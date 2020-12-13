Лучший «Реал» Зидана вернулся и подорвал репутацию Симеоне

В 13-м туре испанской Примеры «Реал» победил «Атлетико» со счетом 2:0. Приводим реакцию медиа об этой игре.

«Реал» напомнил лучшие образцы команд Зидана

«Коллектив Симеоне за весь сезон до этого пропустил всего два гола в Ла Лиге и не проигрывал ни в одном матче. Кроме того, они имели беспроигрышную серию из 26 поединков, начиная с победы "Реала" со счетом 1:0 в феврале.

Потому для "Сливочных" это определенное достижение: забить быстрый мяч, доминировать в первом тайме так, как они это делали, и закончить начатое голом во втором тайме, который означал, что хозяева забили своим соседям столько же, сколько и любая другая команда в предыдущих 10 матчах Примеры», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

«Решающим в этом была игра полузащиты: трио Каземиро, Модрича и Крооса превзошли своих соперников из "Атлетико", в том числе дуэт Коке и Льоренте, выступлением, который напоминал лучшие мадридские команды Зидана.

Это была исключительно позитивная неделя для "Реала", когда все проблемы, как внутренние, так и европейские, были решительно оставлены позади. Одной из проблем в будущем будет усталость команды — во вторник она вернутся в бой против "Атлетика" — Зидан использовал практически тот же стартовый состав с небольшими изменениями во всех трех матчах за неделю».

Проблемы «Реала» лишь сделали его сильнее

«Грандиозная неделя "Реала" завершилась идеально, ведь если эти три матча за семь дней должны определить его сезон так, как было заявлено, то это далеко не преждевременное завершение кампании и, похоже, все снова меняется к лучшему.

Зидан был на грани и имел дело с ультиматумом, когда его команде впервые грозил вылет из группового этапа Лиги чемпионов, тогда как на внутренней арене она сильно отстала от лидера. Но мадридцы сделали то, что всегда делали в подобных ситуациях, и снова поднялись на ноги, победив "Севилью", "Боруссию" Мёнхенгладбах и сделав то, что никто не делал с февраля, обыграв "Атлетико"", — пишет на страницах The Guardian Сид Лоу.

'В пятницу ​​Зизу объявил Матрасников фаворитом в чемпионской гонке, а в субботу его команда обыграла своих соседей 2:0. Подопечные Симеоне не проигрывали 26 матчей — вплоть до предыдущей встречи с Реалом, — и хотя они остаются лидером, теперь гонка за титул началась заново, и теперь она также включает и Сливочных — не только из-за счета, но и из-за сценария этой игры.

Что касается Зидана, то здесь было еще одно свидетельство того, что единственная причина сомневаться в нем заключается в именно в самом сомнении, той опасности, которая выжимает лучшее из его игроков'.

Симеоне запутался в тактике

'Симеоне запутался в своей тактике. Его система игры с тремя центральными защитниками, которая так хорошо работала в его целях, оказалась ненужной против хозяев поля, которые в основном действовали на обоих флангах, тогда как Бензема, который с каждым месяцем становится все лучше, играл глубже, чем оставил эту оборону из трех человек неэффективной', — анализирует тактику в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

'Это также дало Реалу численное преимущество в тех зонах, где проходила игра. Симеоне потребовалось полчаса, чтобы разобраться, что он и сделал, просто переставив тех же исполнителей, но это его не успокоило, и он сделал три замены в перерыве. Когда это ничего не изменило, он снял Фелиша, а после этого — Суареса: это был плохой вечер для великого тренера, который вчера подорвал свою репутацию, показав себя очень осторожным тактиком'.

Зидан изменил кризис на эйфорию

'Большой шаг был сделан в непростой игре на Санчес Писхуан, где тяжелая победа над Севильей подтвердила спокойствие и веру Зидана в команду, когда игроки проявили себя в столь большом поединке, как они часто делает это ради своего тренера. Затем последовал матч в Лиге чемпионов с Гладбахом, где игра, похожая на финал, была быстро завершена благодаря двум отличным ударам головой Бензема.

Финальный маневр в трехочковом выходе Зидана из кризиса состоялся мадридском дерби, в котором была только одна команда, которая с самого начала выглядела побидителем, хотя это было, конечно, не так просто, как они представляли', - пишет на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

'На фоне успеха Реал капитан Серхио Рамос провел несколько командных переговоров, которые помогли сосредоточить внимание его коллег на решении стоящих перед ними масштабных задач. Зидан известен тем, что доверяется тем, кто помогал ему в трудных периодах в прошлом, но на этот раз кажется очевидным, что Марсело и Иско больше не подпадают под эту категорию.

Бразилец не играл ни в одной из последних четырех встреч, тогда как Иско сыграл с Шахтером, чтобы снова исчезнуть. Зидану не впервые удается переломить сложную ситуацию, в которой, казалось, не было видно выхода. И, наверное, не последний'. 0