Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу. Онлайн

7 декабря сборная России по футболу, как и остальные европейские команды, узнают своих соперников по отборочному турниру к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. LiveSport.Ru проведет подробный онлайн

Кто играет

В 20:00 по Москве в Швейцарии начнется жеребьевка квалификации ЧМ-2022 для европейских сборных.

Сборная России

Провалив сезон 2020 года и неудачно выступив в Лиге наций, сборная России ухудшила свой рейтинг и опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.

Это может означать, к примеру, что команда Станислава Черчесова попадет не только на топовые команды из первой корзины — Францию, Испанию, Германию и пр., но и весьма неприятные команды из второй, среди которых Швейцария, Польша, Австрия, Турция.

Как устроен отбор

По итогам жеребьевки будет сформировано 10 групп. В половине из них шесть команд, в другой половине — пять.

Напрямую в Катар поедут победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф. К ним добавятся еще две команды из Лиги наций.

Как продет жеребьевка

Перед началом жеребьевки все команды были разделены на 6 корзин согласно рейтингу ФИФА.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

Корзина 3: Россия , Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург;

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Как обычно, все команды сыграют по разу друг с другом дома и в гостях. Победитель группы определится по числу набранных очков.

Отметим, что действующий чемпион мира — сборная Франции — примет участие в отборочном раунде на общих условиях.

Когда пройдет ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре. Впервые в истории турниров он состоится не в июне-июле, а зимой — с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Это обстоятельство серьезно изменит календарь европейского футбола. До сих пор ряд экспертов призывают ФИФА отказаться от этого решения.

Для сборной Катара участие на домашнем ЧМ станет дебютным выступлением на турнире такого уровня. 0