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    Трансферный дайджест. 24-30 ноября

    Переберется ли хавбек «Барселоны» в Англию, избавится ли «Арсенал» от полузащитника, найдет ли бывший защитник «Зенита» новый клуб и другие трансферные новости последних дней

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    Усман Дембеле
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Усман Дембеле

    «Барселона», полузащитник, 23 года

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

    Манкунианцы хотят арендовать француза и могут попытаться сделать это в январе, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте.

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    • По его словам, «блауграна», как и летом, намерена продать 23-летнего игрока, чтобы выручить средства для покупок, нужных тренеру Роналду Куману.

    При этом, пр информации Mundo Deportivo, руководство «Барсы» хочет продлить контракт с футболистом. Главный тренер команды Роналд Куман также хочет, чтобы француз остался, особенно учитывая серьезную травму, которую получил Ансу Фати.

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    Срок соглашения Дембеле с «Барсой» истекает летом 2022 года, и цель менеджмента — до конца этого сезона договориться о продлении, этот вопрос будет приоритетным на собрании совета директоров в январе.

    Дембеле знает о намерениях «Барселоны», но пока сомневается и не принял конкретного решения. Он хочет набрать свою лучшую форму.

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    • Что касается «Барсы», то каталонцы понимают, что 40-50 миллионов евро, которые они хотели бы потенциально выручить от его продажи, на данный момент никто не предложит.

    В 6 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Дембеле забил один гол.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Николя Пепе

    «Арсенал», полузащитник, 25 лет

    Николя Пепе

    Лондонский «Арсенал» выставил на трансфер французского хавбека Николя Пепе, сообщает TalkSport.

    Руководство английского клуба считает покупку Пепе ошибкой — француз получает мало игрового времени, а в матче с «Лидсом» получил красную карточку и дисквалификацию за то, что боднул соперника головой в лицо.

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    • Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить за своего футболиста около 40 млн евро, чтобы вернуть половину потраченных на переход игрока денег, пока трансферная стоимость Пепе окончательно не упала.

    Отмечается, что в услугах Пепе заинтересованы несколько команд, одной из которых является «Барселона».

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Карлос Солер

    «Валенсия», полузащитник, 23 года

    Карос Солер

    Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может сменить команду, сообщает As.

    По данным издания, в подписании игрока заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он считает, что испанец отлично подходит мадридскому клубу.

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    • В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 7 матчей в Ла Лиге, забив 4 гола, из которых 3 — с пенальти «Реалу».

    Наш прогноз: «Валенсия»

    Луис Альберто

    «Лацио», полузащитник, 28 лет

    Луис Альберто

    Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может покинуть команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По данным издания, это связано с недавними высказываниями хавбека, в которых он раскритиковал клуб за приобретение самолета на фоне сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.

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    • В дальнейшем выяснилось, что транспорт арендован у компании из Болгарии, игрок принес извинения. Тем не менее, по информации газеты, «Лацио» рассматривает возможность продажи испанца.

    В качестве потенциальных покупателей выделяются туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Эвертон».

    Календарь и таблица Серии А

    В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 7 матчей в Серии А и забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Лацио»

    Мелайро Богарде

    «Хоффенхайм», защитник, 18 лет

    Мелайро Богарде

    Защитник «Хоффенхайма» Мелайро Богарде может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» и «Барселона» делали запросы насчет приобретения 18-летнего игрока.

    Срок его контракта истекает летом 2021 года, однако, возможно, защитника подпишут уже в январе.

    Летом 2018 года «Хоффенхайм» переманил одаренного центрбека в Германию, выплатив «Фейеноорду» символические 360 тыс. евро. Игрок вполне осознанно отказал Гвардиоле и «Манчестер Сити»

    В 2019 году Богарде сыграл за «Хоффенхайм» спустя два дня после восемнадцатилетия, став самым молодым голландским дебютантом Бундеслиги. В нынешнем сезоне он провел один матч за главную команду в чемпионате и два — в Лиге Европы.

    Наш прогноз: «Хоффенхайм»

    Эсекиэль Гарай

    защитник, 34 года

    Эсекиэль Гарай

    «Барселона» хочет усилить центр обороны после того, как основной защитник команды Жерар Пике получил серьезную травму.

    В каталонском клубе думают о подписании контракта с бывшим защитником «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэлем Гараем, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

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    • Сейчас 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента. Гарай покинул «Валенсию» в июне, так как срок его контракта с клубом истек.

    Ранее появилась информация о том, что «Барселона» предложила экс-защитнику команды Хавьеру Маскерано вернуться в клуб, чтобы подменить Пике, но 36-летний футболист отказался.

    Наш прогноз: Не «Барселона»

    Ахмед Муса

    нападающий, 28 лет

    Ахмед Муса

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает искать новый клуб.

    Как сообщает Teamtalk, агенты 28-летнего нигерийца предложили его услуги пяти клубам: «Кристал Пэласу», «Ньюкаслу», «Вест Хэму», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Сам игрок заявил, что хочет играть в топ-клубе.

  • Я не обращаю внимания на слухи и сплетни. При всем уважении к «Шеффилду», хочу играть на топ-уровне. Именно ради этого я уехал из Саудовской Аравии, чтобы оказаться в большом европейском клубе. В данный момент я продолжаю поддержать свою физическую форму.
  • Ахмед Муса

    • Ранее сообщалось, что Муса вел переговоры с «Рубином» и ЦСКА, но не перейдет в российские клубы из-за высоких требований по зарплате.

    Отмечается, что наибольший интерес к нигерийцу в данный момент проявляет турецкий «Галатасарай».

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    • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, после чего перешёл в «Лестер» за 19,5 млн евро. Затем нигериец на правах аренды вернулся в московский клуб на вторую часть сезона-2017/18.

    В общей сложности Муса провёл за ЦСКА 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 результативные передачи. В своём последнем клубе — «Аль-Насре» из Саудовской Аравии — нигериец сыграл в 57 матчах, забил 11 голов и сделал 14 голевых передач.

    Наш прогноз: «Галатасарай» 0

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