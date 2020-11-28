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    РПЛ. «Зенит» не смог выиграть в Туле, «Ростов» примет «Динамо»

    Обзор матчей 16-го тура чемпионата России по футболу

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    28 и 29 ноября проходят матчи 16-го тура РПЛ.

    «Арсенал» Тула — «Зенит» — 0:0

    В стартовом матче 16-го тура РПЛ «Арсенал» в Туле принимал «Зенит».

    Встреча прошла без забитых голов — 0:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Зенит 0:0
    Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Anri Khagush, 75'), Kadri Mohammed, Александр Довбня, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Валерий Громыко, 76'), Кирилл Панченко, Владислав Пантелеев (Юрий Ковалев, 55'), Кингз Кангва, Георги Костадинов, Лука Джорджевич (Роман Минаев, 82') Зенит: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Юрий Жирков (Андрей Мостовой, 77'), Алексей Сутормин, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Малком, Себастьян Дриусси (Леон Мусаев, 76'), Далер Кузяев, Александр Ерохин (Сердар Азмун, 62'), Артём Дзюба (Даниил Шамкин, 90') Предупреждения: Александр Ломовицкий (37'), Кингз Кангва (39'), Георги Костадинов (72'), Кирилл Панченко (90'), Вильмар Барриос (90')

    «Зенит» набрал 32 очка и догнал в таблице лидирующий ЦСКА, которому еще предстоит провести матч 16-го тура.

    У «Арсенала» — 14 очков и 13-е место.

    «Химки» — «Краснодар»

    28 ноября, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Локомотив»

    28 ноября, 19:00 мск

    «Ростов» — «Динамо» Москва

    28 ноября, 19:00 мск

    «Урал» — «Сочи»

    29 ноября, 12:00 мск

    «Уфа» — «Тамбов»

    29 ноября, 14:00 мск

    «Рубин» — ЦСКА

    29 ноября, 16:30 мск

    «Спартак» — «Ротор»

    29 ноября, 19:00 мск

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