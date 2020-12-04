Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» (0:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. На 22-й минуте у гостей дальним ударом забил Дарио Визингер. ЦСКА с тремя очками занимает последнее, четвертое место в группе К. У московских армейцев уже нет шансов подняться на вторую позицию, позволяющую выйти в плей-офф.

ЦСКА с Кучаевым, но без Фернандеса

Обозреватель «Спорт-экспресса» Олег Кошелев рассказывает о контексте вокруг матча на «ВЭБ-Арене» и о составе красно-синих, который приблизился к оптимальному.

«Для ЦСКА матч с "Вольфсбергером" должен был стать переломным по многим направлениям: армейцы еще не побеждали и не забивали дома в этой Лиге Европы, а безвыигрышная серия на своем поле в турнире достигла уже семи матчей. В негативный контекст также уместно вписываются результаты в чемпионате — ничья и поражение, из-за чего было упущено единоличное лидерство.

Последние встречи ЦСКА — как под копирку. Нет побед и проблемы в атаке: все ограничивается намеками и подходами, конкретика в завершающей стадии исчезла. "Когда мы действуем однобоко, то появляются проблемы. Нам необходимо немного видоизменить нашу атаку", — так просто сформулировал рецепт выхода из ситуации Виктор Гончаренко.

Календарь и таблица Лиги Европы

Разнообразия в атаку должен был добавить вернувшийся в состав Константин Кучаев, пропустивший почти месяц. Именно с его отсутствием многие связывали спад в результатах ЦСКА в последнее время. До оптимального состава армейцам осталось дождаться признанного джентльмена Мариу Фернандеса, и это должно произойти уже в ближайшие выходные».

Забил хорват, да не тот

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак огорчается тому, что несмотря на активность ЦСКА, счет в матче открыли гости.

«С первых минут ЦСКА обрушил атаки на ворота австрийцев. Однако запала хватило ненадолго. Вроде рвались хозяева вперед, а ноги не бежали. Особенно это было заметно по самому мастеровитому в составе армейцев Николе Влашичу. Хорват брал игру на себя, бил, раздавал. Но делал все это будто в замедленной съемке.

Ничья оставляла призрачные надежды на выход из группы. Но неожиданно ЦСКА оказался в роли отыгрывающегося. "Вольфсберг" не придумывал в атаке ничего интересного, пока сумасшедший выстрел не удался Дарио Визингеру. Соотечественнику Влашича, между прочим…

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

Нападающий получил мяч вдалеке от ворот, продвинулся вперед и шарахнул. Мяч полетел по недостижимой для Игоря Акинфеева траектории — взмыл в воздух и камнем опустился за спиной голкипера, отскочив в сетку от перекладины. Вину за гол должен взять на себя Ильзат Ахметов, проворонивший оппонента в опорной зоне».

Гончаренко: «Ноль забитых мячей в трех домашних матчах — это катастрофа»#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/d8aszcf5Pe — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 3, 2020

Нулевая реализация Чалова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов обескуражен статистикой ЦСКА в первом тайме и плохой реализацией Федора Чалова.

«Обе команды должны были играть на победу, учитывая турнирное положение. В первом тайме по открытой игре ближе к успеху были австрийцы. Они перебили москвичей — 12:8 (5:2). Через центр пришли и некоторые другие опасные моменты "Вольфсберга", включая попадание в штангу перед перерывом.

ЦСКА снова недоставало разнообразия при владении мячом на чужой половине поля, хотя Гончаренко надеялся, что теперь-то команда не будет атаковать однобоко. Многое было завязано на индивидуальных действиях Николы Влашича, разгонявшего атаки, подыгрывавшего партнёрам.

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

Плюс из-за расположения игроков гостей имелись возможности для подключений фланговых защитников. Самым бьющим в первом тайме стал Фёдор Чалов (три удара), вот только реализация нападающим моментов по-прежнему остаётся нулевой».

Фердинанд Фельдхофер Главный тренер «Вольфсберга» Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак. Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА. Более того, Акинфееву пришлось спасать свою команду после опасного удара. Могу сказать, что наш план на игру сработал

Безнадега во втором тайме

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что во втором тайме атакующая игра армейцев и вовсе сошла на нет, а замены совсем не усилили игру.

«В перерыве Гончаренко сделал двойную замену, но и сам наверняка понимал, что усилением игры она не пахнет. Во-первых, видимо, Кучаев не готов после проблем со здоровьем играть больше тайма. А что во-вторых, Гончаренко так разозлился на сукиного сына за пятку вместо удара, что решил его больше не оберегать?

Выход Эджуке и Гайча — контрольный выстрел по шансам ЦСКА уйти от поражения. Первого, видимо, так загнобили из-за эгоистичного дриблинга, что теперь он вообще не встречался с мячом. Второй старался побыстрее избавиться от мяча, неважно как.

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

И по ходу игры стало понятно почему — при попадании мяча в Адольфо он может просто рухнуть со своей 195-сантиметровой высоты. Ну и еще раз стоит запомнить: внешность обманчива, вверху он был никакой и в Аргентине, а уж в России растерял и положительные качества.

Во втором тайме ЦСКА, оказывается, нанес 7 ударов, хотя вспоминается разве что парочка дальних и очевидных для вратаря от Бистровича. Это примерно все, что исходило от центра поля, Дзагоев так и остался в запасе.

Несмотря на давнее отсутствие Марио, красно-синие по привычке ждали подключения правого защитника. И Марадишвили подключался, но без толку — австрийцы четко и многочисленно закрывали штрафную. При том, что даже игроков-то не надо было закрывать — не Гайч же там забьет».

Хердюр Магнуссон Защитник ЦСКА Конечно, мы очень разочарованы поражением. Трудно сказать, что нам не хватает впереди. Голевых моментов команда создает очень много, но, к сожалению, ничего не залетает

ЦСКА превратился в середняка

Редактор отдела «Футбол» издания «Спорт День за Днем» Руслан Семенеев критикует селекцию ЦСКА, считая, что в межсезонье армейский клуб не усилился, а ослаб.

«Летние трансферы, потянувшие в сумме на 30 млн евро, увеличили состав ЦСКА, но не только не сделали игру сильнее, но, похоже, даже погасили сияние признанных звезд вроде Николы Влашича. Все столько ждали, когда молодой ЦСКА повзрослеет, что как-то и не заметили, что команда, собранная еще летом 2018-го, за эти два года так и не совершила качественный прорыв.

Бистрович, Сигурдссон, Обляков с Ахметовым сделали ЦСКА неплохой, но абсолютно средней командой, способной выигрывать по шаблону, но не готовой к импровизациям соперников, не говоря о том, чтобы импровизировать самим. На ворота "Вольфсберга" команда бежала с обреченностью.

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

Итого на счету ЦСКА всего два мяча в Лиге Европы, один из них — автогол в Роттердаме при счете 3:0 в пользу "Фейеноорда". Ни в одном из домашних матчей команде не удалось забить хотя бы раз. В решающем матче ЦСКА не выложил на стол ни одного игрового аргумента, который позволил бы хотя бы не проиграть седьмой команде Австрии. Даже ничья оставляла команде Виктора Гончаренко шансы побороться в шестом туре за евровесну».

К чему все эти бессмысленные телодвижения?

Автор Sport24 Григорий Каленов напоминает, что это уже второй сезон в еврокубках подобного рода в исполнении ЦСКА.

«Если не учитывать автогол "Фейеноорда" в первой игре с ЦСКА, армейцы не забивают уже на протяжении четырех матчей Лиги Европы. Единственное, на что хватило московскую команду — поразить ворота "Вольфсберга" в первом туре.

У ЦСКА ни одной победы в текущих еврокубках. Пока что они во многом повторяют свой путь прошлого сезона: тогда ЦСКА добился удачного результата только в последнем туре (обыграл немотивированный "Эспаньол") и вылетел не с последнего места. Если брать статистику за два сезона, у команды Гончаренко всего одна победа за 11 матчей, а безвыигрышная серия ЦСКА на своем поле в турнире достигла 8 игр.

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

Можно было бы предположить, что ЦСКА попросту сливает ЛЕ, но зачем тогда Гончаренко мучает основных игроков? Влашич, например, провел на поле весь матч и точно не подойдет к игре против "Химок" свежим и отдохнувшим.

Все прогнозы на футбол

Теперь даже приятно, что все закончилось: ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы в турнире и будет играть против Загреба ради собственного удовольствия. Смотреть на такой футбол дальше и переживать из-за него нет сил и смысла».

Избавление от иллюзий

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что выступление российских клубов в еврокубках объективно отражает уровень российского футбола.

«Красно-синие в прошлом году заняли последнее место в группе Лиги Европы, пропустив вперед венгров и болгар. Тогда говорили о стадии становления молодой команды. Теперь обновленный и повзрослевший состав потерял все шансы на выход из группы уже после 5-го тура.

"Вольфсбергер" повел в счете 1:0, кроме того, в первом тайме попал в штангу. ЦСКА же голевых моментов до перерыва не создал. И это на своем поле! Против седьмой в текущей таблице команды Австрии! После перерыва москвичи прибавили, но отыграться не сумели.

ЦСКА — «Вольфсберг» uefa.com

Впрочем, пора уже перестать этому удивляться. Достаточно посмотреть на рейтинг УЕФА. За последние три года австрийцы набрали больше баллов, чем Россия. Если судить по этим показателям, то наш чемпионат сейчас где-то на уровне Дании, Швеции или Кипра. Пора прекратить надувать щеки, признав это.

Всё о футболе России

Не нужно себя обманывать, рассуждая, что на бумаге мы сильнее турецкой или сербской сборной. Очнитесь: у них по 10-15 человек выступает в топ-чемпионатах в серьезных клубах, у нас один играет во французском середняке, второй — в испанском, третий сидит на лавке в Италии. Все. Больше пока никого никуда не зовут.

Это объективная реальность для нашего футбола. Был всплеск на огромных финансовых вложениях, но сумасшедшие деньги ушли, теперь в английском чемпионшипе тратят на новичков больше, чем "Зенит". А работающая система, которая выращивала бы игроков, интересных клубам ведущих чемпионатов, так и не выстроена».

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