Трансферный дайджест. 24-30 ноября

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 23 года

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Манкунианцы хотят арендовать француза и могут попытаться сделать это в январе, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте.

По его словам, «блауграна», как и летом, намерена продать 23-летнего игрока, чтобы выручить средства для покупок, нужных тренеру Роналду Куману.

При этом, пр информации Mundo Deportivo, руководство «Барсы» хочет продлить контракт с футболистом. Главный тренер команды Роналд Куман также хочет, чтобы француз остался, особенно учитывая серьезную травму, которую получил Ансу Фати.

Календарь и таблица испанской Примеры

Срок соглашения Дембеле с «Барсой» истекает летом 2022 года, и цель менеджмента — до конца этого сезона договориться о продлении, этот вопрос будет приоритетным на собрании совета директоров в январе.

Дембеле знает о намерениях «Барселоны», но пока сомневается и не принял конкретного решения. Он хочет набрать свою лучшую форму.

Что касается «Барсы», то каталонцы понимают, что 40-50 миллионов евро, которые они хотели бы потенциально выручить от его продажи, на данный момент никто не предложит.

В 6 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Дембеле забил один гол.

Наш прогноз: «Барселона»

Николя Пепе

«Арсенал», полузащитник, 25 лет

Николя Пепе globallookpress.com

Лондонский «Арсенал» выставил на трансфер французского хавбека Николя Пепе, сообщает TalkSport.

Руководство английского клуба считает покупку Пепе ошибкой — француз получает мало игрового времени, а в матче с «Лидсом» получил красную карточку и дисквалификацию за то, что боднул соперника головой в лицо.

Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить за своего футболиста около 40 млн евро, чтобы вернуть половину потраченных на переход игрока денег, пока трансферная стоимость Пепе окончательно не упала.

Отмечается, что в услугах Пепе заинтересованы несколько команд, одной из которых является «Барселона».

Наш прогноз: «Арсенал»

Карлос Солер

«Валенсия», полузащитник, 23 года

Карос Солер globallookpress.com

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может сменить команду, сообщает As.

По данным издания, в подписании игрока заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Он считает, что испанец отлично подходит мадридскому клубу.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 7 матчей в Ла Лиге, забив 4 гола, из которых 3 — с пенальти «Реалу».

Наш прогноз: «Валенсия»

Луис Альберто

«Лацио», полузащитник, 28 лет

Луис Альберто globallookpress.com

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может покинуть команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, это связано с недавними высказываниями хавбека, в которых он раскритиковал клуб за приобретение самолета на фоне сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.

В дальнейшем выяснилось, что транспорт арендован у компании из Болгарии, игрок принес извинения. Тем не менее, по информации газеты, «Лацио» рассматривает возможность продажи испанца.

В качестве потенциальных покупателей выделяются туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Эвертон».

Календарь и таблица Серии А

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 7 матчей в Серии А и забил 1 гол.

Наш прогноз: «Лацио»

Мелайро Богарде

«Хоффенхайм», защитник, 18 лет

Мелайро Богарде globallookpress.com

Защитник «Хоффенхайма» Мелайро Богарде может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» и «Барселона» делали запросы насчет приобретения 18-летнего игрока.

Срок его контракта истекает летом 2021 года, однако, возможно, защитника подпишут уже в январе.

Летом 2018 года «Хоффенхайм» переманил одаренного центрбека в Германию, выплатив «Фейеноорду» символические 360 тыс. евро. Игрок вполне осознанно отказал Гвардиоле и «Манчестер Сити»

В 2019 году Богарде сыграл за «Хоффенхайм» спустя два дня после восемнадцатилетия, став самым молодым голландским дебютантом Бундеслиги. В нынешнем сезоне он провел один матч за главную команду в чемпионате и два — в Лиге Европы.

Наш прогноз: «Хоффенхайм»

Эсекиэль Гарай

защитник, 34 года

Эсекиэль Гарай globallookpress.com

«Барселона» хочет усилить центр обороны после того, как основной защитник команды Жерар Пике получил серьезную травму.

В каталонском клубе думают о подписании контракта с бывшим защитником «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэлем Гараем, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

Сейчас 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента. Гарай покинул «Валенсию» в июне, так как срок его контракта с клубом истек.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» предложила экс-защитнику команды Хавьеру Маскерано вернуться в клуб, чтобы подменить Пике, но 36-летний футболист отказался.

Наш прогноз: Не «Барселона»

Ахмед Муса

нападающий, 28 лет

Ахмед Муса globallookpress.com

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает искать новый клуб.

Как сообщает Teamtalk, агенты 28-летнего нигерийца предложили его услуги пяти клубам: «Кристал Пэласу», «Ньюкаслу», «Вест Хэму», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Сам игрок заявил, что хочет играть в топ-клубе.

Я не обращаю внимания на слухи и сплетни. При всем уважении к «Шеффилду», хочу играть на топ-уровне. Именно ради этого я уехал из Саудовской Аравии, чтобы оказаться в большом европейском клубе. В данный момент я продолжаю поддержать свою физическую форму. Ахмед Муса

Ранее сообщалось, что Муса вел переговоры с «Рубином» и ЦСКА, но не перейдет в российские клубы из-за высоких требований по зарплате.

Отмечается, что наибольший интерес к нигерийцу в данный момент проявляет турецкий «Галатасарай».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, после чего перешёл в «Лестер» за 19,5 млн евро. Затем нигериец на правах аренды вернулся в московский клуб на вторую часть сезона-2017/18.

В общей сложности Муса провёл за ЦСКА 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 результативные передачи. В своём последнем клубе — «Аль-Насре» из Саудовской Аравии — нигериец сыграл в 57 матчах, забил 11 голов и сделал 14 голевых передач.

Наш прогноз: «Галатасарай» 0