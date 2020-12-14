Трансферный дайджест. 8-14 декабря

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

Главным ньюсмейкером трансферной недели стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а точнее — его агент Мино Райола.

Райола дал резонансное интервью изданию Tuttosport, в котором заявил, что в ближайшее время его клиент намерен найти себе новый клуб.

Мино Райола Футбольный агент Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» все кончено. Поль недоволен ситуацией в «Ман Юнайтед», так как он больше не может проявлять себя так, как хотел бы, и так, как от него ждут. Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха. Его контракт действует еще 18 месяцев, соглашение истекает летом 2022 года. Однако я думаю, что лучшим решением и для Погба, и для «МЮ» будет организация трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт. Руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что рискует потерять игрока, поскольку он не планирует продлевать соглашение. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдет.

Одним из главных претендентов на Погба является «Ювентус», за который француз играл до возвращения в Манчестер, пишет The Times.

По информации источника, если французу удастся договориться с «Юнайтед» о своем уходе в летнее трансферное окно, то он выберет «старую синьору».

В приобретении хавбека также заинтересованы «Реал» и «Пари Сен-Жермен», хотя в данном случае, вероятно, они упоминаются для галочки.

Наш прогноз: «Ювентус».

Френки де Йонг

«Барселона», полузащитник, 23 года

Френки де Йонг globallookpress.com

«Барселона» намерена продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом, утверждает Goal.com.

Как стало известно изданию, «сине-гранатовые» обеспокоены сложившейся финансовой ситуацией, которая вынуждает клуб идти на непопулярные шаги, чтобы найти дополнительные средства для выживания.

Претендент на нидерландца уже есть — мюнхенская «Бавария», которая успела выйти на связь с агентом де Йонга.

Срок действующего контракта хавбека с «Барсой» истекает летом 2026 года. Размер его отступных составляет 400 миллионов евро, хотя в Мюнхене точно не готовы платить эту сумму и рассчитывают обо все договориться с каталонцами за столом переговоров.

Конечно, говорить о потере де Йонга еще слишком рано, ведь многое будет зависеть от будущего Рональда Кумана и нового президента «Барселоны», но пока ситуация складывается так, что каталонцам в любом случае придется расставаться с лидерами.

Наш прогноз: «Бавария».

Эдуардо Камавинга

«Ренн», полузащитник, 18 лет

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга намерен покинуть нынешнюю команду, информирует AS.

По информации источника, 18-летний француз заявил своему агенту о желании уйти летом 2021 года, хотя не исключено, что трансфер будет осуществлен уже зимой.

«Ренн» не собирается препятствовать уходу игрока, а сумма трансфера может составить от 50 до 80 миллионов евро.

Что касается претендентов, то первым значится мадридский «Реал», а вторым — мюнхенская «Бавария».

Камавинга не помог своей команде избежать провала в групповом этапе Лиги чемпионов, но возлагать всю вину на 18-летнего парня было бы неправильно. В юном возрасте он показывает зрелую игру, поэтому, вне всяких сомнений готов пополнить состав одного из гранда с прицелом на перспективу.

Заплатит ли кто-то 50 миллионов евро и больше? Вот это хороший вопрос, ведь в условиях пандемии это — большие деньги. Предположим, что Камавинга еще поиграет за «Ренн», прежде чем уйдет на повышение.

Наш прогноз: «Ренн».

Давид Алаба

«Бавария», защитник 28 лет

Давид Алаба globallookpress.com

Защитник «Баварии» Давид Алаба вместе со своим агентом Пини Захави составил список из четырех клубов, с которыми он готов вести переговоры о заключении контракта.

По данным Bild, в список вошли «Реал», «Барселона», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Впрочем, «Барселону» уже сейчас можно вычеркивать, поскольку она не готова платить австрийцу требуемые 10 миллионов евро в год, пишет Mundo Deportivo.

Вопрос ухода Алабы из «Баварии» практически решен, поскольку он не хочет продлевать с немецкой командой контракт, истекающий летом 2021 года.

Сложно сказать, кто сможет удовлетворить финансовые аппетиты защитника. Нам просто кажется, что хорошие шансы заполучить австрийца имеет «Челси», который активно вкладывает средства в перестройку и как раз ищет универсального игрока обороны.

Наш прогноз: «Челси».

Деле Алли

«Тоттенхэм», полузащитник, 24 года

Деле Алли globallookpress.com

Полузащитник Деле Алли в январе может покинуть «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.

По информации издания, игроку позволят уйти посреди сезона из уважения к его карьере в лондонском клубе.

«Шпоры» рассчитывают на полноценный трансфер, но также рассмотрят возможность отдать англичанина в аренду на шесть месяцев.

В услугах англичанина по-прежнему заинтересован «Пар-Сен-Жермен», который пытался арендовать игрока еще летом, но получил отказ, пишет BBC.

Поскольку Алли не пользуется доверием Жозе Моуринью, несложно предположить, что в январе он действительно окажется в новом клубе.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Леон Бейли

«Байер», полузащитник, 23 года

Леон Бейли globallookpress.com

Полузащитник «Байера» Леон Бейли интересен нескольким клубам английской Премьер-лиги, информирует Daily Mail.

По данным источника, скауты «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Эвертона» просматривали игрока в матче Лиги Европы со «Славией».

«Байер» оценивает 23-летнего футболиста в 36 миллионов фунтов, но сумма к открытию трансферного окна может вырасти, учитывая тот факт, что представитель Ямайки набрал отличную форму.

Бейли — сильный игрок, но до конкретных переговоров мы бы не стали отправлять его на Туманный Альбион.

Наш прогноз: «Байер».

Алехандро Гомес

«Аталанта», полузащитник, 32 года

Алехандро Гомес globallookpress.com

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в январе, сообщает Sky Sport Italia.

Журналисты пишут, что у аргентинца напряженные отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Гомес и Гасперини поругались из-за тактики прямо во время матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», а в перерыве, предположительно, даже успели потолкаться.

К Гомесу проявляет интерес «Торино» — в клубе считают, что он станет идеальным партнером для форварда Андреа Белотти. В то же время отмечается, что у хавбека высокие требования по зарплате, которые туринцы вряд ли способны выполнить.

Раз уж аргентинец принял решение, то вряд ли его изменит, хотя отправлять его в «Торино» слишком рано.

Наш прогноз: уйдет из «Аталанты». 0