей Рыжиков, вероятно, даже заскучал на холоде. Ему-то в 40 лет возможность играть в футбол дороже денег!

Во втором тайме "Спартак" пытался вытащить "Тамбов" вперёд, чтобы ловить соперника на контрвыпадах. Скорость Ларссона на свободном пространстве принесла успех красно-белым на 63-й минуте. Хотя сам швед момент загубил, помогло курьёзное стечение обстоятельств.

Никита Чичерин невольно нанёс удар по своим воротам, а Эсекьель Понсе добил попавший в штангу мяч. Судья Станислав Васильев не успел разглядеть детали эпизода, но повтор подтвердил: Себастьян Тиль вынес мяч уже из-за линии ворот».

«Тамбов» заставил «Спартако» понервничать

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак радуется, что гости не выступили мальчиками для биться, и удивляется нервной игре «Спартака» во втором тайме.

«Пауза настолько затянулась, что спартаковцы как будто замерзли и не отмерзли до того момента, когда гости... почти сразу отыграли один мяч. Комбинация у "Тамбова" вышла классной, а завершил ее с паса собравшего вокруг себя всех защитников Чичерина воспитанник "Краснодара" Онугха.

И вот после этого спартаковцы задрожали. Удивляла игра защитников. Георгий Джикия бежал к своим воротам, поворачивал голову, видел за спиной Александра Карапетяна и все равно допускал подачу на него (Максименко снял мяч с головы нападающего). Следом хозяева проиграли подбор, и вновь вратарь со второй попытки забрал мяч, на секунду опередив того же Карапетяна...

Вдобавок ко всему у Тедеско практически не было глубины состава. Нет Зобнина, Кокорина и Александра Соболева — и выпустить просто некого. Кроме Андрея Ещенко и Ильи Кутепова. Стоит ли удивляться, что первая замена в матче была произведена за считанные минуты до конца, уже при счете 3:1? Третий гол создал Айртон, а оформил на свой счет Ларссон. Между прочим, швед с восемью голами вышел в лидеры бомбардирской гонки. Разве кто-то назовет его трансфер провальным?».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Начало матча провели не очень хорошо: теряли много мячей. После 15-20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству. Меня расстроил результат после первой половины игры. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы/

Крал сделал игру с «Тамбовом»

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал всего одну голевую передачу, но внес колоссальный вклад в успех, считает Руслан Семенеев, редактор отдела «Футбол» издания «Спорт день за днем».

«Своей игрой Крал показывал, что недавние трансферные слухи об интересе из Англии не обязательно должны быть фейком. Да это был всего лишь "Тамбов", но учитывая традиционную для РПЛ закрытую игру и пешеходные скорости в атаке "Спартака", чех выделялся как на фоне одноклубников, так и на фоне соперников. Он сохранял мячи после отвратительных передач, развивал атаки, пасовал вперед обеими ногами и обострял даже пяткой в касание.

На счету Крала также две удачных обводки — столько же у Бакаева, одна у Айртона и нуль у Мозеса, Ларссона и Понсе. По сути чех был единственным, кто хоть как-то собирал абсолютно рассыпчатую игру "Спартака".

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Если в первый сезон в "Спартаке" у Крала было "0+0" по результативности, то сейчас он отдал уже третью голевую передачу, причем маневр с внезапной помощью фланговому игроку и включением в штрафную у него прошел уже не в первый раз. Его похожее подключение справа помогло "Спартаку" спастись в октябре от "Зенита" (1:1).

После обмена голами во втором тайме "Спартак" реально рисковал потерять очки с бастующим "Тамбовом", но Крал по-прежнему сохранял столько неудобных мячей, что все-таки разбил игру своему сопернику. В том, что в последние 10 минут "Спартак" практически без сопротивления забил три гола (два с игры и один со "стандарта"), абсолютная заслуга чеха и его культуры традиционной спартаковской игры. В команде Цымбаларя и Аленичева он поддержал бы любое сочинение у чужой штрафной».

Сергей Первушин Главный тренер «Тамбова» Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счете 1:2 у нас был момент, чтобы сравнять счет. Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодежки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно, и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень премьер-лиги и уровень молодежного первенства отличаются. Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны.

Доброе слово и «Тамбову» приятно

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин находит кого похвалить в стане «Тамбова», обескровленного бойкотом.

«А что собственно "Тамбов"? Понятно, что при больших зарплатных задержек требовать от команды прыгнуть выше головы нельзя. И как-то промотивировать игроков никто не смог, значит, новых обещаний от руководства не было сделано.

В итоге, на скамейке на весь матч остались и Валерий Чуперка, и Алексей Рыбин, и Михаил Костюков. Системообразующие игроки "Тамбова" отказались играть. Поэтому и хватило команду только на первый тайм, и тот был проигран со счетом 0:1.

Достойно смотрелся Герман Онугха, но он арендован из "Краснодара", поэтому его финансовые проблемы коснулись только вскользь. На его счету 4 удара по воротам "Спартака". В принципе, у "быков" подрастает неплохая замену Маркусу Бергу.

Календарь и таблица РПЛ

Онугха правильно поехал пусть и в "Тамбов". Это лучше, чем издеваться над "Спартаком-2", что делали сегодня его партнеры по "Краснодару-2". Если "Тамбов" все же снимется с чемпионата, то "быкам" нужно срочно искать новый клуб для Онугхи. Парень перерос ФНЛ».

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