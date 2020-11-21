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    АПЛ. «Челси» выиграл у «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»

    Обзор матчей девятого тура чемпионата Англии по футболу

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    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам
    С 21 по 23 ноября в английской Премьер-лиге пройдут матчи девятого тура.

    «Ньюкасл» — «Челси» 0:2

    «Челси» нанес поражение «Ньюкаслу» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед уже на 10-й минуте, когда после розыгрыша углового Мэйсон Маунт выполнил передачу к дальней штанге, где Федерико Фернандес в борьбе с Бенджамином Чилвелом срезал мяч в свои ворота.

    На 65-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда удвоили свое преимущество. Тимо Вернер совершил рывок от центра поля к чужой штрафной, обыграл двух соперников и покатил мяч на Тэмми Абрахама, который отличился ударом низом с рикошетом от штанги.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Федерико Фернандес (автогол) (10'), 0:2 Тэмми Абрахам (65') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс (Fabian Schaer, 46'), Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Javier Manquillo (Мигель Альмирон, 65'), Аллан Сент-Максимен (Энди Кэрролл, 74'), Айзак Хэйден, Jacob Murphy, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Бен Чилвел (Эмерсон, 82'), Рис Джеймс, N'Golo Kante, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 76'), Хаким Зиеш (Оливье Жиру, 87') Предупреждения: Айзак Хэйден (39'), Jacob Murphy (45')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» поднялся на первое место (18 очков), «Ньюкасл» идет 13-м (11 очков).

    «Астон Вилла» — «Брайтон»

    21 ноября, 18:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    21 ноября, 20:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»

    21 ноября, 23:00 мск

    «Фулхэм» — «Эвертон»

    22 ноября, 15:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм»

    22 ноября, 17:00 мск

    «Лидс» — «Арсенал»

    22 ноября, 19:30 мск

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    22 ноября, 22:15 мск

    «Бернли» — «Кристал Пэлас»

    23 ноября, 20:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

    23 ноября, 23:00 мск

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