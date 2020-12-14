ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 8-14 декабря

    Зачем Райола дал резонансное интервью, с кем может расстаться «Барселона», какие варианты рассматривает Алаба и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Ювентус Серия A Футбол Италии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Бавария Бундеслига Футбол Германии Ренн Челси Тоттенхэм Байер Арсенал Эвертон Аталанта Торино Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА Поль ПогбаТрансферный дайджест. 8-14 декабря Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
  • 16:22
    • Неймар избежал переломов по итогам матча с «Лионом»
  • 15:38
    • «Краснодар» сыграет с загрбеским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, «МЮ» — с «Реал Сосьедадом»
  • 20:46
    • Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football
  • 17:52
    • Главный тренер загребского «Динамо» призвал уважать «Краснодар»
  • 17:37
    • Два российских болельщика получили тюремные сроки за избиение англичанина
  • 17:10
    • СМИ: Березуцкий претендует на пост наставника ЦСКА
    Все новости спорта
    Поль Погба
    Поль Погба
  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

    Главным ньюсмейкером трансферной недели стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а точнее — его агент Мино Райола.

    Райола дал резонансное интервью изданию Tuttosport, в котором заявил, что в ближайшее время его клиент намерен найти себе новый клуб.

  • Мино Райола
  • Футбольный агент
  • Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» все кончено. Поль недоволен ситуацией в «Ман Юнайтед», так как он больше не может проявлять себя так, как хотел бы, и так, как от него ждут. Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха. Его контракт действует еще 18 месяцев, соглашение истекает летом 2022 года. Однако я думаю, что лучшим решением и для Погба, и для «МЮ» будет организация трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт. Руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что рискует потерять игрока, поскольку он не планирует продлевать соглашение. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдет.

    • Одним из главных претендентов на Погба является «Ювентус», за который француз играл до возвращения в Манчестер, пишет The Times.

    По информации источника, если французу удастся договориться с «Юнайтед» о своем уходе в летнее трансферное окно, то он выберет «старую синьору».

  • Трансферный дайджест. 1-7 декабря
  • Объединятся ли Неймар с Месси, куда перейдет Иско, купит ли «Зенит» полузащитника «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 07/12/2020

    • В приобретении хавбека также заинтересованы «Реал» и «Пари Сен-Жермен», хотя в данном случае, вероятно, они упоминаются для галочки.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Френки де Йонг

    «Барселона», полузащитник, 23 года

    Френки де Йонг

    «Барселона» намерена продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом, утверждает Goal.com.

    Как стало известно изданию, «сине-гранатовые» обеспокоены сложившейся финансовой ситуацией, которая вынуждает клуб идти на непопулярные шаги, чтобы найти дополнительные средства для выживания.

    Претендент на нидерландца уже есть — мюнхенская «Бавария», которая успела выйти на связь с агентом де Йонга.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Срок действующего контракта хавбека с «Барсой» истекает летом 2026 года. Размер его отступных составляет 400 миллионов евро, хотя в Мюнхене точно не готовы платить эту сумму и рассчитывают обо все договориться с каталонцами за столом переговоров.

    Конечно, говорить о потере де Йонга еще слишком рано, ведь многое будет зависеть от будущего Рональда Кумана и нового президента «Барселоны», но пока ситуация складывается так, что каталонцам в любом случае придется расставаться с лидерами.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 18 лет

    Эдуардо Камавинга

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга намерен покинуть нынешнюю команду, информирует AS.

    По информации источника, 18-летний француз заявил своему агенту о желании уйти летом 2021 года, хотя не исключено, что трансфер будет осуществлен уже зимой.

    «Ренн» не собирается препятствовать уходу игрока, а сумма трансфера может составить от 50 до 80 миллионов евро.

  • На шаг ближе к отставке. ЦСКА не обыграл «Урал» даже в большинстве
  • Реакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА и «Урала» в Москве
  • Сегодня

    • Что касается претендентов, то первым значится мадридский «Реал», а вторым — мюнхенская «Бавария».

    Камавинга не помог своей команде избежать провала в групповом этапе Лиги чемпионов, но возлагать всю вину на 18-летнего парня было бы неправильно. В юном возрасте он показывает зрелую игру, поэтому, вне всяких сомнений готов пополнить состав одного из гранда с прицелом на перспективу.

    Заплатит ли кто-то 50 миллионов евро и больше? Вот это хороший вопрос, ведь в условиях пандемии это — большие деньги. Предположим, что Камавинга еще поиграет за «Ренн», прежде чем уйдет на повышение.

    Наш прогноз: «Ренн».

    Давид Алаба

    «Бавария», защитник 28 лет

    Давид Алаба

    Защитник «Баварии» Давид Алаба вместе со своим агентом Пини Захави составил список из четырех клубов, с которыми он готов вести переговоры о заключении контракта.

    По данным Bild, в список вошли «Реал», «Барселона», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

  • Позор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара»
  • Обзор прессы по матчу «Краснодар» — «Локомотив»
  • Вчера

    • Впрочем, «Барселону» уже сейчас можно вычеркивать, поскольку она не готова платить австрийцу требуемые 10 миллионов евро в год, пишет Mundo Deportivo.

    Вопрос ухода Алабы из «Баварии» практически решен, поскольку он не хочет продлевать с немецкой командой контракт, истекающий летом 2021 года.

    Сложно сказать, кто сможет удовлетворить финансовые аппетиты защитника. Нам просто кажется, что хорошие шансы заполучить австрийца имеет «Челси», который активно вкладывает средства в перестройку и как раз ищет универсального игрока обороны.

    Наш прогноз: «Челси».

    Деле Алли

    «Тоттенхэм», полузащитник, 24 года

    Деле Алли

    Полузащитник Деле Алли в январе может покинуть «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.

    По информации издания, игроку позволят уйти посреди сезона из уважения к его карьере в лондонском клубе.

    «Шпоры» рассчитывают на полноценный трансфер, но также рассмотрят возможность отдать англичанина в аренду на шесть месяцев.

  • Лучший «Реал» Зидана вернулся и подорвал репутацию Симеоне
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетико»
  • Вчера

    • В услугах англичанина по-прежнему заинтересован «Пар-Сен-Жермен», который пытался арендовать игрока еще летом, но получил отказ, пишет BBC.

    Поскольку Алли не пользуется доверием Жозе Моуринью, несложно предположить, что в январе он действительно окажется в новом клубе.

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Леон Бейли

    «Байер», полузащитник, 23 года

    Леон Бейли

    Полузащитник «Байера» Леон Бейли интересен нескольким клубам английской Премьер-лиги, информирует Daily Mail.

    По данным источника, скауты «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Эвертона» просматривали игрока в матче Лиги Европы со «Славией».

  • «Сити» оступился на «Олд Траффорд». Пропасть между клубами уменьшается
  • Команды из Манчестера не забили голов в центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги
  • Вчера

    • «Байер» оценивает 23-летнего футболиста в 36 миллионов фунтов, но сумма к открытию трансферного окна может вырасти, учитывая тот факт, что представитель Ямайки набрал отличную форму.

    Бейли — сильный игрок, но до конкретных переговоров мы бы не стали отправлять его на Туманный Альбион.

    Наш прогноз: «Байер».

    Алехандро Гомес

    «Аталанта», полузащитник, 32 года

    Алехандро Гомес

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в январе, сообщает Sky Sport Italia.

    Журналисты пишут, что у аргентинца напряженные отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    Гомес и Гасперини поругались из-за тактики прямо во время матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», а в перерыве, предположительно, даже успели потолкаться.

  • Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Спартака» в Сочи
  • 12/12/2020

    • К Гомесу проявляет интерес «Торино» — в клубе считают, что он станет идеальным партнером для форварда Андреа Белотти. В то же время отмечается, что у хавбека высокие требования по зарплате, которые туринцы вряд ли способны выполнить.

    Раз уж аргентинец принял решение, то вряд ли его изменит, хотя отправлять его в «Торино» слишком рано.

    Наш прогноз: уйдет из «Аталанты». 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры