Конте провалился в ЛЧ, а «Реал» рано списывали со счетов

Победители

Родриго

Между появлением Родриго на поле и вторым голом «Реала», который бразилец забил первым касанием, прошло всего несколько секунд.

В 3-м туре Родриго забил победный мяч в ворота «Интера» на 80-й минуте, сделав счет 3:2. Теперь он снова вышел на замену и замкнул прекрасную подачу Лукаса Васкеса на дальней штанге. Это привело к счету 0:2, который по сути поставил точку в интенсивных попытках «Интера» вернуться в игру, превратив последние полчаса в доигрывание.

Родриго globallookpress.com

Возможно, Родриго не настолько совершенный талант, как многие другие в мире, но, похоже, бразилец способен делать правильные вещи в нужное время и в нужном месте. У этого парня определенно что-то есть.

«Реал» Мадрид

После пощечины от «Шахтера» и ничьей с «Боруссией» Менхенгладбах, «Реал» можно было легко списать со счетов. Однако «сливочные» проявили себя в больших матчах — они дважды обыграли «Интер», почти обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Начо

Многие игроки «Реала» хорошо сыграли против «Интера». Однако большинство из них — известные имена, которые уже много раз показывали свой класс на евроарене. Новинкой было то, что Начо вышел в центре обороны и сыграл мастерски.

Начо globallookpress.com

«Реал» без Серхио Рамоса, как правило, хрупок. Но капитан «сливочных» не играл в этом матче, а «Реал» не заметил его отсутствия ни как защитника, ни как лидера команды. Начо совершил рекордные для матча 5 отборов и рекордные для своей команды 2 перехвата. Каждый раз, когда мяч оказывался в штрафной «Реала», Начо оказывался у него на пути.

Неудачники

Артуро Видаль

Многие игроки «Интера» выглядели плохо, однако никто не смог сравниться с тем безумием, которое постигло Артуро Видаля. Чилиец — настоящий воин, его агрессию и интенсивность очень ценит Антонио Конте. Но когда вы видите подобное, то лишь задаетесь вопросом — зачем?

Видаль будто отсутствовал в центре поля. Он не совершил ни одного подката, ни одного перехвата, он не представлял угрозы в воздухе, он не прикрывал оборону. Короче говоря, он не сделал ничего, кроме своего протеста против правильно не назначенного пенальти. В итоге Видаль получил две желтые карточки за пять секунд и оставил «Интер» вдесятером.

Удаление Артуро Видаля globallookpress.com

33-летний мужчина с ирокезом был удален за оскорбления в адрес рефери. Какой конфуз. Взгляни на себя в зеркало, Артуро.

Антонио Конте

У «Интера» в активе всего два очка. Всего два. Это совершенно непростительный результат для столь талантливого состава игроков. И вина за это лежит на Антонио Конте. У него всегда были трудности в Лиге чемпионов, но ранее он хотя бы сражался за выход в плей-офф до конца группового этапа. Сейчас же все просто кошмарно.

Ромелу Лукаку

Бельгиец отсутствовал в первом матче между «Интером» и «Реалом», и итальянский клуб проиграл с разницей в один мяч. И вот Лукаку вышел на поле, чтобы показать себя, но вместо этого был полностью закрыт обороной «сливочных».

globallookpress.com Ромелу Лукаку в матче с «Реалом»

Будь-то Начо, Рафаэль Варан или Ферлан Менди, Лукаку просто не мог одолеть ни одного из них в ситуациях один в один, которые у него возникали благодаря креативу полузащиты. В перерыве Конте даже подключил Лаутаро Мартинеса, чтобы переключить внимание соперников с Лукаку, но бельгиец по-прежнему не мог справиться. 0