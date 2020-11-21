Характер Зобнина спас Тедеско и «Спартак» от поражения. Роман стал игроком матча

В 15 туре российской Премьер-лиги состоялось московское дерби, в котором «Спартак» встречался с «Динамо». Игра завершилась ничьей 1:1.

Дуэль немцев в РПЛ

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак отметил, что этот матч стал первым противостоянием двух немецких наставников в рамках РПЛ. Кроме того, он обратил внимание на кадровые нюансы.

Сандро Шварц и Доменико Тедеско ФК «Динамо»

«Тема сборных до конца года закрыта. Теперь у нас есть возможность со спокойной душой сконцентрироваться на клубных делах. И возвращение чемпионата России как нельзя кстати пришлось на московское дерби. Оно и без того не требует дополнительной мотивации, но первая встреча двух немецких специалистов — Доменико Тедеско и Сандро Шварца — в рамках РПЛ стала дополнительной интригой матча "Спартака" с "Динамо".

Наш состав на дерби #СпартакДинамо!

Начинаем в 19:00 🤟 — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) November 21, 2020

После паузы на турниры сборных клубным тренерам всегда непросто. Футболисты возвращаются в разное время, в разном состоянии и так далее. Тедеско предпочел съездившим в сборную Зелимхану Бакаеву и Александру Соболеву (у второго возникли проблемы с коленом, он не попал даже в заявку) Александра Кокорина, — такого же, как и Романа Зобнин, бывшего динамовца. А Джордан Ларссон расположился на позиции Бакаева под парой форвардов.

🔥 Состав "Динамо" на матч со "Спартаком":

🔹 Варела дебютирует в старте

🔹 Шунин, Комличенко и Ордец возвращаются в состав

🔹 Шиманьски и Паршивлюк не сыграют из-за дисквалификаций#СпартакДинамо pic.twitter.com/XXBnV8rMXq — ФК "Динамо" Москва (@fcdynamo) November 21, 2020

У бело-голубых главным сюрпризом стало появление на правом фланге обороны Гильермо Варелы. Уругвайский защитник арендован у "Копенгагена", но до этого в РПЛ провел только семь минут — вышел на замену в победном матче с "Локомотивом" (5:1). Варела заменил дисквалифицированного Сергея Паршивлюка. Наконец, вернулись Николай Комличенко, не игравший с 1 ноября, да Антон Шунин, не принимавший участия в матчах сборной из-за подозрительного теста на ковид».

Активный старт от «Динамо»

Редакция Sport24 рассказала, кто был активнее и острее в начале матча. Также была в целом описана картина первой половины встречи.

«За первые 20 минут "Динамо" перебило соперника в четыре раза (2:0 по ударам в створ). Максименко, который ошибся на выходе (после этого "Спартак" простил Фомин, не попав в пустые ворота) на одном из первых угловых в матче, ближе к середине тайма исправился — сначала потащил роскошный удар Фомина, а потом испортил добивание от Н’Жи.

Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обеих команд. Сандро Шварц

После неудачного старта "Спартак" быстро привык к новому "Динамо": организовал чуть ли не навал, не выпуская соперника несколько минут из своей штрафной, и мог наказывать бело-голубых — вернувшийся в состав Шунин переправил убойный выстрел Зобнина в штангу. Ближе к перерыву соперники успокоились, но хавбек "Динамо" Моро напоследок оформил еще один мощный момент: зарядил из чужой опорной зоны в перекладину».

Во втором тайме игра раскрылась

Все голы были забиты во второй половине игры. Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов описал основные моменты второго тайма.

«В начале второго тайма, в отличие от начала первого, интереснее выглядел "Спартак". Связано это было в том числе с игрой "Динамо". Бело-голубые уже не так активно оказывали давление на владеющего мячом соперника, поэтому красно-белые доходили до штрафной Шунина в позиционном наступлении и били по воротам. Вряд ли Шварц просил свою команду включить эконом-режим, по крайней мере от бровки тренер призывал игроков действовать активнее.

Безусловно, у нас сегодня была установка, игровая схема, хотели атаковать за спину, но, в конце концов, в финальной стадии атаки игроки принимают решение сами. Доменико Тедеско

По такой игре стал чаще встречаться с мячом Кокорин. Если до перерыва он совершил 20 касаний мяча, то за полтайма после перерыва — 17. Самый обсуждаемый новичок "Спартак" несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше, но по большому счёту опять ничего особенного не показал. Эта игра — ещё один аргумент в пользу тех, кто скептически настроен к трансферу форварда. Кокорин, ни разу не пробив, покинул поле на 74-й минуте — его заменил Зелимхан Бакаев.

Вскоре после того, как ушёл с поля Кокорин, "Динамо" забило. Эпизод сложился удачно для Дмитрия Скопинцева. Фланговый защитник оказался в центре нападения, а мяч после отскока удобно лёг ему под левую ногу.

Алекс Крал ФК «Спартак»

"Спартак" был близок к поражению, однако красно-белых выручил Зобнин. Ответный гол — полностью заслуга Романа. Он выиграл подбор, ушёл от Скопинцева и Ивана Ордеца, пробил по воротам и сам же добил. Вообще, в центре поля у спартаковцев далеко не всё получалось, но Зобнин показал характер и, в отличие от Кокорина, огорчил бывшую команду».

Зобнин — игрок с ударом

Представители Rusfootball.info назвали Романа Зобнина «угрозой». Футболист действительно проявил характер и спас «Спартак» от поражения.

«Если до перерыва динамовцы сдерживали Зобнина, то вторые 45 минут от Романа получились сумасшедшими. По итогам матча — у него 5 отборов, 3 дриблинга, 6 ударов, один из которых стал голевым. Сам создал момент Зобнин, сам его и реализовал. Лучший игрок матча.

⚽️ 2 матча с "Динамо" в этом году

🎯 2 гола

Роман Зобнин — лучший игрок #СпартакДинамо! — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) November 21, 2020

Голевой эпизод, конечно, шикарен, как нокаут Поветкина в бою с Уайтом, но это не одиночный лаки-панч. Роман был крайне опасен на протяжении всего матча при вялости партнеров и повторил личный рекорд по количеству ударов — 6. Александр Дорский отметил, что такие цифры Роман показал с "Зенитом" в прошлом сезоне, но тогда ни разу не пробил в створ и укрепил свой ярлык. Сейчас 4 попадания, промахи тоже очень близкие и опасные — и это не про "полетело и пошло".

Роман Зобнин ФК «Спартак»

Большой привет Фомину, Скопинцеву и Ордецу, которые обозначили попытку отбора и не стали фолить, опасаясь штрафного больше, чем прохода Зобнина».

Зобнин приближается к лучшей версии себя

Еще одна оценка действий Романа Зобнина. На этот раз от Александра Карамышева с «Футбола на куличках».

🖥 Робин Зобнин — о дерби #СпартакДинамо: «Сегодня мог забивать два» ✌️

Первые эмоции лучшего игрока московского дерби сразу после финального свистка 👇 pic.twitter.com/vn6k3jKEXJ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2020

«Огромный объем работы проделал хавбек "Спартака", который приближается к лучшей версии самого себя. Успевал и впереди, и сзади — лучший по ударам, лучший по отборам. Множество подготовительных и промежуточных передач. И именно от Романа шла вся острота — Шунин перевел мяч в штангу в конце первого тайма, спас в конце второго, но не потащил добивание».

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