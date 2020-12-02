ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов

    Реакция прессы на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Интер»

    Футбол Лига чемпионов Боруссия М Футбол Германии Интер Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку принес победу «Интеру»Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов Зинедин Зидан«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
  • 17:18
    • Хабиб назвал бойца, который станет следующим чемпионом UFC в легком весе
  • 17:02
    • Главного тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на три матча
  • 15:58
    • Нурмагомедов: Если Уайт предложит 100 миллионов долларов — это будет проблемой
  • 15:46
    • Гончаренко объяснил, почему Влашич играет без отдыха
  • 15:17
    • Хабиб подтвердил, что не планирует возвращаться в UFC
  • 14:22
    • Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов КМ по лыжным гонкам в 2020 году
  • 13:45
    • Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ
    Все новости спорта
    Лукаку принес победу «Интеру»
    Лукаку принес победу «Интеру»
  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!
    В поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» победил на выезде «Боруссия» Менхенгладбах (3:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Лукаку стал героем «Интера»

    «"Интер" выиграл у "Гладбаха" и теперь может продолжать надеяться на выход в плей-офф. Дармиан и Лукаку забивают, а дубля от Плеа оказалось недостаточно. В вечер чистой смелости и абсолютного безумия, который принес все, что содержало таинственную ДНК "нерадзурри", "Интер" возрождается: наконец-то он вернулся в дело с высоко поднятой головой. миланцы обыграли лучшую команду группы в матче, который запомнится огромным давлением», — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

  • Конте провалился в ЛЧ, а «Реал» рано списывали со счетов
  • Победители и неудачники по итогам матча «Интер» — «Реал»
  • 26/11/2020

    • «Лукаку включил перезагрузку "нерадзурри". Команда Антонио Конте остается в борьбе 16 мест в 1/8 финала после поездки в Германию. Один гол Дармиана и два — от Лукаку были необходимы, потому что хозяева также забили дважды благоаря Плеа. Что ж, "Интеру" теперь нужно победить "Шахтер"", — вторит коллегам-соотечественникам La Repubblica.

    'Гладбаху' не сумел закрыть Лукаку

    'Ромелу спасает Интер и сохраняет команду на пути к европейской весне. Крах в этом деле мог стоить Конте тренерского кресла', — отмечает итальянский Tuttosport.

    'За шаг от пропасти Интер спасает добрый великан Лукаку. В середине второго тайма он сразил Боруссию Менхенгладбах своим дублем, как и в первом матче. Он оставил команду в матче, в котором происходило все', — пишет другое апеннинское издание Corriere della Sera.

    'Интер побеждает в матче самой сумасшедшей группы турнира. Наставник хозяев Марко Розе пыталтся закрыть Биг Рома Закарией, но бельгиец — танк, против которого сломается любая защита', — присоединяется к комплиментам коллег итальянская La Stampa.

    'Боруссия' упустила шанс выйти в плей-офф

    'Лукаку дважды забивает за Интер, который одержал важнейшую победу. Миланцы сохраняют свои невысокие надежды на выход в плей-офф и побеждают лидера группы Боруссию из Менхенгладбаха. Немцы могли бы выйти в 1/8 финала, если бы выиграли', — указывает британская BBC.

  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
  • «Шахтер» во второй раз обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
  • Сегодня

    • 'Дубль Лукаку во втором тайме позволяет Интеру жить надеждами. Гладбах по-прежнему первый в группе B, в которой еще ничего не решено', — констатируют их соотечественники из таблоида Daily Mail.

    'Боруссию' устроит ничья в матче с 'Реалом'

    'Непростое судейское решение [отменить третий гол Плеа] раздражает Боруссию. После драматического поражения в Лиге чемпионов против миланского Интера, Гладбаху теперь нужна ничья в Мадриде с Реалом. Как и в первом поединке, звездный нападающий Лукаку оказывается кошмаром для немецкой команды с двумя голами', — отмечает немецкий N-TV.

  • Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Зальцбурга» в Москве
  • Сегодня

    • 'Менхенгладбахцы проиграли Интеру 2:3, поэтому упустили досрочный шанс на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Плей-офф за выход из группы состоится в следующую среду в Мадриде ('Реал" проиграл во вторник вечером в Киеве против "Шахтеру" со счетом 2:3). "Боруссия" же едет в Испанию в качестве лидера группы, и ей нужна ничья, чтобы пройти в 1/8 финала». 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     Диего Марадона
  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
    • 14:55 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры