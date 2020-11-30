«Арсенал» изголодался по голам. Артете нужно решать проблему с атакой

Микель Артета только сейчас начал по-настоящему узнавать, что такое быть главным тренером «Арсенала». Так же, как Арсен Венгер и Унаи Эмери, Артета должен быть готов к зиме недовольства после того, как дома «канониры» проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

На данный момент «Арсенал» занимает 14-е место в таблице, выдав свой худший старт в сезоне в эпоху АПЛ.

«Арсенал» не начинал так плохо в лиге с сезона 1981-1982. И они не проигрывали «волкам» на своем поле с 1979 года. Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не забивал на «Эмирейтс» с прошлого сезона. Сквозь облака, которые сейчас витают над клубом, пробивается не так много солнечных лучей.

Ситуацию для «Арсенала» может усугубить еще и то, что в следующем туре они встречаются в дерби со своим непримиримым соперником «Тоттенхэмом». А команда Жозе Моуринью лидирует в таблице АПЛ после ничьей с «Челси» (0:0).

«Нам нужно больше забивать, чтобы побеждать. Нам нужно и дальше поддерживать игроков. Мы создаем моменты, но не получается забивать. И в этом заключается разница между победами и поражениями», — сказал Артета.

«Когда вы проигрываете, у игроков падает уверенность в себе, потому что они начинают думать, что все может повториться. После поражений нужно побеждать. Нам удавалось это ранее, но теперь мы впервые не можем отреагировать на поражение победой», — добавил испанец.

Существовала опасность, что выигрыш Кубка Англии и Суперкубка Англии уже в первый год, на раннем этапе работы Артеты могут сослужить плохую службу для клуба, который не может вернуться на победный путь в АПЛ. Сейчас это только подтверждается.

Оптимизм рос вместе с успехами в матчах на «Уэмбли» против «Челси» и «Ливерпуля». Вероятно, эти успехи сыграли большую роль в том, чтобы Обамеянг смог положить конец неуверенности в своем будущем и подписать новый трехлетний контракт с «канонирами». Но с тех пор Обамеянг забил в чемпионате всего один гол, да и прогресс Артеты также остановился. Трофеи лишь заклеивали те трещины, которые никуда не делись.

То, что «Арсенал» сошел с рельсов одновременно с тем, как Обамеянг перестал забивать, вряд ли является совпадением. Артета пытался решить давние проблемы «канониров» с обороной, сделав команду более организованной. Но всегда существовал риск, что этот план развалится, если Обамеянг перестанет забивать.

Пьер-Эмерик Обамеянг в матче с «Арсеналом» globallookpress.com

В этом сезоне у «Арсенала» было 95 ударов по воротам в 10 матчах — всего четыре команды били реже. И «канонирам» удалось забить лишь 10 голов. Они забивают в среднем один гол за игру, так что если их обороне не удается сыграть на «ноль», как это было и в матче с «волками», то у них возникают проблемы.

Для того, чтобы понимать, насколько сильно «Арсенал» изголодался по голам, можно привести лишь один факт — гол головой в исполнении центрального защитника Габриэля на 30-й минуте воскресного матча стал единственным голом команды, забитым с игры, в шести последних поединках АПЛ.

При этом «Арсенал» уже в восьми подряд матчах на «Эмирейтс» не сумел сохранить свои ворота сухими. Когда у вас проблемы с тем, чтобы забивать голы дома, остается действовать надежно в обороне. Но «Арсеналу» в матче с «волками» не удалось ни то, ни другое, как и в домашнем поединке с «Астон Виллой», который был проигран со счетом 0:3.

«Вулверхэмптон», который остался без нападающего Рауля Хименеса из-за травмы головы, полученной уже в первые пять минут после столкновения с Давидом Луисом, доминировал в этом матче и мог забить больше, чем те два, которые в первом тайме забили Педро Нето и Даниэль Поденсе.

Давид Луис и Рауль Хименес globallookpress.com

Адама Траоре был наказан желтой карточкой за симуляцию на 54-й минуте матча, хотя повторы показали, что он был сбит в штрафной «Арсенала» Габриэлем. «Волки» должны были получить пенальти.

«Вулверхэмптон» — сильная и впечатляющая команда под руководством Нуну Эшпириту Санту. И в этом сезоне они наверняка отберут очки у многих топ-команд. В этом матче они были грамотней, чем «Арсенал», и лучше организованы с лидерством, исходящим из игроков центра поля и капитана Конора Коуди.

«Арсенал» отчаянно нуждается в такой фигуре как Коуди в центре обороны — в защитнике, который может руководить игрой свои партнеров без указаний с боковой линии поля.

На контрасте Давид Луис и Габриэль, казалось, не понимали, что каждый из них собирается делать. Луис всегда был тем защитником, который может создать больше проблем, чем решить их. Однако летом ему вручили новый контракт, так что Артета должно быть верил в него.

Давид Луис globallookpress.com

Отсутствие травмированного Томаса Парти в центре поля, конечно, не помогло «Арсеналу», поскольку Дани Себальос сыграл по принципу Луиса, создав проблемы для своей команды из-за ненужных фолов и споров с судьями.

Но нужно отметить, что Артета уже год отвечает за «Арсенал», а старые проблемы продолжают возникать.

Испанский тренер принял важное решение по поводу Месута Озила и решил не рассматривать немецкого полузащитника. И несмотря на нестабильность, которая свойственная Себальосу, Артету вряд ли можно обвинять в том, что он пошел на такой шаг.

Однако тренер определенно нуждается в ком-то, кто мог бы предложить такой же уровень креатива, как Озил, но при этом демонстрировал большую рабочую этику, что позволило бы сделать «Арсенал» более грозной атакующей силой и получить максимальную отдачу от Обамеянга.

Прямо сейчас Обамеянг брошен в атаке, он лишен помощи от полузащиты, и его разочарование растет с каждым матчем. Соперники уже начали понимать, что если перерезать линию снабжения для Обамеянга, то атакующая угроза «Арсенала» будет в значительной степени сведена на нет.

У Артеты много проблем, но решение проблемы с атакой должно быть приоритетом. Все остальные настройки не будут значить ровным счетом ничего, если «Арсенал» не сможет забивать. 0