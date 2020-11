Эффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»

«Шпоры» победили по делу, тем более что «горожане» допускали уже привычные для себя ошибки. Что же мы узнали?

1. И снова дежавю

«Тоттенхэм» огорчил «Манчестер Сити» благодаря голу Сон Хын Мина, который воспользовался слабой позиционной защитой Эмерика Ляпорта. Мы также увидели спорное решение VAR против «горожан».

О чем речь? О победе «шпор» над «Сити» в Лиге чемпионов? Или о ничьей на «Этихаде», которая окончательно выбила подопечных Пепа Гвардиолы с турнира? Или о победе прошлого сезона на стадионе «Тоттенхэма» со счетом 2:0? Или о минувшем вечере?

Pep Guardiola has collected just 12 points from his first eight games of the 2020-21 PL season, his lowest ever return from his first eight matches across his managerial career.

They will finish this gameweek in the bottom half of the table, again. pic.twitter.com/EI5GKe0xpT — Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020

Это вопрос с подвохом, потому что наше описание применимо ко всем перечисленным играм. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — одно из тех противостояний, которым, похоже, суждено следовать по одному и тому же сценарию.

Жозе Моуринью придумал формулу, которую случайно использовал Маурисио Почеттино, и до сих пор она работает каждый раз, поэтому нет никаких шансов, что что-то изменится. Единственный способ разорвать этот порочный круг для «Сити» и Гвардиолы — обрести новый уровень уверенности и внимания. «Горожане» должны стать лучше, иначе это будет продолжаться.

2. Да здравствует Король!

Гарри Кейн — абсолютный зверь в нападении. Настоящий игрок мирового класса, которому даже не нужно забивать, чтобы оказывать огромное влияние на игру. Минувшим вечером на «Этихаде» капитан «Тоттенхэма» был абсолютно неостановим. Такое ощущение, что каждое единоборство было выиграно им, и ему действительно удавалось разбираться с защитниками «Манчестер Сити» так, как никому другому.

Harry Kane has provided the most Premier League assists this season (9).

Heung-Min Son has scored the most Premier League goals this season (9).

Spurs are on cloud nine. 🤩 pic.twitter.com/NAnLShZik5 — Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020

Имейте в виду, что он совсем не был медленной черепахой, когда его восхитительный забег завершился результативной передачей на Джио Ло Чельсо, который забил второй гол «шпор».

Теперь на его счету девять ассистов в сезоне — лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатах. Кейн-созидатель так же смертоносен, как Кейн-бомбардир, так же опасен, как Кейн-ударник, так же полезен, как Кейн-защитник. Да, все верно. Гарри Кейн превращается в какую-то абсурдную смесь Златана Ибрагимовича и Дирка Кейта.

В подобное мало кто верил, но вот мы здесь. Да здравствует Король Кейн!

3. Слабые звенья «Сити» нуждаются в замене

На этой неделе Пеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» еще на два года. Обновление соглашения подразумевает, что теперь испанский специалист будет ответственным за развитие команды, в которой нынешние ветераны должны уступить место более молодым и перспективным игрокам.

Перемены в составе «Сити» должны стать немного более драматичными, чем банальная и постепенная смена поколений, к которой Пеп привык в течение своего пребывания в клубе. Похоже, тренеру придется расстаться с некоторыми хорошо себя зарекомендовавшими членами команды.

Jose Mourinho has now won both games against Pep Guardiola in 2020, the first time he has ever won back-to-back games against Pep in the 24 meetings between the managers.

2020 does it again. 🤯 pic.twitter.com/zo79vEWxSm — Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020

Кайл Уокер, например, часто позволяет противникам чувствовать себя вольготно. Не регулярно, но, кажется, за ним всегда скрывается какая-то ошибка. И он далеко не настолько изобретателен в атаке, чтобы компенсировать эти ошибки.

Минувшим вечером он предстал перед нами в образе в целом крепкого защитника, но затем, конечно же, случилась ошибка: он выдвинулся слишком высоко, поэтому, когда Ло Чельсо ворвался в штрафную, чтобы забить второй мяч в игре, Уокера не было поблизости.

Также можно упомянуть Эдерсона. Этот мимолетный волшебник в воротах «Сити» тоже начинает становиться проблемой. Складывается ощущение, что он совершает небольшую ошибку в каждой отдельной игре, или, если не явную ошибку, то принимает решение, настолько сбивающее с толку, что приводит к печальным последствиям.

Spurs' only shot in the game so far was in the 5th minute.

It ended up in the back of the net. ⚽️ pic.twitter.com/bqt0HDWN6M — Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020

Вчера, например, Эдерсон не ошибся в моментах с пропущенными мячами, но, пересмотрев оба момента, сложилось сильное ощущение, что он позволил этим голам состояться, когда покинул свою линию, чтобы подойти ближе к нападающим «шпор», которые ничего особого не сделали, кроме как мягко пробили низом. Если бы бразилец остался на линии ворот, у атакующих игроков «Тоттенхэма» была бы более сложная задача найти открытый угол, и кто знает, что тогда произошло бы.

Но вот в чем проблема: эти фигурам необходимо найти замену, если «Сити» намерен вернуться к своему элитному уровню. Это трудное решение, но именно поэтому клуб платит Пепу большие деньги.

4. Возрождение Дайера

Когда в клуб пришел Жозе Моуринью, все хотели увидеть, как под его руководством будут играть Деле Алли и Эрик Дайер, потому что было интересно узнать, кто из них станет типичной «жертвой» португальца. Или, может быть, оба?

Оказывается, жертвой стал Алли, а Дайер, вместо того, чтобы присоединиться к нему, активно начал играть на позиции центрального защитника. Да, центрального защитника! Моуринью использовал его огромные габариты и оборонительные навыки, чтобы в буквальном смысле выстроить стену на пути соперников. Минувшим вечером игроки «Сити» так и не смогли убежать от Дайера, и каждый раз, когда мяч попадал в штрафную, казалось, что он готов его подобрать.

Его 8 выносов — наивысший показатель в игре. Также он заблокировал 3 удара. Статистика Дайера была столь же впечатляющей, как и его игра. Игрок настолько освоился в новой роли, что даже Гарет Саутгейт последовал примеру Моуринью и поставил Дайера в центре обороны сборной Англии.

Способность Моуринью развивать нападающих всегда вызывала в лучшем случае недоверие, но он, как правило, создает монстров в защите. А Эрик Дайер — его последнее творение. Громадный, великолепный игрок, который пресекает все попытки противника атаковать. Мы увидели его возрождение.

5. «Шпоры» пойдут до конца?

«Тоттенхэм» может завершить тур на вершине турнирной таблицы впервые за шесть лет, но даже этого не происходило в конце ноября.

Очевидно, еще рано объявлять претендентов на титул, но пока «шпоры» удерживают Кейна и Сона в хорошей форме, трудно увидеть в лиге еще более четкую и слаженную команду, играющую на пике своих возможностей.

