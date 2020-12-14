Трансферный дайджест. 8-14 декабря

Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет
Главным ньюсмейкером трансферной недели стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а точнее — его агент Мино Райола.
Райола дал резонансное интервью изданию Tuttosport, в котором заявил, что в ближайшее время его клиент намерен найти себе новый клуб.
Одним из главных претендентов на Погба является «Ювентус», за который француз играл до возвращения в Манчестер, пишет The Times.
По информации источника, если французу удастся договориться с «Юнайтед» о своем уходе в летнее трансферное окно, то он выберет «старую синьору».
В приобретении хавбека также заинтересованы «Реал» и «Пари Сен-Жермен», хотя в данном случае, вероятно, они упоминаются для галочки.
Наш прогноз: «Ювентус».
Френки де Йонг
«Барселона», полузащитник, 23 года
«Барселона» намерена продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом, утверждает Goal.com.
Как стало известно изданию, «сине-гранатовые» обеспокоены сложившейся финансовой ситуацией, которая вынуждает клуб идти на непопулярные шаги, чтобы найти дополнительные средства для выживания.
Претендент на нидерландца уже есть — мюнхенская «Бавария», которая успела выйти на связь с агентом де Йонга.
Срок действующего контракта хавбека с «Барсой» истекает летом 2026 года. Размер его отступных составляет 400 миллионов евро, хотя в Мюнхене точно не готовы платить эту сумму и рассчитывают обо все договориться с каталонцами за столом переговоров.
Конечно, говорить о потере де Йонга еще слишком рано, ведь многое будет зависеть от будущего Рональда Кумана и нового президента «Барселоны», но пока ситуация складывается так, что каталонцам в любом случае придется расставаться с лидерами.
Наш прогноз: «Бавария».
Эдуардо Камавинга
«Ренн», полузащитник, 18 лет
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга намерен покинуть нынешнюю команду, информирует AS.
По информации источника, 18-летний француз заявил своему агенту о желании уйти летом 2021 года, хотя не исключено, что трансфер будет осуществлен уже зимой.
«Ренн» не собирается препятствовать уходу игрока, а сумма трансфера может составить от 50 до 80 миллионов евро.
Что касается претендентов, то первым значится мадридский «Реал», а вторым — мюнхенская «Бавария».
Камавинга не помог своей команде избежать провала в групповом этапе Лиги чемпионов, но возлагать всю вину на 18-летнего парня было бы неправильно. В юном возрасте он показывает зрелую игру, поэтому, вне всяких сомнений готов пополнить состав одного из гранда с прицелом на перспективу.
Заплатит ли кто-то 50 миллионов евро и больше? Вот это хороший вопрос, ведь в условиях пандемии это — большие деньги. Предположим, что Камавинга еще поиграет за «Ренн», прежде чем уйдет на повышение.
Наш прогноз: «Ренн».
Давид Алаба
«Бавария», защитник 28 лет
Защитник «Баварии» Давид Алаба вместе со своим агентом Пини Захави составил список из четырех клубов, с которыми он готов вести переговоры о заключении контракта.
По данным Bild, в список вошли «Реал», «Барселона», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».
Впрочем, «Барселону» уже сейчас можно вычеркивать, поскольку она не готова платить австрийцу требуемые 10 миллионов евро в год, пишет Mundo Deportivo.
Вопрос ухода Алабы из «Баварии» практически решен, поскольку он не хочет продлевать с немецкой командой контракт, истекающий летом 2021 года.
Сложно сказать, кто сможет удовлетворить финансовые аппетиты защитника. Нам просто кажется, что хорошие шансы заполучить австрийца имеет «Челси», который активно вкладывает средства в перестройку и как раз ищет универсального игрока обороны.
Наш прогноз: «Челси».
Деле Алли
«Тоттенхэм», полузащитник, 24 года
Полузащитник Деле Алли в январе может покинуть «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.
По информации издания, игроку позволят уйти посреди сезона из уважения к его карьере в лондонском клубе.
«Шпоры» рассчитывают на полноценный трансфер, но также рассмотрят возможность отдать англичанина в аренду на шесть месяцев.
В услугах англичанина по-прежнему заинтересован «Пар-Сен-Жермен», который пытался арендовать игрока еще летом, но получил отказ, пишет BBC.
Поскольку Алли не пользуется доверием Жозе Моуринью, несложно предположить, что в январе он действительно окажется в новом клубе.
Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».
Леон Бейли
«Байер», полузащитник, 23 года
Полузащитник «Байера» Леон Бейли интересен нескольким клубам английской Премьер-лиги, информирует Daily Mail.
По данным источника, скауты «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Эвертона» просматривали игрока в матче Лиги Европы со «Славией».
«Байер» оценивает 23-летнего футболиста в 36 миллионов фунтов, но сумма к открытию трансферного окна может вырасти, учитывая тот факт, что представитель Ямайки набрал отличную форму.
Бейли — сильный игрок, но до конкретных переговоров мы бы не стали отправлять его на Туманный Альбион.
Наш прогноз: «Байер».
Алехандро Гомес
«Аталанта», полузащитник, 32 года
Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в январе, сообщает Sky Sport Italia.
Журналисты пишут, что у аргентинца напряженные отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Гомес и Гасперини поругались из-за тактики прямо во время матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», а в перерыве, предположительно, даже успели потолкаться.
К Гомесу проявляет интерес «Торино» — в клубе считают, что он станет идеальным партнером для форварда Андреа Белотти. В то же время отмечается, что у хавбека высокие требования по зарплате, которые туринцы вряд ли способны выполнить.
Раз уж аргентинец принял решение, то вряд ли его изменит, хотя отправлять его в «Торино» слишком рано.
Наш прогноз: уйдет из «Аталанты». 0