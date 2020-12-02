Лукаку перезагрузил «Интер» в Лиге чемпионов

В поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» победил на выезде «Боруссия» Менхенгладбах (3:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Лукаку стал героем «Интера»

«"Интер" выиграл у "Гладбаха" и теперь может продолжать надеяться на выход в плей-офф. Дармиан и Лукаку забивают, а дубля от Плеа оказалось недостаточно. В вечер чистой смелости и абсолютного безумия, который принес все, что содержало таинственную ДНК "нерадзурри", "Интер" возрождается: наконец-то он вернулся в дело с высоко поднятой головой. миланцы обыграли лучшую команду группы в матче, который запомнится огромным давлением», — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

«Лукаку включил перезагрузку "нерадзурри". Команда Антонио Конте остается в борьбе 16 мест в 1/8 финала после поездки в Германию. Один гол Дармиана и два — от Лукаку были необходимы, потому что хозяева также забили дважды благоаря Плеа. Что ж, "Интеру" теперь нужно победить "Шахтер"", — вторит коллегам-соотечественникам La Repubblica.

'Гладбаху' не сумел закрыть Лукаку

'Ромелу спасает Интер и сохраняет команду на пути к европейской весне. Крах в этом деле мог стоить Конте тренерского кресла', — отмечает итальянский Tuttosport.

'За шаг от пропасти Интер спасает добрый великан Лукаку. В середине второго тайма он сразил Боруссию Менхенгладбах своим дублем, как и в первом матче. Он оставил команду в матче, в котором происходило все', — пишет другое апеннинское издание Corriere della Sera.

'Интер побеждает в матче самой сумасшедшей группы турнира. Наставник хозяев Марко Розе пыталтся закрыть Биг Рома Закарией, но бельгиец — танк, против которого сломается любая защита', — присоединяется к комплиментам коллег итальянская La Stampa.

'Боруссия' упустила шанс выйти в плей-офф

'Лукаку дважды забивает за Интер, который одержал важнейшую победу. Миланцы сохраняют свои невысокие надежды на выход в плей-офф и побеждают лидера группы Боруссию из Менхенгладбаха. Немцы могли бы выйти в 1/8 финала, если бы выиграли', — указывает британская BBC.

'Дубль Лукаку во втором тайме позволяет Интеру жить надеждами. Гладбах по-прежнему первый в группе B, в которой еще ничего не решено', — констатируют их соотечественники из таблоида Daily Mail.

'Боруссию' устроит ничья в матче с 'Реалом'

'Непростое судейское решение [отменить третий гол Плеа] раздражает Боруссию. После драматического поражения в Лиге чемпионов против миланского Интера, Гладбаху теперь нужна ничья в Мадриде с Реалом. Как и в первом поединке, звездный нападающий Лукаку оказывается кошмаром для немецкой команды с двумя голами', — отмечает немецкий N-TV.

'Менхенгладбахцы проиграли Интеру 2:3, поэтому упустили досрочный шанс на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Плей-офф за выход из группы состоится в следующую среду в Мадриде ('Реал" проиграл во вторник вечером в Киеве против "Шахтеру" со счетом 2:3). "Боруссия" же едет в Испанию в качестве лидера группы, и ей нужна ничья, чтобы пройти в 1/8 финала». 0