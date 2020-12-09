У подножья горы. Сульшеру предстоит доказать, способен ли он вернуть клуб на вершину

Поражения со счетом 2:3 от «РБ Лейпциг» оказалось достаточно, чтобы вылететь из Лиги чемпионов и в новом году довольствоваться лишь Лигой Европы.

В понедельник Мино Райола, агент Поля Погба, громогласно заявил, что полузащитник сборной Франции не подпишет новый контракт с «красными дьяволами» и попытается покинуть клуб при первой же возможности.

Своего часа ждет «Манчестер Сити», который в субботу приедет на «Олд Траффорд», чтобы усугубить череду кризисов в стане главного соперника.

В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» Погба остался на скамейке запасных. Сульшер настаивал, что это решение не имеет ничего общего с резонансным интервью Райолы, которое было опубликовано сразу после прибытия команды в Германию. В итоге француз вышел на замену примерно через час после начала игры, но к тому времени «Юнайтед» проигрывал 0:2.

«Мы недостаточно хорошо сыграли как команда, а это всегда ответственность тренера — подготовить игроков», — сказал впоследствии Сульшер. — «Мы знали, что они будут атаковать, делать много забросов в штрафную, но, к сожалению, пропустили два быстрых гола и так и не вернулись в игру».

«Юнайтед» остается непоколебимым в своей вере в то, что Сульшер — подходящий человек для нынешней работы, но клубу придется ответить на вопросы о том, как команда умудрилась вылететь из Лиги чемпионов после победы над «Пари Сен-Жермен» и разгрома «РБ Лейпциг» со счетом 5:0. Очевидно, «красные дьяволы» заплатили высокую цену за поражение со счетом 1:2 от «Истанбул Башакшехир», которое сейчас выглядит еще более нелепо, чем в тот вечер. Пол Скоулз назвал результат в Турции «катастрофой».

Сульшер — первый тренер, проигравший шесть из своих первых десяти матчей в Лиге чемпионов на посту наставника английского клуба, но ему все равно пока не грозит увольнение, поскольку у него достаточно хорошие отношения с исполнительным вице-президентом Эдом Вудвордом и с семьей Глейзеров.

Тем не менее, норвежцу придется жить с тем фактом, что в 2015 году «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала проиграл «Вольфсбургу» 2:3 и тоже вылетел из Лиги чемпионов, что стало для нидерландца началом конца. Спустя полгода его заменил Жозе Моуринью.

Маурисио Почеттино, ведущий поиски новой работы, может себе позволить легкую улыбку. Тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн и рулевой «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель тоже оказались в выигрышной позиции, чего не скажешь о «Манчестер Юнайтед».

Что может тревожить Сульшера, так это то, что он попросил своих ключевых игроков быть на шаг впереди в решающей игре, а они этого не сделали. Еще большее беспокойство вызвал капитан Гарри Магуайр, признавший, что все пошло не так с самого начала важнейшей игры сезона.

Манкунианцам хватило бы одного набранного очка, чтобы выйти в 1/8 финала, а Сульшер выставил пять защитников, в том числе Люка Шоу, который вышел в стартовом составе впервые более чем за месяц. Но в течение первых 30 минут было трудно сказать, играет «Юнайтед» с пятью защитниками или вообще без них.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо воспользовался полной беззаботностью Аарона Ван-Биссаки на дальней штанге и сделал счет 1:0 уже на 2-й минуте. Спустя еще десять минут счет стал 2:0, когда Люк Шоу ушел в самоволку, а Амаду Айдара остался один и мощным ударом прошил Давида де Хеа.

Сразу после этого Эмиль Форсберг должен был забивать третий мяч, ведь пятерка защитников «Юнайтед» оставила его без присмотра, но он не попал в ворота, прежде чем VAR пришел на помощь «красным дьяволам», отменив гол Вилли Орбана из-за офсайда.

Единственным положительным моментом провального первого тайма было то, что он оказался не таким катастрофическим, каким должен был быть.

Магуайр и де Хеа добавили свои имена в список неудачников, когда совместно позволили Джастину Клюйверту спокойно замкнуть прострел и сделать счет 3:0 на 69-й минуте. И хотя «Юнайтед» сплотился благодаря голам Бруну Фернандеша и Погба, этого оказалось недостаточно.

Пеп Гвардиола будет в восторге, когда ему придется протестировать оборону соперника в манчестерском дерби. «Юнайтед» пропускал первым в восьми из десяти игр лиги, а также в трех из шести игр Лиги чемпионов, и, хотя порой манкунианцы совершали камбеки, это не слишком надежная стратегия успеха.

«В других матчах, когда мы пропускали первыми, мы сразу же играли хорошо, но сегодня мы не очнулись, пока не пропустили второй мяч», — сказал Сульшер. — «Второй тайм в целом остался за нами, а у соперника был всего один момент забить. Сложно уступать 0:3, но игроки выложились на 100 процентов, поэтому я не могу никого винить. Мы были близки к тому, чтобы забить третий, и это было бы настоящим достижением в матче против такого сильного соперника».

Теперь перед Сульшером стоит задача взбодрить своих игроков перед первым дерби в сезоне и снова приступить к восстановлению своей репутации среди болельщиков, которые все еще сомневаются, что он способен вернуть «Юнайтед» на вершину. На этой неделе он мог доказать, что способен покорить все высоты, но после обидного вылета из Лиги чемпионов норвежец оказался у подножья горы. 0