Кризис «Арсенала». Почему команда Артеты оказалась в яме?

В прошлое воскресенье «Арсенал» проиграл «Бернли» со счетом 0:1. Это произошло во многом из-за удаления Гранита Джаки, который схватил Эшли Вествуда за горло. Это поражение означает, что у команды Микеля Артеты всего 13 очков в 12 матчах.

Это первый случай с 1959 года, когда «Арсенал» проиграл четыре матча подряд на своем поле. Это была первая победа «Бернли» над «Арсеналом» в высшем дивизионе с 1974 года, а 10 голов «Арсенала» в 12 матчах чемпионата — их самый низкий результат с 1981 года. Поистине сезон антирекордов для «канониров».

Будет ли Артета уволен?

Джерард Бренд, Sky Sports:

Можно планировать будущее, можно сидеть за столом правления и говорить: «Это наше направление, и мы его придерживаемся». Но достаточно всего одного человека из правления, который скажет: «Мне это не нравится», чтобы позиция солидарности перестала существовать. Если один член правления засомневается, это станет шагом для того, чтобы сомневаться стали все остальные. И тогда все развалится.

Может существовать некий грандиозный план, но интересы клуба всегда будут превыше интересов, связанных с Микелем Артетой. «Арсенал» набрал 13 очков в 12 матчах. Это не спад на коротком отрезке в начале сезона, это уже дюжина игр, почти треть сезона позади.

Если они продолжат набирать очки в том же темпе, то в конце сезона наберут 41 очко. В прошлом сезоне этого было достаточно лишь для 15-го места в АПЛ.

Думаю, у Артеты будет еще немного времени. И это время будет иметь решающее значение, потому что все может испортиться, если игроки перестают воспринимать указания тренера. Мы видели это уже много раз — ситуации, когда игроки влияют на увольнения тренеров. Думаю, некоторые настройки уже не работают. Об этом можно судить по количеству изменений в стартовый состав, которые делает Артета.

Микель Артета globallookpress.com

Ему предстоит провести огромную работу, чтобы удержать команду в рабочем состоянии. В противном случае, думаю, он рано или поздно уйдет. К тому же в среду «Арсеналу» предстоит играть с «Саутгемптоном», который уступил один раз в десяти матчах.

Не думаю, что «Арсенал» или Артета могут использовать то оправдание, что мы сейчас наблюдаем странный сезон АПЛ. За 12 туров они отстают от лидера на 12 очков. Это форма команд из нижней части таблицы, и на поле они выглядят именно такой командой. Их игра не приносит результат, и это не может не беспокоить.

Мне кажется, они финишируют в середине таблицы в этом сезоне. Однако этого недостаточно, независимо от того, какая ситуация в АПЛ в данный момент.

Действиям Джаки нет прощения?

Кэйт Бурлага, Sky Sports

Джака подвел свою команду. И это произошло не впервые. Артета попытался как-то оправдать поступок Джаки, заявив, что это было элементом его огромной воли к победе. Но вряд ли этим можно оправдать то, что он взял другого человека за горло.

Джака — уже не молодой парень. Это капитан «Арсенала» — хотя многие и сомневаются в том, что он должен им быть — и опытный футболист, у которого за плечами 80 матчей за сборную Швейцарии.

Гранит Джака globallookpress.com

Вы могли немного посочувствовать ему в прошлом сезоне, когда над ним издевались фанаты — видеть это было неприятно. Но эта история с «псевдо крутым парнем» продолжается. И мне сложно уложить это в голове. Это является проблемой темперамента, это случалось и раньше, и когда это продолжается, то вы смотрите уже не только на игрока, но и на тренера, который регулярно доверяет этому игроку.

Когда «Арсенал» в последний раз был сильной командой?

Джерард Бренд, Sky Sports:

Были моменты, когда «Арсенал» выглядел хорошей командой, в связи с чем было много надежд. Но всегда казалось, что это лишь надежды, лишь оптимизм и мечты, а не реальное качество для того, чтобы выигрывать матчи.

«Арсенал» не был в четвертьфинале Лиге чемпионов уже десять лет. Они не выступали на групповом этапе ЛЧ с 2017 года.

«Арсенал», возможно, был лучшей командой Европы на протяжении трех лет в начале 2000-х. И эти воспоминания и чувства остались навсегда, они остались в памяти болельщиков команд. Это стало эталоном, который не удавалось повторить с тех пор. Думаю, им тяжело принять это.

«Манчестер Юнайтед» сейчас переживает то же самое, но на более ранних этапах. У «Ливерпуля» это длилось тридцать с лишним лет, они только преодолели это.

Я думаю, что болельщики заслуживают большего от игроков. Судя по тому, что я вижу, в «Арсенале» всегда царит приятная атмосфера. Они всегда смеются, шутят и улыбаются на тренировках, все они кажутся друзьями, они классные, они общаются с фанатами в социальных сетях, у них есть хороший имидж вне поля, но на поле и за кулисами им не хватает класса.

Интересно, что обо всем этом думает Арсен Венгер. В его последние годы в «Арсенале» в него летело много камней. И хотя некоторые из них были заслуженными, он все же удерживал «канониров» конкурентноспособными бороться за топ-четверку.

Опытные игроки подводят команду

Кэйт Бурлага, Sky Sports

В дерби северного Лондона меня поразили неряшливость Бельерина, неточные пасы Виллиана, то, как Обамеянг проигрывает все свои дуэли, а также то, насколько второстепенен он был в своей атакующей роли.

Виллиан здорово начинал в «Арсенале», но сейчас он выглядит тенью того игрока, которым был. Он не выглядит так, как будто знает, что нужно делать с мячом в атакующей трети поля. Лишь две из его 14 передач нашли партнеров в матче с «Бернли». И что меня действительно поразило — так это то, что он сделал всего четыре паса вперед. Четыре! Количество передач назад было поразительным.

Виллиан globallookpress.com

«Канониры» по-прежнему выглядят командой без лидеров. Артета снова и снова полагается на опытных игроков, но это не срабатывает. И именно в таких ситуациях заканчивается терпение фанатов.

Грэм Сунесс, Sky Sports

Артета разочарован своими игроками. Они недостаточно хороши, чтобы играть за «Арсенал». Они находятся в милях от того, где им нужно быть. Это не очень хорошая команда. Перед игрой я смотрел на имена игроков и думал, на кого из них я мог бы положиться. Мне нравятся Лено и Тирни. Обаяменг — топ-игрок. Это три футболиста. Я смотрел на имена других, и у меня возникали серьезные сомнения.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Алан Смит, Sky Sports

Артета допустил ошибки. Это продление контракта с Давидом Луисом, это подписание Виллиана, которое мне кажется странным, особенно с учетом его зарплаты, это трансфер кого-то вроде Седрика Соареша. «Арсенал» тратит значительную часть своего бюджета на игроков в возрасте.

Артета будет ломать голову над тем, как выйти из этой ситуации. Но как тренер вы хороши ровно настолько, насколько хороши ваши игроки. А у Артеты в распоряжении нет достаточно хорошей группы игроков. У него есть многообещающие футболисты, которые преуспевают в Лиге Европы.

Артета сохранил веру в Джаку, что было достаточно неожиданным решением, а швейцарец все испортил. Недостаток дисциплины подводит эту команду. Когда вы уже в яме, не нужно продолжать копать. Джака подвел своих товарищей по команде, и это стоило им результата.

В клубе так много проблем. За кулисами наверняка будут игроки, которые будут указывать пальцем на Артету. Он должен с этим справиться. Остается лишь надеяться, что руководство поддержит его и позволит ему делать то, что он планировал делать в ближайшие пару лет. 0