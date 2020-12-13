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    Позор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара»

    Обзор прессы по матчу «Краснодар» — «Локомотив»

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    «Краснодар» просто уничтожил «Локомотив» в матче 18 тура российской Премьер-лиги (5:0). Команда Мурада Мусаева набрала хорошую форму и после выхода в плей-офф Лиги Европы устроила настоящее шоу в РПЛ. О том, как это было, в шанем обзоре прессы.

    Кадровые проблемы «Локомотива»

    Перед матчем у «Локо» были серьезные кадровые проблемы. Редакция Sport24 обратила внимание на состояние обеих команд перед матчем.

    «Перед матчем с "Краснодаром" у "Локомотива" были большие проблемы с составом. Травмированы оба основных форварда, Зе Луиш и Смолов, а Мурило пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

    У "Краснодара" ситуация была получше. Из серьезных потерь лишь вратарь Сафонов. Все остальные в строю».

    «Краснодар» подошел к матчу в лучших кондициях

    Игра «Локомотива» в данном поединке была на очень низком уровне. Создавалось впечатление, что команда очень уставшая. Опытные игроки такие как Миранчук, Крыховяк и другие допускали ошибки, которые стоили «железнодорожникам» такого позора. Подробнее Дмитрий Гирин со «Спорт Экспресс».

    Реми Кабела

    «"Краснодар" и "Локомотив", пожалуй, две главные "пострадавшие" от Лиги чемпионов команды. В том смысле, что игра на два фронта аукнулась им сильнее всего в плане выступлений в РПЛ. Перед матчем хозяева занимали 10-е место, а гости — 7-е.

    И "быки", и железнодорожники на неделе провели заключительные встречи в ЛЧ — и те, и другие на выезде. Число официальных матчей у них в этом сезоне тоже практически одинаковое: 25 — у южан, 24 — у москвичей. При этом разница на поле в воскресенье оказалась просто колоссальной.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Локомотив" произвел впечатление изможденной, уставшей группы людей, которая к тому же не очень хорошо понимает, что ей нужно делать. И на контрасте "Краснодар" — свежий, бегущий, заряженный, креативный. Хозяева не только быстрее перемещались, но и быстрее думали. У "Локо" же не в своей тарелке оказались даже опытные исполнители вроде Крыховяка, Рыбуса или Миранчука. Отсюда и катастрофические ошибки, приведшие к двум пропущенным голам уже в начале.

  • Если смотреть по статистике, то это одинаковый матч. У них 15 ударов, у нас — 14. Владение мячом — одинаково. А результат 5:0… Надо подумать об этом.
  • Марко Николич

    • Отсюда и откровенно плохое исполнение пенальти Миранчуком, который, пробивая по центру, даже не посмотрел, завалился ли в один из углов Городов или нет. Хотя Антон этого очевидно ждал — бил не на силу, чтобы мощно и под перекладину, а именно с расчетом на то, чтобы обмануть голкипера».

    Ошибки Крыховяка и Рыбуся

    «Локомотив» быстро стал пропускать. В первую десятиминутку «Краснодар» вложил два гола, которые случились по вине Гжегожа Крыховяка и Мацея Рыбуся. Подробнее об основных моментах матчах Николай Егорычев, обозреватель «Чемпионата».

    Антон Миранчук

    «Уже на 3-й минуте "быки" могли открыть счёт, но Ионов, вышедший на ударную позицию, оказался в офсайде. Чуть позже "Локомотив" всё-таки пропустил — привёз гол в свои ворота Крыховяк. Поляк ошибся вблизи собственной штрафной, подарив мяч Классону. Вингер "Краснодара" уверенно пробил в ближний угол.

    На 10-й минуте "быки" снова огорчили Гильерме. Потерял мяч на этот раз другой поляк — Мацей Рыбусь. Он подставил Магкеева, после чего на ворота "Локомотива" пошла быстрая атака. Бил Классон, а первым на добивании оказался Ионов. Он сыграл хитро: не стал решать момент сам, а выполнил тонкую передачу на Реми Кабелла. Француз забивал без особых проблем, при полном попустительстве игроков "Локо".

    Два быстрых гола прибили гостей. В середине тайма "Краснодар" мог забивать третий мяч: Олссон прорвался к чужим воротам, но Гильерме сократил дистанцию и помешал шведу нанести удар. Противопоставить хоть что-то хозяевам "Локомотив" не мог. Имели шанс отличиться у "Краснодара" также Классон и Рамирес.

    Незадолго до перерыва случился спорный момент: Эдер, принимая мяч, столкнулся с Сорокиным и рухнул на газон. Главный арбитр матча Евгений Турбин посчитал, что правила нарушил форвард гостей, хотя, на первый взгляд, это больше походило на пенальти. Турбин в итоге пошёл смотреть эпизод сам, после чего указал на точку. Штатный пенальтист "Локо" Антон Миранчук бил по центру, но Городов не стал гадать и остался на месте, выручив свою команду. Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу "Краснодара".

  • Сложный матч, просто в концовке у нас были лучше замены. Мы смогли кардинально усилить игру, а соперник нет.
  • Мурад Мусаев

    • В перерыве Марко Николич выпустил Куликова вместо Игнатьева. Схема "Локомотива" изменилась с этой перестановкой — от 4-2-3-1 они перешли на 4-3-3. Гости стали больше идти вперёд, а "Краснодар" с радостью ловил их на контратаках.

    Несмотря на всю активность "железнодорожников", ближе к голу были всё-таки хозяева. Хороший момент на 55-й минуте имел Классон, но промедлил с ударом и потерял мяч. Мурад Мусаев освежил фланги и центр поля, произведя три замены: Вандерсон, Вильена и Сулейманов поменяли Ионова, Газинского и Кабелла соответственно. "Локомотив" усилить атаку просто не мог — в запасе находились лишь молодые футболисты и невнятный Франсуа Камано.

    На 71-й минуте Крыховяк разогнал атаку и вывел на ударную позицию Миранчука. Сорокин бросился под мяч и заблокировал его удар. А спустя пару минут "быки" забили третий гол: Чорлука и Райкович не разобрались, кому выносить мяч, и Берг затолкал его в ворота Гильерме.

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    • Добил "Локо" Магомед-Шапи Сулейманов, который здорово открылся в чужой штрафной и пробил в дальний угол. В самой концовке пятый мяч забил Маркус Берг. Отквитать один гол мог Миранчук, но попал в штангу».

    Невероятный декабрь для «Краснодара»

    Обозреватель «Футбола на куличках» Иван Терентьев отметил феноменальные выступления «быков» в декабре. Команда добилась хороших результатов — вышла в плей-офф Лиги Европы и одержала две разгромные победы в домашних матчах РПЛ.

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    • «Разговоры об увольнении Мурада Мусаева, где вы? Невероятный декабрь проводят футболисты "Краснодара" — победа над "Ренном" и путёвка в Лигу Европы, ничья с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Красота. А в РПЛ настоящее деклассирование соперников. Сегодня "Краснодар" приравнял "Локомотив" к "Ротору". Второй кряду домашний матч завершился со счётом 5:0 в пользу "быков". Даже сценарий похож — тотальный разгром футболисты Мусаева оформляют в концовке, когда соперник проседает физически».

    Показательный регресс Крыховяка

    Sport24 отметил ужасную форму полузащитника «красно-зеленых» Гжегожа Крыховяка, который допустил грубую ошибку, приведшую к первому пропущенному голу.

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    • «Показательнее всего регресс команды виден на Гжегоже Крыховяке. Недавно поляк был в числе лучших футболистов РПЛ, но в этом сезоне он не похож сам на себя. Собственно, краснодарский кошмар "Локомотива" начался с Крыховяка, который исполнил какой-то невероятный и необъяснимый привоз.

    А ближе к концовке пустил за спину Шапи, которого опекал.

    Это уже не первый привоз Гжегожа в этом сезоне. В предыдущем матче РПЛ, где "Локомотив" пропустил 5 мячей, поляк выключился из эпизода после неудачного паса вперед и позволил Евгеньеву выкатить мяч на Лесового.

    Плюс Крыховяк стал куда более уязвим к прессингу и порой теряет мяч в таких ситуациях.

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    Крыховяк сам на себя не похож — если в прошлом сезоне он шел в лидерах бомбардирской гонки РПЛ, то в этом сезоне за 15 игр забил всего 2 мяча. Гжегож реже забегает в штрафную вторым темпом и реже бьет с дальних дистанций. И вообще почти все статистические показатели поляка просели по сравнению с прошлым сезоном.

    0:5 от "Краснодара" — звоночек Николичу, что даже после не самой провальной еврокубковой кампании в команде явно что-то не так. Сербский коуч говорит, что дело не в физике, команда находится в нормальных кондициях. Но если даже такие мастера как Крыховяк в РПЛ начинают привозить на ровном месте — нужно срочно вносить коррективы».

    Игрок матча

    Иван Терентьев с «Футбола на куличках» отметил старания Маркуса Берга, которого посчитали лучшим игроком матча.

    «Неуклюжий нападающий, говорите? Сегодня Маркус Берг оспорил мнение своих критиков. Мастерски реализовал прострел Смольникова, разобравшись с Чорлукой и Райковичем, танцевавшими возле мяча. Швед чётко занял позицию и хладнокровно пробил. Пятый гол тоже неплох — подкараулил добивание и технично подсёк мяч. Два удара в створ — два гола, мастерские открывания, полезное движение в прессинге. Отличный матч от Маркуса Берга».

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