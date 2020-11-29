Казанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства

«Рубин» обыграл ЦСКА (1:0) в домашнем матче 16-го тура РПЛ. В середине второго тайма вышедший на замену Джордже Деспотович головой пробил в сетку ворот Игоря Акинфеева. Отметим, что на 81-й минуте форвард покинул поле из-за травмы. Эта победа стала первой для «Рубина» над москвичами на своем поле за последние 6 лет.

Учитель против ученика

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный изучает стартовые составы команды и напоминает о подтексте поединка между бывшим и нынешним наставником ЦСКА.

«Как свидетельствовала статистика, после матчей Лиги Европы на внутренней арене подопечные Виктора Гончаренко ранее взяли 9 очков из 9... Правда, все это не отменяло кадровых проблем гостей, оставшихся без целой группы лидеров — от Алана Дзагоева до Марио Фернандеса. По сравнению с матчем против "Фейенорда" Гончаренко сделал всего одно изменение, выпустив в старте вместо Арнора Сигурдссона (он действительно не впечатлил) Ильзата Ахметова. Тот занял позицию на непривычном для него правом фланге.

У Леонида Слуцкого трудности потихоньку рассасываются. Без нескольких игроков основы "Рубин" уступил в двух предыдущих турах "Химкам" и "Ростову", но часть травмированных и заболевших вернулась к ЦСКА: Карл Старфельт — в центр обороны, Иван Игнатьев — в линию нападения. Также выздоровели и Хван Ин Бем с Джордже Деспотовичем. Они начали игру на скамейке запасных.

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Встреча была особенно интересна противостоянием тренеров. Слуцкий и Гончаренко — одни из самых тактически гибких специалистов РПЛ, да еще и отлично знакомые друг с другом. Белорус помогал россиянину в ЦСКА еще до того, как самостоятельно возглавил команду. Именно при Слуцком армейцы последний раз становились чемпионами России, и нынешний сезон — первый с тех пор, когда красно-синие действительно могут повторить то достижение».

Чалов провел кошмарный тайм

Редакция Sport24 считает, что ЦСКА ужасно вошел в игру, но быстро исправился, хотя и не реализовал свои моменты.

«Последняя неделя для команды Гончаренко складывалась очень сложно. В игре против "Сочи" (1:1) ЦСКА был просто хуже соперника, а с "Фейеноордом" (0:0) москвичи не смогли заиграть с преимуществом даже в большинстве.

С "Рубином" пошло примерно на таком же уровне. Сначала Магнуссон прозевал рывок Игнатьева и позволил ему пробить из комфортного положения. ЦСКА повезло, что успел отстегнуть ногу Акинфеев — и еще с простодушием Игнатьева. Если бы нападающий догадался упасть, пока его прихватывал Магнуссон, "Рубин" мог выиграть намного больше.

Сразу после этого едва не вырвался на ворота Солтмурад Бакаев, но в последний момент успел выбить мяч исправившийся Магнуссон. Еще был мощный удар Макарова из чужой опорной зоны. Очухался и начал играть ЦСКА только после таких оплеух.

Главный момент тайма — неиспользованный момент Чалова. Эджуке обыгрался с Обляковым и выкатил на Федора идеальную передачу вдоль лицевой. Чалов не попал в створ даже из вратарской.

Это был не единственный испорченный момент в исполнении нападающего до перерыва. Он же не успел на прострел Ахметова, когда можно было заносить в ближний, и снова плохо открывался. Возможно, на Чалова, у которого и так есть проблемы с завершением, повлияла история последних дней — наезд Черчесова и странная защита от главного тренера Гончаренко».

Деспотович забивает первым касанием

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов сравнивает игру нападающих ЦСКА и «Рубина», отмечая скорострельность вышедшего на замену Джордже Деспотовича.

«Должен был забивать и Фёдор Чалов. Кстати, его противостояние с конкурентом за место основного нападающего молодёжной сборной России Иваном Игнатьевым — тоже одна из интриг этой встречи. Единственный удар Игнатьева в первом тайме случился в дебюте, когда Иван убежал почти один на один: Игорь Акинфеев сыграл здорово — вытащил мяч ногой.

Оба нападающих сделали до перерыва по 18 касаний мяча (меньше всех из полевых игроков), только Чалов пробил дважды. Фёдор имел прекрасный шанс, который создал за счёт дриблинга Чидера Эджуке, но тоже не исполнил так, как требовалось. В общем, первые 45 минут точно не повысили рейтинг критикуемых молодых форвардов.

Игнатьев после перерыва отыграл всего 10 минут, нанёс один удар (неопасный) и уступил место Джордже Деспотовичу. Слуцкий попытался разбудить атаку "Рубина" за счёт залечившего травму серба и восстановившегося от коронавируса Хван Ин Бёма. И Деспот забил первым же касанием! Головой, после подачи Олега Шатова со штрафного».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Не могу сказать, что недоволен командой. В защите и середине поля действовали хорошо, но нет должной отдачи от нападения. Мы многовато матчей выиграли за счет нашей полузащиты, а нам надо, чтобы в нужных эпизодах включались и нападающие. Любой стандарт может перевернуть игру, соперник начинает глубоко обороняться. Мы это знаем, но не реализовали моменты, которые были у нас. В каждой игре у нас достаточно предпосылок для того, чтобы забить, но нет последнего шага. Надеюсь, [в следующих матчах] нам помогут игроки, которые отсутствовали. Будем оценивать их состояние, может, к игре с «Вольфсбергом» кто-то подойдет.

«Рубин» атаковал до конца

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов хвалит казанцев за уверенную игру до конца встречи и удивляется тактическим ходам Леонида Слуцкого.

«В ответ на гол казанцев вперед пошли армейцы, но реально опасных моментов гости практически не создавали. Зато "Рубин" не стал закрываться и играть на удержание и продолжил действовать активно у ворот Игоря Акинфеева. Футбол стал немного дерганным и рваным: много грубости и мелких фолов с обеих сторон. Нарушения ЦСКА немного взбодрили болельщиков "Рубина" — на "Ак Барс арене" стоял громкий свист после каждого падения игроков хозяев. Поражает итоговая статистика по желтым карточкам — 8:1 в пользу казанцев. При том, что визуально нарушений оказалось примерно поровну.

В концовке матча Слуцкий решился на неожиданный ход и сделал обратную замену. Деспотовича штаб снял с игры — появился Климов. Но "Рубин" продолжил действовать активно практически до самого конца встречи, не позволяя армейцам даже владеть мячом. Так в атаке казанцы матч и завершили. И привели футбольных экспертов в недоумение, как относится к современному "Рубину" Слуцкого? Громкие победы пока сменяют не менее громкие поражения.

Тем не менее, последний футбольный матч в году в Казани "Рубин" провел на действительно качественном уровне и порадовал зрителей. Так что повод для позитива у казанцев есть. А ЦСКА есть над чем задуматься — в частности, о запасе прочности».

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Первые 20 минут первого тайма мы играли в один из лучших футболов в сезоне. Мы контролировали игру, у нас возникали моменты. Было 2 стопроцентных момента, один из которых у Игнатьева. Потом ЦСКА заставил нас сесть поглубже. Мы теряли мяч. Был один момент, когда Медведев выручил. Остальные — это опасные подходы к воротам. Во втором тайме, когда мы провели три замены, у нас появилось больше сил. Люди, вышедшие на поле, усилили игру. Мы играем в сложной кадровой ситуации. Хван и Деспотович провели с нами всего одну тренировку. Старфельт прилетел буквально два дня назад. Благодарен ребятам, что продемонстрировали характер и смогли добиться положительного результата в такой тяжелой игре

Замены Гончаренко не сработали

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что главному тренеру ЦСКА, в отличие от своего коллеги, не удалось перестроить игру заменами.

«Виктор Гончаренко с заменами сплоховал. Хотя изначально выход Сигурдссона усилил атакующую линию ЦСКА. Исландец, в отличие от Ахметова, действовал быстрее, смелее и опаснее. Он пробил 2 раза (оба неточные), сделал 9 передач с точностью 100% и один пас под удар. А вот остальные замены только испортили все.

Особенно, это касается Адольфо Гайча, который за чуть больше 20 минут коснулся мяча лишь 3 раза. Аргентинец затерялся среди защитников "Рубина". Федор Чалов, который свои моменты не использовал, и то был куда интереснее. Ставка Гончаренко на дальние удары Бистровича тоже не сработала. Финты Эджуке, вместо которого вышел хорват, смотрелись лучше.

Странно, что после пропущенного гола ЦСКА расклеился и перестал создавать моменты. Только в добавленное время был опасный удар Дивеева — и все. Расклеился даже Акинфеев, который в простой ситуации выронил мяч из рук, а Деспот едва не забил второй. И все это из-за замен Гончаренко.

Календарь и таблица РПЛ

Слуцкий полностью переиграл своего коллегу, а работа главного тренера ЦСКА во время матча оставляет желать лучшего. Гайч — это точно не план Б. Это вообще не про план. Сколько еще времени нужно аргентинцу? Полгода, год? Почему с поля убрали Эджуке, который впервые работал не только сам, но и с партнерами».

Джордже Деспотович Нападающий «Рубина» Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Очень много тренировался в зале, в субботу только первый раз вышел на поле, сейчас забил, и этот гол принес нам победу. Я безумно счастливый. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что всё будет хорошо,

У Гончаренко 0 побед в 6 матчах против Слуцкого

Автор Soccer.ru Александр Чистяков проводит статистический анализ матча в Казани.

«- По 7 ударов к перерыву нанесли по воротам друг друга "Рубин" и ЦСКА. Гости атаковали немного острее: 0.55 xG против 0.93. А вот финальные цифры xG говорят о том, что "армейцы" тоже наиграли на свой гол: у "Рубина" ровно 1 ожидаемый гол, у ЦСКА — 1.39. Впрочем, москвичи накопили xG скорее из-за количества ударов, по-настоящему большой шанс был только у Чалова в первом тайме, его оценили в 0.63 xG — почти половина созданного "армейцами" у ворот Медведева.

— 10 желтых карточек предъявил футболистам арбитр Виталий Мешков, еще один "горчичник" достался Виктору Ганчаренко. При этом нельзя сказать, что игра изобиловала грубостью.

— 20 ударов по воротам "Рубина" нанесли футболисты ЦСКА, из них только 2 пришлись в створ. Точность — 10%. Самым бьющим, как это чаще всего и бывает, оказался Никола Влашич, который нанес 5 ударов — четверть от командного показателя.

— 24.94 xG было у "Рубина" по итогам первого круга РПЛ. Это второй показатель после "Зенита". Забить казанцам при этом удалось только 21 гол — это 8-е место в РПЛ по результативности. В свою очередь, ЦСКА отличился 28 раз (2-е место после "Зенита") при 21.33 xG (6-й показатель в лиге). Таким образом, у "армейцев" самый высокий оверперфоминг в РПЛ: +6.67 реальных голов по сравнению с ожидаемыми. А вот в "Рубин" в тройке команд, которые создают больше, чем забивают, наравне с "Ахматом" и Локомотивом». 0