Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу

Петербургский «Зенит» в выездном матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — 2:2. «Сине-бело-голубые» дважды выходили вперед благодаря голам Далера Кузяева и Деяна Ловрена, но хозяева отыгрывались после точных ударов Бернарда Бериши. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Дзюба потерялся на поле

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов указал на провальную игру Артема Дзюбы, у которого было время на отдых во время паузы на матчи сборных.

«Две последние недели российский футбольный мир перемывал косточки лидеру "Зенита" Артему Дзюбе, заодно обсуждая его нывызов в сборную на фоне провальной игры команды Станислава Черчесова. А вот если бы Дзюбу взяли и он играл с сербами, то тогда… Ну и что тогда? В субботу герой "порно-ролика" вышел в Грозном в матче против "Ахмата". И растворился на поле. Словно не было его в составе чемпионов страны.

Дзюба появился снова без капитанской повязки. Ее второй матч кряду отдали хорвату Деяну Ловрену. Первый был с "Краснодаром", когда Артем стал лучшим у питерцев и забил победный гол. После этого у Дзюбы возникла пауза между играми, так как в сборную Черчесов его не позвал, и казалось, что она — пауза — должна пойти игроку на пользу. Он выглядел измочаленным в графике матчей "два в неделю", который шел с конца июня. Передышка была необходима.

Но на деле все вышло наоборот. Пауза пошла Дзюбе во вред. Он выглядел инертным и эмоционально потухшим. Очевидно, многие переоценили его толстокожесть. В игре с "быками" у Дзюбы был, конечно, шок. Не только у него — вся страна и окрестности прибалдели от увиденного в день матча хоум-видео, чего уж там. А в таком состоянии человек часто не осознает сразу, что с ним произошло что-то очень нехорошое.

Так бывает, когда пешехода сбивает машина: он вскакивает, идет дальше по инерции, как ни в чем не бывало, а уже спустя некоторое время его накрывает по полной. И выясняется, что травма настолько серьезная, что непонятно, как с ней вообще можно было идти.

Нечто похожее, вероятно, произошло с Дзюбой. С "Краснодаром" он еще не ощутил все последствия "аварии". А оставшись наедине со своими бедами, вдалеке от сборной, его придавило общественным прессом, который кто только не создавал. Недоброжелателей хватало. Да и поддержка порой была такой, что лучше о ней не вспоминать. Чего только стоят призывы пойти футболисту в порнобизнес со стороны тех "друзей", кто в этом деле типа звезды», — пишет Кузнецов.

Равный первый тайм

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил «Ахмат» за то, что в первом тайме он ни в чем не уступал «Зениту».

«В начале матча давление "Ахмата" было даже более агрессивным, чем зенитовское. Команда Талалаева навязывала большое количество единоборств, игроки группы атаки высоко прессинговали, а хавбеков и форвардов "Зенита" накрывали в момент приёма мяча.

Чемпиону было непросто развивать атаки, но класс есть класс: гости открыли счёт первым же ударом на 16-й минуте. Дуглас Сантос, игравший в Грозным опорным полузащитником, резко подключился из глубины поля и выдал хороший пас в штрафную. Далер Кузяев правой ногой обработал мяч, а левой пробил под перекладину, забив красивый гол своему бывшему клубу.

При счёте 1:0 "Зенит" контролировал игру, владел преимуществом, тем не менее пропустил уже через 10 минут. Гости допустили коллективную ошибку в обороне. У "Ахмата" возник лишний игрок в середине, потом Юрий Жирков, проводивший четвёртый матч за 10 дней, не заблокировал подачу, а Вячеслав Караваев отпустил Бернарда Беришу. По-видимому, защитник решил, что капитан "Ахмата" находится в офсайде, вот только вне игры не было — Ловрен не сделал шага вперёд. Бериша всё исполнил на высшем уровне: пробил в падении внешней стороной стопы.

Андрей Талалаев Главный тренер «Ахмата» «Результатом можно быть неудовлетворенным. У нас было преимущество в концовках таймов. Что касается качества футбола, мне очень понравилось, как ребята играли с чемпионом. За исключением редких моментов, они выполнили все, о чем мы говорили. Постарались уменьшить количество стандартов у своих ворот. Нам это удалось, но при одном из таких стандартов была нарушена игровая дисциплина. Будем разбираться, из-за чего пропустили ненужный второй гол. Первый пропущенный гол — это мастерство соперника. Кузяев замечательно открылся. Мне нравится, что мы двигаемся в нужном направлении. Дважды проигрывали по ходу матча, но брали игру под свой контроль и забивали мячи. Может быть, и "Зенит" давал нам эту возможность, но и наши ребята действовали агрессивно.

В целом первый тайм получился равным. "Ахмат" нанёс на один удар больше (5:4), однако по попаданиям в створ минимальный перевес был у "Зенита" (1:2). Дзюба в эти 45 минут мало чем запомнился: ноль ударов, ноль ключевых передач, 17 касаний мяча. Более того, одна из самых опасных атаки сине-бело-голубых завершилась тем, что Дзюба неудачно встал на пути мяча, когда был близок к голу Караваев», — подчеркивает Романов.

Очередной обмен голами и спорный пенальти

Редакция Rusfootball.info заметила, что «Зенит» вновь упустил лидерство во втором тайме из-за спорного пенальти.

«Петербургский "Зенит" элитно возобновил игру — заработал штрафной на фланге и сразу забил: Сантос сделал вторую голевую в матче, а Ловрен оформил второй мяч в РПЛ. Но преимущество гостей снова не продержалось долго — Сергей Карасев поставил пенальти после просмотра видеоповтора в пользу "Ахмата", а Бериша его реализовал.

Момент получился сложным. Только-только вышедший на поле Чистяков (вторая его игра за "Зенит" в РПЛ) неудачно поборолся с Владимиром Ильиным, попав сопернику локтем в голову. Могло показаться, что это Ильин инициировал столкновение: Карасев сначала момент пропустил, но потом с подсказки VAR вернулся к нему и принял решение.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно

Уже в компенсированное время "Зенит" остался в меньшинстве — за вторую жёлтую был отправлен с поля Ярослав Ракицкий. Возможно, в случае с "Ахматом" это уже ничего не решало, а вот в Туле украинского защитника Петербургу точно будет не хватать», — говорится в материале.

Неутешительный итог для «Зенита»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов пришел к выводу, что ход игры полностью отражает счет матча, но признал, что «Зенит» мог рассчитывать на большее.

«Назначение пенальти вызвало массу споров в соцсетях. Не все увидели нарушение правил со стороны защитника "Зенита", и, как оказалось, этот эпизод стал ключевым.

Больше голов в Грозном не родилось, хотя обе команды пытались добиться победы. И Талалаев, и Семак проводили атакующие замены, но это ни к чему не привело.

Удивительно и то, что отдохнувший и мотивированный Дзюба провел посредственный матч. За 90 минут нападающий нанес всего один удар по воротам, да и тот был заблокирован. Движения в действиях лидера "Зенита" явно не хватало.

Деян Ловрен Капитан «Зенита» Погода никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, сегодня нам не смогли помочь многие игроки. Сегодня повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.

В концовке чемпионы еще и лишились Ракицкого — украинец получил вторую желтую карточку. 2:2 — неутешительный итог для "Зенита", но сам ход игры этот счет полностью отражает», — считает Чернов.

Карасева подставили

Обозреватель «Спорта День за Днем» Тимур Валеев тоже посчитал, что судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Зенита». При этом он в некоторой степени оправдал Сергея Карасева.

«Я редко высказываюсь категорически в адрес судей. Но эпизод с назначением пенальти действительно кажется спорным. Сергей Карасев показал желтую карточку Дмитрию Чистякову. Это значит, что он оценил его игру, как "безрассудные действия". То есть судья решил, что защитник "Зенита" совершил акцентированное движение локтем в сторону соперника.

К сожалению, "Матч" не смог предоставить удобную для этого телекартинку. В повторе момент столкновения футболистов перекрывается игроком "Ахмата". Но в динамике создается ощущение, что Владимир Ильин сам налетает на соперника и ударяется о локоть. Во всяком случае, нет ни одного явного аргумента в пользу того, что Чистяков сделал акцентированное движение локтем в сторону соперника.

В таком случае назначение пенальти в ворота "Зенита" кажется ошибочным. Впрочем, по ходу игры Сергей Карасев и не собирался назначать одиннадцатиметровый. Он среагировал на подсказку судьи VAR Станислава Васильева, после чего сам пошел к монитору. И это уже ошибка видеоассистента, так как эпизод нельзя назвать явной и очевидной ошибкой арбитра. Васильев подставил Карасева. Отправившись к монитору, судья думал, что допустил ошибку. И если бы он не стал менять своего решения, то с ходу подтвердил бы, что Васильев грубо ошибся.

Игорь Федотов Бывший судья РПЛ Ошибается Васильев (VAR) и Карасев. Нельзя было назначать 11-метровый удар, так как игрок «Ахмата» был инициатором контакта. Защитник «Зенита» играет в мяч, а игрок «Ахмата» врезается головой в локоть. Правильное решение: продолжить игру.

В остальном Сергей Карасев провел качественный сложный матч. Сразу было понятно, что будет много борьбы. Но Карасев задал высокую планку единоборств, редко вмешивался в игру: 11-14 по фолам, 0-3 по желтым карточкам и 0-1 по красным, — и сохранял одинаковую трактовку моментов в обе стороны», — пишет Валеев. 0