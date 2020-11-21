Удаление не стало проблемой. «Локо» дожал «Арсенал» благодаря пенальти

Московский «Локомотив» в домашнем матче 15-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенала» 1:0. Несмотря на удаление Ведрана Чорлуки, «красно-зеленые» вырвали победу благодаря пенальти, который реализовал Антон Миранчук. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Смелый старт «Арсенала»

Обозреватель «Футбола на Куличках» Иван Терентьев отметил тот факт, что тульский «Арсенал» не побоялся выставить на игру атакующий состав.

«Марко Николич удивил футбольную общественность, сыграв в два мощных форварда. С первых минут появились на поле Эдер и Зе Луиш, за поднос снарядов отвечал Антон Миранчук, а больше "атакующих" фамилий в составе "Локо" не было. Вынужденно играли выше своих привычных позиций Игнатьев и Крыховяк.

Дмитрий Парфёнов тоже сыграл смело — в старте Хлусевич, Ломовицкий, Панченко и Джорджевич. И как раз двое последних создали первый опасный момент в дебюте игры. Накатился в позиционной атаке "Арсенал", Лука Джорджевич сферу придержал и обостряющей передачей нашёл Панченко в чужой штрафной площади. Кирилл чуть промедлил с ударом, поэтому был блокирован Ведраном Чорлукой.

Хорват накрыл нападающего, однако у арбитра возникли сомнения, не фолил ли защитник в этом моменте. Просмотр повтора отмёл сомнения — Чорлука сыграл чисто и надёжно. А вот Гжегож Крыховяк в следующей атаке своей команды сфальшивил. Зе Луиш ворвался в штрафную площадь, но слишком сильно загнал себя к правому углу поля. Практически от лицевой линии выдал он прострел мимо Артура Нигматуллина, который очень хотел замкнуть поляк, но вместо этого врезал по ноге Чаушичу, его опередившему. Жёлтая карточка Крыховяку вместо забитого мяча.

Разведка боем завершилась и постепенно "Локомотив" стал указывать на хозяйские права. Зе Луиш хорошо цеплялся за сферу, острыми передачами бросал партнёров в свободные зоны. Однажды Антон Миранчук едва не выскочил на рандеву с голкипером, подвела сила передачи. Эдер тоже хорошо ставил спину оппонентом, частенько за это получая по ногам. Кадири на холодном газоне сфолил грубо, португальцу даже потребовалась медицинская помощь.

Перешёл "Локомотив" на тактику навесов тогда. По правому краю активно подключались Игнтаьев и Живоглядов, как раз-таки кросс последнего пришёлся точно на голову Зе Луишу. Метров десять было до ворот, поэтому сильно пробить головой шансов не было. Артур Нигматуллин легко парировал удар Зе Луиша. Минутой позже голкипер "Арсенала" опередил форварда из Кабо-Верде, выскочившего на дальний заброс Антона Миранчука. В падении бил Зе Луиш, Нигматуллин максимально сократил угол обстрела, забить было нереально. "Локомотив" спокойно вёл игру, не давил огромным преимуществом, но силу чувствовал», — подчеркивает Терентьев.

Досадное удаление Чорлуки

Корреспондент Rusfootball.info Антон Мозговой обратил внимание на то, что сразу после удаления Ведрана Чорлуки «Локомотив» перешел на более привычную для себя игру от обороны.

«А в концовке тайма "Локо" придумал сам себе проблемы. Уже в компенсированное время москвичи упустили опасную атаку "Арсенала", которую пришлось прерывать Чорлуке. Капитан "Локомотива" остановил неминуемый выход один на один, только для этого ему пришлось хватать руками Хлусевича. Хорват получил жёлтую карточку, которая стала для него второй.

На второй тайм Николич выпустил Лысова, пожертвовав Эдером. Москвичи хоть и должны были играть только на победу, учитывая предыдущие результаты, но на деле перешли на сугубо контратакующую модель. "Арсенал" получил территорию и мяч, только вот "канониры" сейчас совсем плохи, почти как их одноклубники из Лондона. Толком ничего придумать гостям так и не удалось, хотя для реализации лишнего у "Арсенала" был целый тайм.

А "Локомотив" получил возможность сыграть в привычный для себя футбол. Оставшись в меньшинстве, "железнодорожники" фактически скопировали собственную игру в Лиге чемпионов. "Арсенал" совладать с контратаками соперника так и не сумел.

На 63-й минуте хозяева расчертили классную комбинацию, подключив Зе Луиша, Миранчука и Крыховяка. Антон прострелил на дальнюю штангу, а там уже Зе Луиш с близкого расстояния затолкал мяч в ворота.

Дмитрий Парфенов Главный тренер тульского «Арсенала» Игра разбилась на несколько отрезков — первый тайм, потом удаление. Когда нас стало больше, нужно было чаще делать смену направления, чаще обострять, потому что получался контроль ради контроля. Здесь бы хотелось добавить обостряющих передач. Момент с пенальти... Ну я считаю, что это не пенальти. Спасать не надо здесь никого.

Впрочем, "Арсеналу" повезло: в начальной стадии атаки мяч угодил в руку Зе Луишу, из-за чего арбитр отменил взятие ворот. Форвард "Локо" не играл рукой, но в соответствии с современной трактовкой правил такой гол засчитывать было нельзя», — отмечает Мозговой.

Победный пенальти Миранчука

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что «Локо» может быть доволен работой главного арбитра Алексея Сухого, ведь именно его внимательность позволила москвичам пробить пенальти.

«В роли главного героя выступил в том числе и Сухой. Он не только выгнал с поля Чорлуку и отменил гол Зе Луиша, но и назначил пенальти в ворота "Арсенала" после долгого просмотра повторов: Игнатьев зацепился за ногу Хлусевича. Миранчук с 11-метровой отметки не промазал.

Только после этого гости вспомнили, что, вообще-то, они играют в большинстве. И даже создали момент, но "Локо" спас Коченков — он отчаянно разминался весь матч, пытаясь согреться, и не зря.

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Очень важные три очка. Последние игры мы много играем в меньшинстве, но это неважно. Мы показали характер сегодня — это было важно. Был контроль на поле. Это самое важное. Первый и второй таймы — не было ничего опасного перед нашими воротами. Это рецепт того, как надо играть. Надо было только забить гол. В первом тайме была для этого ситуация, и во втором тайме была хорошая комбинация, но гол Зе Луиша отменили. Потом мы забили в меньшинстве. Хочу поздравить команду.

"Локомотив" прервал серию из трех подряд поражений в РПЛ и серию из шести кряду матчей без побед во всех турнирах — до того на своем поле была обыграна "Уфа" 17 октября. Кстати, с тем же счетом 1:0», — напоминает Гирин.

Антон Миранчук раскрылся после ухода брата

Редакций Sport24 выделила в составе «Локомотива» Антона Миранчука, который взял на себя лидерские качества после перехода Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Миранчук был главным по доставке мяча в штрафную — он закончил матч лидером по числу ключевых передач (4), передач в финальной трети (21) и числу ударов (4). Он же в первом тайме сперва отличным кроссом нашел голову Зе Луиша, а затем вывел его же один на один проникающей передачей.

Все свои моменты Зе запорол, хотя хорош был и Нигматуллин. Плюс ко всему Антон здорово отрабатывал в обороне, глубоко опускаясь в оборону и перекрывая свой фланг, при этом успевая включаться в прессинг.

Благодаря голу Антона Миранчука "Локо" прервал свою серию из трех поражений кряду и запрыгнул на шестую строчку в таблице.

Антон Миранчук же, в отсутствие брата получивший большую свободу для смещений в центр, превращается в одного из самых ярких игроков нашего чемпионата. Плюс зарабатывает себе репутацию в Европе, поразив ворота "Баварии" и "Атлетико".

В этом сезоне РПЛ только Шиманьски из "Динамо" отдал больше ассистов, чем Миранчук (5), а по ключевым передачам он уступает только Берише из "Ахмата" и Маркусу Бергу. Плюс ко всему Антон в топ-10 игроков чемпионата по числу передач в штрафную и в топ-15 по числу и качеству обводок. Болельщики "Локо" признали его лучшим игроком команды в последних двух месяцах, — говорится в материале. 0