«Сити» оступился на «Олд Траффорд». Пропасть между клубами уменьшается

Успехи «Манчестер Сити» последних лет зачастую рассматриваются через призму сравнения с великими командами «Юнайтед», а не воспринимаются изолированно.

Но иногда акцент на красной стороне Манчестера может помочь отвлечь внимание от любых негативных аспектов на «Этихаде», и Гвардиола со своими футболистами, безусловно, этим пользуются.

В течении всего сезона «красные дьяволы» кажутся командой, находящейся на грани кризиса. Подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели унизительное домашнее поражение от «Тоттенхэма» со счетом 1:6, вылетели из Лиги чемпионов, а также сумели одержать всего одну победу на своем поле, справившись с «Вест Бромвичем».

Им также пришлось иметь дело с агентом самого популярного игрока Поля Погба, который на этой неделе открыто заявил, что полузащитник хотел бы продолжить карьеру в другом клубе.

Тем не менее, до начала матча (и после мрачных 90 минут, закончившихся безголевой ничьей), «Юнайтед» опережал «Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги. Несмотря на все разговоры о кризисе и неуверенности в будущем Сульшера как тренера, «красные дьяволы» свысока смотрят на своих принципиальных соперников, которым проиграли лишь раз в последних пяти матчах.

«В мое время матчи против "Манчестер Сити" выходили у нас одними из лучших с точки зрения продуктивности», — сказал Сульшер в интервью Sky Sports, добавив: «У них, очевидно, были хорошие моменты сегодня. Мы должны быть довольны ничьей».

Учитывая невероятно высокие стандарты «Сити» и Гвардиолы, «горожане» в этом сезоне часто страдали, а их матч против «Юнайтед» оказался слабым. Они занимают восьмое место в таблице, отставая от лидирующих «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на пять очков, и на этот раз не кажутся реальной угрозой для чемпионского коллектива Юргена Клоппа.

Одной из самых сильных сторон «Сити» под руководством Гвардиолы была их несравненная способность убедительно побеждать соперников и забивать столько, сколько нужно, что подтверждается тем фактом, что этот мир с «Юнайтед» стал их первой нулевой ничьей в АПЛ за 79 встреч.

Однако голы куда-то пропали. В то время как в прошлом сезоне после 11 туров «Сити» забил 34 мяча, то в этом сезоне вдвое меньше — 17. И в матче с «Юнайтед» было не так много моментов, чтобы увеличить этот показатель.

Отсутствие Серхио Агуэро из-за гастроэнтерита явно не помогает, но нападающий за весь сезон провел в лиге около 110 минут, так что у «Сити» было достаточно времени, чтобы найти возможности забивать без него. Одновременно возникли краткосрочная и долгосрочная проблемы, поскольку контракт 32-летнего футболиста истекает следующим летом. Невзирая на то, решит он остаться или нет, «горожанам» нужен еще один проверенный бомбардир, способный вступить в бой.

Помимо отсутствия надежного нападающего (Габриэл Жезус мало тревожил «Юнайтед»), «Сити» также потерял способность обыгрывать соперников, атакуя волнообразно.

Раньше, атакующие фланговые защитники и полузащитники, такие как Кевин де Брейне, Давид Сильва, Яя Туре и Бернарду Силва, подавляли соперников, но Туре и Давид Сильва ушли без адекватной замены, а Де Брейне забил всего два гола, тогда как у Бернарду их нет совсем.

Фил Фоден — самый активный полузащитник «Сити» у чужих ворот — провел всего четыре игры в чемпионате в сезоне 2020/21, и Гвардиола оставил его на скамейке запасных, так и не выпустив до финального свистка.

Хотя добытое очко на «Олд Траффорд» является респектабельным результатом для любой команды, претендующей на титул, на самом деле «Сити» потерял два балла, потому что команда Сульшера неоднократно демонстрировала свою уязвимость в этом сезоне, особенно дома.

«Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Арсенал» обыграли «Манчестер Юнайтед», а «Челси» сыграл вничью 0:0. «Красные дьяволы» с трудом пытались бороться с этими соперниками, но «Сити» играл так, будто будет счастлив одному набранному очку.

«Мы создали три-четыре верных момента. Не стоит ожидать, что их будет много в матче против такой команды, как "Манчестер Юнайтед", так что по итогу мы получили один балла», — сказал Гвардиола в интервью BBC Sport. — «В будущем это очко будет иметь значение».

Возможно, «Юнайтед» сократил отставание от своих соседей в игровом плане (раньше их разделяла целая пропасть), но «Сити» по-прежнему намного сильнее. Однако, если «горожане» не смогут увеличить количество забитых мячей и начать побеждать в титульных встречах, то рискуют оказаться ниже «Юнайтед» впервые с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году.

В отличие от того, как все было тогда, в этот раз все идет к тому, что в конечном итоге команды из Манчестера будут бороться за пятое и шестое место, а не за первое и второе. 0