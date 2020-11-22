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    Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси

    Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Барселона»

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    Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
    Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
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    В 10-м туре испанской Примере «Атлетико» переиграл «Барселону» (1:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Атлетико» получил шанс стать чемпионом

    «В течение чуть более 10 минут это было открытая, захватывающая игра с шансами у обеих команд, но "Атлетико", мастер невзрачной победы, умело замедлил ее темп и воспользовался редкой ошибкой тер Штегена. "Матрасники" идут вторыми по очкам с лидером "Реал Сосьедадом", поскольку "Барселона" уже отстает от лидера на девять очков.

    Если бы Месси воспользовался своим шансом в первом тайме благодаря изысканной передаче Альбы, эффектный обыгрыш Триппьера повторяли бы неоднократно, но правый защитник хозяев великолепно ответил оппоненту и выиграл битву на фланге», — рассуждает в материале Goal.com Бен Спратт.

    «Тер Штеген — конкурент Мануэля Нойера в сборной Германии, но в "Барселоне" уже давно зарекомендовал себя как номер один, тем не менее, ни один из них не будет с теплотой вспоминать об этой неделе, поскольку голкипер "блауграна" последовал провальному примеру соотечественника в матче с командой Испании (0:6), пережив собственный кошмар.

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    Экс-игрок "Гладбаха", как и Нойер, временами может рисковать своим стилем "чистильщика", и это был единственный случай, когда он заплатил цену, когда ему забил Карраско, ставший восьмым игроком, обыгравшим немца во время его карьеры в Ла Лиге».

    «Барселона» не может винить травмы в своем поражении

    «Куман покидает "Ванда Метрополитано" с длинным списком минусов и немногими плюсами: возобновившаяся стойкость от травм Усмана Дембеле — хорошая новость для "Барселоны", и француз может играть более важную роль в ближайшие недели.

    Каталонцы опасаются за состояние Пике, который покинул поле с травмой колена, а также Роберто, а поскольку Юмтити и Араухо также получили повреждения, на данный момент Лангле является единственным здоровым центральным защитником клуба — потерять Пике на любой срок было бы катастрофой», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

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    • «Однако "блауграна" не может винить травмы за поражения — это было беззубое выступление, которому не хватало лидерства, и у нее возникли проблемы с тем, чтобы взломать оборону "Атлетико". Они почти не создавали никаких шансов, а Месси был далек от своей лучшей формы. Также справедливо спрашивать и с Кумана, который проявил немного креатива в своей тактике, хотя это по-прежнему команда "Барселона" с такими атакующими игроками, такими как Месси, Дембеле, Гризманн и Коутиньо».

    «Барселона» страдает из-за настроения Месси

    «С каждой успешной игрой "Атлетико" становится главным претендентом на чемпионство, оставаясь непобежденным и опережая "Реал" на три очка с матчем в запасе. Но помимо пунктов в активе, это еще и позитивная атмосфера, которая царит в команде Симеоне.

    В случае же с Карраско можно говорить о возрождении игрока, ведь когда он впервые присоединился к "кольчонерос", он выделялся не только своей скоростью и классом, но и тем, что казался слегка "сырым". Бельгиец уехал в Китай, и какое-то время казалось, что он отказался от амбиций, чтобы стать классным игроком, но в итоге вернулся уже другим человеком», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

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    • «Положение "Барселоны", набравшей всего 11 очков из 24 возможных, усугубилось потерей Пике из-за серьезной травмы колена. И трудно не упомянуть о прямом влиянии на коллектив ситуации вокруг Месси. Он дает слишком мало по сравнению с тем, чего стоит, и создает слишком много неопределенности, в то время как его будущее остается неопределенным.

    Пока аргентинец все еще в клубе, Куман строит свой план игры вокруг него, но вы можете только гадать, когда же настанет тот день, когда "Барселона" создаст проект, в котором все его части будут работать вместе, а не так, как сейчас, где все зависит от состояния Месси, его хмурого взгляда и жалких жестов».

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    • «Барселона» проводит худший старт за 25 лет

    «Каталонцы набрали лишь 11 из 24 возможных очков, одержав три победы, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения в своих восьми поединках, что является плохим результатом для команды, планирующей бороться за чемпионство. Слишком много очков уже потеряно, так что это худшая команда "Барселоны" за последние 25 лет. Ни разу с сезона 1995/96 года у нее не было столь бледного старта», — пишет Marca.

    «Другие столь же неудачные старта были в сезонах 2002/03 и 2003/04, правда, затем у клуба было три победы, три ничьи и два поражения в первых восьми матчах, что принесло им 12 очков — на одно больше, чем у коллектива Кумана. Три поражения в восьми турах — это много для каталонцев, и трудно найти прецеденты. Команда также трижды проиграла в сезоне 2000/01, но выиграла четыре матча и набрала 13 очков, что все же лучше, чем позиция, в которой она сейчас находится». 0

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