Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну

«Брюгге» обыграл «Зенит» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева поля победили во встрече со счетом 3:0. Автором первого мяча в матче стал 19-летний Шарль де Кетеларе. Во втором тайме все тот же де Кеталаре заработал пенальти, который реализовал Ханс Ванакен, а Ноа Ланг забил третий мяч в ворота питерцев. Для «Зенита» это четвертое поражение в группе при одной ничье. Питерцы лишились шансов на третье место и участие в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» без Дзюбы и Ловрена

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд, отмечая кадровые проблемы у «Зенита».

«Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, "Зениту" нужно было обязательно обыгрывать "Брюгге". Для того, чтобы получить над бельгийской командой преимущество по дополнительным показателям, нужно было, ко всему прочему, забивать как минимум два мяча.

Но ситуация осложнялась проблемами с составом. Ловрен дисквалифицирован, Дзюба, Вендел и Караваев все еще травмированы. В итоге на правый фланг обороны отправился Сутормин, в центре защиты с Ракицким вышел 19-летний Прохин, компанию Барриосу в центре поля составили Ерохин и Кузяев, а в центре нападения сыграл Азмун.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У "Брюгге" все повеселее. Особенно в сравнении с первым матчем между этими командами, когда у бельгийцев не прилетела в Петербург половина основного состава».

«Зенит» сыграет в Бельгии с тройкой нападения Малком — Азмун — Дриусси 🔱#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/x2OUJL0r6k — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 2, 2020

Иллюзорное преимущество «Зенита»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев фиксирует первый из двух забитых питерцами не по правилам мячей, и отмечает преимущество «Брюгге» по игре.

«Но и потери "Брюгге" серьезны — отсутствовал лучший бомбардир команды Крепин Диатта и основной опорник Матс Ритс. Возможно, поэтому "Зениту" удалось быстро забить. Алексей Сутормин выскочил за линию защитников, прострелил на Сердара Азмуна, а иранец пробил вратаря. К сожалению, гол был отменен из-за офсайда у Сутормина. Этот быстрый забитый мяч мог создать ощущение преимущества у "Зенита", но довольно быстро обманчивое ощущение пропало.

Несмотря на приличное количество потерь в составе "Брюгге", стиль игры команды нисколько не изменился. Бельгийцы по-прежнему качественно играют в давление, как это было в первом матче с "Зенитом". В таких условиях питерцам сложно играть. Еще в той игре бросалось в глаза, что футболисты "Зенита" боятся рисковать, потому что велик риск потерять мяч в простой ситуации.

«Брюгге» — «Зенит» uefa.com

Вот и в этом матче, несмотря на возвращение Малкома, "Зенит" с трудом добирался до трети поля соперника. Если в РПЛ бразилец чаще остальных футболистов лиги дает передачи в штрафную, то против "Брюгге" ему за первый тайм удалось лишь один раз пробить мимо ворот. Дело в том, что бельгийцы очень внимательно следили за Малкомом. Баланта контролировал смещения игрока с фланга в центр и не стеснялся встречать его на грани грубого».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было не много, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты. Пенальти нас опять подкосил. К сожалению много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно. Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму (к матчам чемпионата России). По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче.

«Брюгге» забивает по правилам, а Кузяев — рукой

Обзреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит бельгийский клуб за качественную игру, приведшую к забитому мячу.

«Бельгийцы тоже ничего особенного не делали, но их игра выглядела более цельной и конкретной. Стоит ли удивляться, что они и вышли вперед? Собственно, надавил "Брюгге" на две самые слабые позиции гостей в обороне.

Сутормин не поспел за оппонентом и позволил прострелить, а 19-летний Прохин вынес мяч в центр штрафной — точно на ногу своему ровеснику Шарлю Де Кетеларе. Не хочется критиковать молодого защитника, но такие выносы недопустимы даже в детско-юношеском футболе. Может, наши игроки выходят из академий недоученными тактически, но не настолько же.

«Брюгге» — «Зенит» uefa.com

Как и Марко Николич днем ранее, Семак уже в перерыве признал ошибочность своей стратегии, сделав сразу тройную замену. С поля он убрал не напоровшего Прохина (помимо результативной были и другие ошибки), а… самого опытного защитника Ярослава Ракицкого (оказалось, по травме). Его позицию занял Сантос, а фланг отошел Даниле Круговому. Молодой россиянин резко вошел в игру и прострелом на Кузяева помог тому отличиться, но гол опять не был засчитан — Далер забросил мяч в сетку рукой».

Филипп Клеман Главный тренер «Брюгге» Мы сыграли лучше, чем в Петербурге. Было странное ощущение без зрителей. Хотелось бы отметить эту победу с нашими болельщиками. О «Лацио» пока думать рано. Сначала нужно добиться победы на выходных в чемпионате Бельгии. Но в этом матче мы получили такой энергетический заряд, на котором команда может играть еще долго

Семак капитулировал досрочно

Корреспондент «Чемпионата» Гоша Чернов признает, что второй тайм получился для «Зенита» еще более катастрофическим, чем первый.

«А вот "Брюгге" забивал так, что голы засчитывались. Сначала за фол Кузяева в штрафной был назначен пенальти, и Фанакен его реализовал, а ближе к концу встречи Ланг довел счет до разгромного. В перерыве Семак сделал аж три замены, и это было похоже на жест отчаяния. Скорее всего, конечно, перестановки связаны с повреждениями футболистов, но тройная замена — это еще и способ встряхнуть команду.

В середине второго тайма "Зенит" даже стал большими силами лезть в атаку, но это привело к третьему пропущенному мячу. Пик агонии — замена Малкома на Шамкина. Семак будто показал всем: скамейка настолько коротка, что вместо главной звезды приходится выпускать юношу.

«Брюгге» — «Зенит» uefa.com

Это катастрофа. Тут не надо прятаться за эвфемизмы и прикрываться сторонними факторами. Конечно, эти факторы тоже повлияли, но признать факт краха тоже нужно. Так бывает. Кошмар в том, что эта катастрофа была предсказуема изначально — и не похоже, что кто-то мог ее предотвратить.»Зенит« на дне. Теперь ему нужно оттуда выбираться».

Данила Прохин Центральный защитник «Зенита» Ничего не чувствую. Только расстройство, и все. Не знаю, все было хорошо до пенальти, но какая-то простая ошибка. Будем разбирать. Это Лига чемпионов, тут совсем другие скорости. Я думаю, здесь больше устаешь, за каждую ошибку могут наказать

Бардак в обороне

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов с горечью констатирует, что с каждым годом «Зенит» все больше сдает в еврокубках.

«В концовке оставалась надежда только на чудо наподобие того, что "Ливерпуль" совершил в матче с "Миланом" в финале Лиги чемпионов в 2005 году, но своего Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера или Хаби Алонсо у "Зенита" не нашлось. И даже Малком окончательно потерялся.

Семак убрал его с поля на 74-й минуте (статистика бразильца: один удар, ноль ключевых передач и 47 касаний мяча). К этому моменту чемпионы России уже крупно уступали. Когда Ноа Ланг забивал третий гол "Брюгге", Прохин оказался один против двоих возле вратарской. Настоящий бардак в обороне!

Уйти от крупного поражения чемпионы России не сумели, хотя Алексей Сутормин попал в перекладину. Год назад "Зениту" десяти минут не хватило для выхода из группы в плей-офф ЛЧ со второго места. В этом декабре последний матч чемпионов России с дортмундской "Боруссией" будет всего лишь сражением за премиальные от УЕФА».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Нам нужно было играть активно, агрессивно. К сожалению, остроты было немного. Но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было остроты. Игра шла без моментов. Что касается дальнейшего, то во втором тайме пенальти опять нас подкосил. Ошибаемся у своих ворот. И пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было сложно.

Это провал

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин выносит вердикт — «Зенит» провалился в Лиге чемпионов.

«Можно говорить про отсутствие Дзюбы и других важных исполнителей, про сложный график, про то, что, по словам Семака, ему не купили нужных футболистов, но, как бы то ни было, это — в любом случае провал. Иначе два поражения от "Брюгге", одно из которых получилось разгромным, не назовешь.

Такой безнадеги от выступления российского клуба в Лиге чемпионов не чувствовалось очень давно. Наверное, со времен ЦСКА, когда армейцы в первой половине 2010-х попали в "космос".

И вот еще какая деталь. Трудно сейчас многим командам в Европе, и многие, даже гранды, активно задействуют молодежь. Скажем, во вторник у "Ливерпуля" в реально важном матче против "Аякса" в основе вышли 19-летние Неко Уильямс и Джонс, организовавшие победный гол.

«Брюгге» — «Зенит» uefa.com

Причем Юрген Клопп начал активно подтягивать их еще в прошлом сезоне. Выход же Прохина, Мусаева и Шамкина куда больше похож на демонстративный жест Семака в сторону руководства — мол, смотрите, кем мне приходится играть».

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