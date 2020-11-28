Кадровый кризис и неуверенный футбол. «Зенит» снова остается без победы

В 16 туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» сумел зацепиться за очки и сыграть с «Зенитом» в нулевую ничью.

Вынужденные эксперименты в обороне и капитан Дзюба

Перед этим матче у «Зенита» были большие проблемы в обороне — дисквалификация Ракицкого, травма Ловрена и Дугласа Сантоса. В итоге Семаку пришлось обратиться за помощью к молодежи, о чем и пишет «Чемпионат».

«"Зенит" продолжает терять игроков целыми блоками. В предыдущих матчах из-за травм и болезней выбыла почти вся группа атаки — Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Теперь же петербуржцы остались без всех основных защитников: Ярослав Ракицкий отбывал дисквалификацию, Деян Ловрен заболел, а Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос залечивают повреждения. Вдобавок чемпионам России не смогли помочь в Туле Даниил Круговой, Магомед Оздоев и Вендел.

В результате в обороне у "Зенита" действовал экспериментальный квартет Сутормин — Прохин — Чистяков — Жирков. В центре Данила Прохин с Дмитрием Чистяков впервые играли вместе, Алексей Сутормин раньше выходил на фланге обороны только в схеме с тремя центральными защитниками в "Оренбурге" (в четвёрке он впервые сыграл в Риме против "Лацио"), а 37-летний Юрий Жирков проводил шестой матч за 15 дней!

Отсутствовал Ловрен — капитанская повязка вернулась к Артёму Дзюбе. Центрфорвард кипел энергией то ли из-за этого, то ли по причине встречи со своей бывшей командой, которая перезагрузила его карьеру перед ЧМ-2018, и уже через три минуты после начала игры должен был забивать с паса Малкома. Бразилец выкатил мяч Дзюбе на пустые ворота, но центрфорвард не смог поднять мяч: его удар заблокировал другой Артём — Сокол. Впрочем, Малком должен был сам завершать эту атаку, выскочив один на один с вратарём, и пас на капитана был просто лишним решением.

Фрагмент матча pfc_arsenal

Парфёнову тоже не стоило надеяться на слаженность в действиях игроков, так как и "Арсенал" недосчитался около десятка футболистов, начиная с защитника сборной России Максима Беляева и заканчивая лучшим снайпером Евгением Луценко. В центре обороны вместе с Александром Довбней выходит штатный хавбек Мохаммед Кадири».

Убойные моменты и VAR

В первом тайме команды имели шансы на то, чтобы открыть счет. Однако «Зенит» был намного ближе к цели. Об опасных моментах первой половины пишет Sport24.

«Начало матча осталось за "Зенитом". Малком подобрал мяч в центре, протащил его до штрафной и покатил на Дзюбу, но форвард не попал в ворота.

Аналогичный шанс был ближе к концу тайма у Барриоса. Но удар колумбийца из выгодной позиции тоже не изменил счет на табло.

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В середине первого тайма футболисты "Арсенала" просили у судьи Евгения Кукуляка пенальти: мяч попал в руку Прохина в штрафной "Зенита". Но рука находилась в естественном положении, а на VAR работал не Станислав Васильев. Поэтому арбитр в поле даже не пошел смотреть повтор этого момента».

Кризис идей и кадров

В этот раз «Зенит» играл в атаке менее изобретательно, благодаря чему «Арсенал» сумел пережить и второй тайм, не пропустив ни разу. При этом гостям практически не кем было усилиться в течение матча. Подробнее о втором тайме пишет «Спорт Экспресс».

«После перерыва "Зенит" значительно усилил натиск на ворота "Арсенала", но хозяева пережили его. Идей в атаке у чемпионов явно не хватало, хотя Малком был очень заметен. Но вряд ли это тот случай, когда бразильца нужно хвалить, ведь во многих случаях или атаки не развивались, или южноамериканец выбирал не самый перспективный вариант.

Без Дугласа за стандарты отвечали Малком и Дриусси, но ни штрафные, ни угловые не принесли результат чемпионам. Сразу после травмы Дугласа по соцсетям болельщиков "Зенита" прокатилась волна вздохов — и уже в Туле мы увидели, что без бразильца действительно очень сложно.

На скамейке гостей сидели всего семеро, включая двух вратарей, так что усиливать игру Семаку было некем. Азмун и Мостовой потерялись на поле, а Мусаев на непривычной позиции левого защитника смотрелся неплохо, но действовал не так агрессивно впереди, как Жирков.

0:0 — "Зенит" снова потерял очки, и, кажется, просвета не видно. Две победы в девяти последних матчах — настоящий кризис».

Особенный результат для Парфенова

Наставник тульского коллектива впервые не проиграл «Зениту». Это отметил обозреватель «Советского спорта» Иван Сергеев.

Благодарен ребятам, сегодня команда была единым целым. Дмитрий Парфенов

«Ну а Парфенова следует поздравить. Да, под его руководством туляки пока не знают побед. Зато он впервые в карьере не проиграл "Зениту". Пустячок, а приятно».

Артем Сокол — игрок матча у «Арсенала»

Одного из защитников «Арсенала» выделили представители «Футбола на куличках». Речь идет об Артеме Соколе, который стал героем стартовых минут, спасши команду от пропущенного гола.

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«Можно отмечать любого игрока защиты "Арсенала". Туляки особой надежностью не славились, но в игре с "Зенитом" оборона отработала отлично. Среди всех защитников, которые выиграли много единоборств, блокировали много передач и ударов, отметим именно Сокола, чье спасение на первых минутах позволило "Арсеналу" добиться результата. Ведь забей "Зенит" быстрый гол, и можно было ставить крест».

Первым делом оборона

Представитель Rusfootball.info Иван Долинин отметил явный упор «Арсенала» на оборону. По его мнению, концепция Дмитрия Парфенова строится на основе оборонительного футбола.

По игре есть много вопросов. Понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее, не очень уверенно играли. Сергей Семак

«"Арсенал" атаковал реже и не так остро, как "Зенит". Видно, что Парфенов первым делом хочет наладить игру в обороне, а впереди пока что его подопечные действуют, грубо говоря, как придется. Лишь однажды "туляки" провели по-настоящему любопытную атаку — в конце первого тайма, когда Панченко завершил наступление ударом с угла вратарской рядом со штангой. Еще можно выделить неточный удар Ломовицкого на 24-й минуте, но там все случилось после быстро разыгранного аута. В остальном же местной публике было не очень весело, а оба удара "Арсенала" в створ сегодня были невероятно дальними и совсем не таящими в себе угрозу для Кержакова».

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