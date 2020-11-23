Помутнение Пепе. Героизм Лено и каркас ворот спасли «Арсенал» в матче с «Лидсом»

«Арсенал» на чужом поле сыграл вничью с «Лидсом» (0:0) в 9-м туре чемпионата Англии. С 52-й минуты лондонцы играли в меньшинстве после удаления Николя Пепе. Ивуарийский форвард ударил головой полузащитника «Лидса» Эзгияна Алиоски. Пепе получил прямую красную карточку после подсказа бригады VAR. «Арсенал» с 13 очками располагается на 11-й позиции. «Лидс» с 11 очками идет 14-м.

Идиотский поступок Пепе

Обозреватель The Guardian Ник Эймс выделяет самое яркое событие матча — фол Николя Пепе, за который игрок «Арсенала» был удален.

«Было бы несправедливо сводить этот матч к одному ключевому моменты, учитывая, что отсутствие голов ничего не говорит о захватывающем и поглощающем внимание противостоянии, которое заслуживает гораздо большего. "Лидсу" нужно было сыграть на нервозности "Арсенала", но их раздражение по поводу того, что они этого не сделали, можно объяснить стычкой, которая решительно склонила чашу весов в их пользу.

Николя Пепе и Эгзиян Алиоски вели скромную беговую борьбу на ранних этапах второго тайма, и после стычки за пределами штрафной площади "Лидса" с мячом в нескольких ярдах от ворот, левый хавбек хозяев упал на землю, схватившись за лицо. Потребовалась проверка VAR, чтобы известить Энтони Тейлора о том, что Пепе прижался лбом к сопернику, и это движение было достаточно четким, чтобы его можно было классифицировать как удар, даже если реакция Алиоски была почти столь же достойной наказания.

Календарь и таблица АПЛ

Никто бы не сказал, что Пепе совершил очень грубый фол, но это был совершенно идиотский поступок. Его неспособность действовать умно и быть выше соперника в споре оставили его партнеров по команде незащищенными перед лицом противников, которые уже показали, что могут совершать прорывы с хирургической точностью».

Бьелса недоволен упущенной победой

Корреспондент Daily Mail Доминик Кинг считает, что «Лидс» должен был побеждать на своем поле, особенно после того,к ак остался в большинстве.

«После того, как "Лидс" пропустил восемь голов в последних двух матчах, можно было бы похвалить за "сухой" матч и стойкую игру в обороне против "Арсенала", но Бьелса знал, что результат мог быть намного лучше. На самом деле, это должно было быть прорывом и серьезным заявлением о намерениях для его команды с тремя очками в качестве награды.

"Арсенал" заслуживал того, чтобы его разгромили. Помимо серьезной глупости Николя Пепе, которого VAR удалил с поля за то, что он ударил головой в лицо Эгзияну Алиоски после инцидента без участия мяча, качество их игры было очень низким.

Все прогнозы на футбол

Тон матча был задан через 10 секунд, когда Роб Холдинг сделал попытку паса прямо в ноги правому защитнику "Лидса" Люку Эйлингу. У "канониров" все было плохо с командной игрой и движением, и они провели большую часть игры, кучкуясь вокруг своей штрафной площади, отчаянно цепляясь за нее.

Фактически, было больше 20 голевых моментов. Перед перерывом их было шесть, после перерыва — намного больше. Но неспособность реализовать хотя бы одну означала, что человек, команда которого показала отвратительную игру, оказался более счастливым, чем человек, команда которого сделала все, что он от них просил, за исключением одного важного элемента.

Почему им не удалось это сделать, — вот что этот человек, разбирающийся в деталях, будет всю неделю изучать на своей базе в Торп-Арке. Конечно, он будет доволен тем, что у них была возможность нанести сопернику урон, но, в равной степени, он будет досадовать, что "Арсенал" сорвался с крючка».

Защита «Арсенала» блистала, а нападение — как всегда

Автор The Telegraph Сэм Дин хвалит оборону «канониров», удержавшую ворота на замке, но отмечает проблемы лондонского клуба с атакой.

«С того момента, как удаленный Пепе поплелся в подтрибунный туннель, "Арсенал" сражался достойно. Роб Холдинг, Габриэль Магальяйнс и Киран Тирни оборонялись с упорством и твердостью духа. "Мне очень понравился характер команды, когда Пепе подвел команду, то, как мы старались делать то, что должны были делать", — сказал Артета.

"Лидс" должен спрашивать только себя — как они не выиграли этот матч. Во втором тайме они устроили навал, но стена "Арсенала" не рухнула. В другой день они могли бы забить три или четыре мяча. Вместо этого Патрик Бэмфорд, Родриго Морено и Рафинья отправляли мяч в штанги, а не в сетку ворот.

Всего у "Лидса" было 25 ударов по воротам, но только четыре из них попали в створ. И, несмотря на весь контроль хозяев поля, "Арсенал" мог справедливо утверждать, что создал самый опасный момент матча, когда Букайо Сака помешали поразить ворота после прорыва в штрафную во втором тайме.

Все прогнозы на АПЛ

Но сосредоточение внимания на защите "Арсенала" не должно слишком сильно отвлекать от их непрекращающихся проблем на другом конце поля. Команда Артеты забила всего девять мячей в девяти матчах в этом сезоне и почти восемь часов не поражала ворота с игры в матчах АПЛ. "Голы придут", — сказал тренер. Это нужно "Арсеналу", и поскорее».

Форма Виллиана продолжает вызывать беспокойство

Автор Squawka Бен Грин недоволен выступлением бразильского новичка «Арсенала» в матче с «Лидсом».

«Болельщики "Челси" оплакивали уход Виллиана после первого тура АПЛ, когда опытный бразильский нападающий сделал две великолепные передачи в своем дебютном матче за "Арсенал" в Премьер-лиге, потопив беззубый "Фулхэму" со счетом 3: 0. Девять игр спустя ситуация развернулось на 180 градусов.

После этой вспышки на "Крейвен Коттедж" Виллиан не смог сделать ничего полезное в последующих девяти играх лиги, 32-летний футболист в основном находился в стороне от действия. Его подписание летом вв качестве свободного агента, выглядело на бумаге мастерским ходом, но его замена в перерыве в этот вечер указывет на то, что игрок, похоже, выдохся.

Конечно, Виллиан — не единственный виновник неудач "Арсенала", и, возможно, в его случае допускается некоторая свобода действий, поскольку на него не давит заоблачная сумма, заплаченная за него, но от игрока его уровня и опыта выступлений за английские топ-клубы, фанаты вправе ожидать большего».

У Обамеянга старые проблемы даже в новой роли

Корреспондент Evening Standart Стюарт Коллингс также обращает внимание на проблемы «Арсенала» в атаке.

«В этом матче у Пьера-Эмерика Обамеянга была новая позиция, но все та же старая история. Фанаты "Арсенала" призывали игрока сборной Габона играть по центру, а не на флангах, но когда он сделал это в матче против "Лидса", он все еще сидел на голодном пайке без мяча и без моментов.

Обамеянг был вынужден довольствоваться объедками, когда именно "Лидс" создавал больше всего моментов. Только блестящий Бернд Лено в воротах "Арсенала" и заговоренный каркас воротах мог им помешать, иначе они могли бы забить два или три мяча.

Напротив, атака "Арсенала" совершенно не выглядела острой, а Обамеянг олицетворял их проблемы. 31-летний игрок сейчас просто не забивает, но, судя по этому матчу, ключевая проблема вовсе не в его позиции. Становится очевидно, что проблема в тех, кто играет позади него, не создавая моментов».

Лучший игрок матча: Бернд Лено

Редакция Sky Sports отдает лавры лучшего игрока матча голкиперу «Арсенала», спасшему свою команду от поражения.

«Это был не совсем привычный уровень давления со стороны "Лидса", но они все же создали достаточно, чтобы выиграть матч. Именно концентрация Лено и его сэйвы сыграли огромную роль в том, что "Арсенал" в шестой раз сохранили ворота в неприкосновенности в последних 12 выездных матчах АПЛ.

Все футбольные трансферы

Четыре сэйва — один из них первоклассный, после удара Стюарта Далласа — Лено напомнил зрителям, что у "Арсенала" один из лучших вратарей в лиге ». 0