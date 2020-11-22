Неуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче 15-го тура Премьер-лиги. Хозяева очень быстро открыли счет, уже на 5-й минуте Арнор Сигурдссон забил свой второй мяч в сезоне. Однако южане на 23-й минуте восстановили равновесие — отличился Никита Бурмистров. Спустя 4 минуты гости вновь забили, но после просмотра VAR гол Артура Юсупова был отменен. Коллектив Виктора Гончаренко завершил 1-й круг единоличным лидером с 32 очками, у идущего вторым «Зенита» 31 очко.

ЦСКА без Дзагоева, Кучаева и Фернадеса

Автор Sport24 Григорий Каленов изучает стартовый состав ЦСКА на матч в Сочи.

«В замыкающей встрече первого круга у ЦСКА появился шанс закрепить свое лидерство в РПЛ. "Спартак" и "Зенит" дали накануне осечку и позволяли армейцам оторваться на три очка — задел при учете нынешней плотности в лидирующей группе вполне серьезный.

К "Сочи" вернулся не только Щенников, Зайнутдинов и Марадишвили, но еще и Дивеев, получивший ЗМТ, перелом и сотрясение на неделе в матче за сборную. Правда, в заявке не оказалось Дзагоева и Кучаева. Даже на лавку не попал и продолжавший восстанавливаться Марио Фернандес».

Быстрый обмен голами

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина отмечает, что команды активно начали встречу, уже к середине первого тайма обменявшись голами.

«ЦСКА быстро вышел вперед. Сработали:

1. Длинный заброс от Дивеева из середины поля.

2. Прием и прострел Влашича в штрафной площади.

3. Неудачный отскок от Мевли — прямо на набегавшего Сигурдссона.

Атаки армейцев — разнообразны. Здесь и длинные забросы от защитников, как перед голом исландца. И игра на переходах владения — опция, включившаяся после забитого мяча. И индивидуальные действия Влашича. Хорват в очередной раз заставил восхищаться собой. И передачами, перед которыми он успевает все продумать. И заряженностью на борьбу: в одном из эпизодов Никола потерял мяч при попытке обыгрыша один в один, но сразу же добежал до соперника, задержав контратаку.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

"Сочи" действовал более просто, но эффективно — это игра верхом и попытки заработать угловые. Логично, когда в составе габаритный Заболотный. Правда, отличился не он, а Никита Бурмистров, впрочем с использованием кросса от Маргасова с правого фланга. Бурмистров выиграл борьбу у Дивеева и протолкнул мяч в ворота армейцев».

Отмененный гол «Сочи»

Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит арбитров, справедливо отменивших второй гол «Сочи» и ругает нападающего хозяев Заболотного, вновь транжирящего шансы.

«Спустя еще 5 минут "Сочи" и вовсе вышел вперед. В завершающей стадии атаки Юсупов разобрался с Щенниковым, успел пробить до того, как удар мог заблокировать Обляков, и попал под самую штангу.

Однако гол судьи не засчитали, приняв верное решение в сложнейшем эпизоде, включившем в себя контакт локтя Заболотного и головы Дивеева, пассивный офсайд Заболотный и активный офсайд Бурмистрова. По первым двум пунктам можно вести дискуссии, но их итог абсолютно не важен. Положение вне игры у Бурмистрова бесспорно, а потому гол отменен справедливо.

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Полученная оплеуха взбодрила ЦСКА, но ненадолго. Уже к концу первого тайма "армейцы" вновь начали позволять "Сочи" создавать более опасные моменты. А после перерыва в дело вступил еще и Заболотный. Правда, с реализацией у Антона все было на том же уровне, что и в сборной.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

В самом первом его голевом шансе великолепен был Акинфеев, но во втором и третьем форвард мог и должен был отработать немного лучше. Заболотный имел возможность стать героем встречи, но в итоге покинул поле абсолютно ни с чем».

Эджуке опять не помог ЦСКА

Автор «Чемпионата» Николай Егорычев констатирует, что армейцам не удалось создать ничего опасного во втором тайме.

«Свежий Эджуке, выскочив на поле со скамейки, как обычно, бросился обводить всех подряд. Также Гончаренко выпустил Бистровича — хорват поменял Щенникова и занял место в центре поля. Зайнутдинов при этом ушёл на левый фланг обороны, справа стал играть Марадишвили. Позже на поле появились Гайч с Ахметовым, заменившие Чалова и Сигурдссона.

Свежая кровь "армейцам" не помогла. Во втором тайме ЦСКА, по сути, так и не удалось создать опасность у ворот гостей — ни до, ни после замен. Ближе к успеху, как ни странно, был "Сочи". Под конец матча хозяева могли вырвать победу, но удар Эджуке потащил Джанаев.

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Несмотря на ничейный результат, по итогам 15-го тура "армейцы" вышли на первое место. ЦСКА выиграл первый круг РПЛ, чего не случалось с сезона-2015/2016. Тогда "армейцы" лидировали почти на всей дистанции чемпионата и взяли титул».

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» То, что планировали, посмотрев ЦСКА, мы в этот раз использовали. На мой взгляд, у нас было больше моментов, больше остроты, обидно, что не забрали 3 очка. Момент Заболотного? Остается восхищаться мастерством Игоря [Акинфеева]. Вспоминаю игру ЦСКА с «Оренбургом», когда Деспотович пробивал под перекладину и Акинфеев выручил. Большая заслуга Акинфеева, что мы не забрали 3 очка

ЦСКА не сумел уйти от конкурентов

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов подводит итоги первого круга РПЛ и отмечает, что лидерство армейцев выглядит довольно неуверенным.

«У красно-синих в воскресенье была отличная возможность уйти от питерцев на три очка вперед. Но они не смогли победить дома "Сочи" (1:1) и еще легко отделались. Хорошо для армейцев, что у южан есть Антон Заболотный. Он не только в сборной не забивает в эпизодах, когда легче попасть, чем промахнуться. Используй он хотя бы один из запоротых моментов, не видать ЦСКА и очка, и победы на половине дистанции чемпионата. Еще и VAR сыграл за москвичей, отменив гол гостей при счете 1:1. Судьи с помощью видео разглядели офсайд.

ЦСКА меньше всех в первом круге пропустил — 11 мячей, но с "Сочи" неожиданно плохо смотрелся в защите. Армейцы все время вынужденно тасуют оборонительные порядки по причине травм и болезней, и никак из этого замкнутого круга не выберутся. Не выходят у них Марио Фернандес, Вадим Карпов, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин.

«Сочи» — ЦСКА ЦСКА

Плюс проблемы с летними покупками. Первая эйфория от приобретения новичков — Адольфо Гайча и Чидеры Эджуке, похоже, прошла. Легионеры вышли с "Сочи" только на замену и ничем не помогли. Нигериец хотя бы отметился в протоколе ударом в створ на последней минуте, когда мяч потащил из угла Сослан Джанаев, а аргентинец только потерями на ровном месте и горчичником, заработанным в чужой штрафной.

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Белорус Илья Шкурин прочно сидит в запасе. Последняя новость про него была с политическим контекстом — игрок отказался играть за сборную своей страны, пока президент там Александр Лукашенко. Ему сейчас важнее, чтоб "Жыве Беларусь"...

Другой белорус — Гончаренко — очень даже "жыве", но никак не может добиться от своей команды стабильной игры. Да, она лидер, но побег от конкурентов не удался. Это сложнее, чем удрать после игры на родину, как это случилось с Виктором Михайловичем в июне после возобновления чемпионата и разгрома от "Зенита" — 0:4. Преследователи на хвосте, причем так же, как и ЦСКА, не отличаются стабильностью и не показывают чемпионскую игру».

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