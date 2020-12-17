РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак», «Динамо» уступило«Сочи»

С 16 по 18 декабря проходят матчи 18-го тура чемпионата России по футболу

«Ротор» — «Арсенал» 1:0

Волгоградский «Ротор» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

В составе волгоградской команды голом отметился Фламарион Жовину Филью, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Арсенал Тула 1:0 Гол: 1:0 Flamarion (пенальти) (81') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Сергей Серченков, 63'), Сергей Макаров, Илья Жигулёв, Flamarion, Евгений Песегов, Камиль Муллин (Андрес Понсе, 68') Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак, Anri Khagush, Kadri Mohammed, Николай Рассказов (Evgeni Lutsenko, 84'), Александр Ломовицкий (Даниил Хлусевич, 86'), Сергей Ткачёв (Эванс Кангва, 75'), Игорь Горбатенко, Кингз Кангва, Георги Костадинов, Кирилл Панченко Предупреждения: Данил Степанов (15'), Сергей Ткачёв (16'), Олег Кожемякин (37'), Николай Рассказов (58'), Георги Костадинов (73'), Kadri Mohammed (82'), Игорь Горбатенко (87'), Anri Khagush (90')

«Ротор» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», имея в активе также 14 очков, опустился на 14-е место.

В следующем туре «Ротор» 28 февраля 2021 года сыграет на выезде против «Тамбова», а «Арсенал» в тот же день в гостях встретится с «Сочи».

«Сочи» — «Динамо» М 2:0

В матче 19-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» одержал домашнюю победу над «Динамо» со счетом 2:0.

В составе хозяев голами отметились нападающий Антон Заболотный (52-я минута) и центральный полузащитник Артур Юсупов (71).

Отметим, что на 64-й минуте удаление получил защитник бело-голубых Роман Евгеньев за вторую желтую карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 2:0 Голы: 1:0 Антон Заболотный (52'), 2:0 Артур Юсупов (70') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Артур Юсупов (Андрей Боковой, 88'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Danil Prutsev, 82'), Жоаозиньо (Александр Руденко, 82'), Тимофей Маргасов (Кирилл Заика, 78'), Marko Dugandzic (Антон Заболотный, 46') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец (Роман Нойштедтер, 61'), Роман Евгеньев, Никола Моро, Clinton N'Jie (Николай Комличенко, 61'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Сильвестр Игбун, 54') Предупреждения: Роман Евгеньев (16'), Marko Dugandzic (44'), Роман Евгеньев (64')

«Сочинцы» набрали 33 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет на шестой строчке с 30 очками.

20-й тур состоится уже в 2021 году. 27 февраля «Сочи» на своем поле примет «Арсенал», а московский клуб в тот же день отправится в гости к «Ахмату».

«Зенит» — «Спартак» М 3:1

«Зенит» в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Спартак» — 3:1.

«Сине-бело-голубые» открыли счет уже на 8-й минуте, когда Сердар Азмун получил мяч на линии штрафной и нанес удар, Александр Максименко среагировал, но мяч прошел у него под рукой.

«Красно-белые» отыгрались на 22-й минуте. Деян Ловрен грудью отправил мяч в свои ворота, пытаясь сделать скидку назад.

На 73-й минуте Ярослав Ракицкий благодаря плотному удару вернул «Зениту» минимальный перевес. Победную точку хозяева поставили в компенсированное время усилиями Артема Дзюбы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Спартак 3:1 Голы: 1:0 Сердар Азмун (8'), 1:1 Деян Ловрен (автогол) (22'), 2:1 Ярослав Ракицкий (74'), 3:1 Артём Дзюба (90') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос (Юрий Жирков, 67'), Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Себастьян Дриусси, 81'), Вендел (Далер Кузяев, 81'), Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Александр Ерохин, 88'), Артём Дзюба Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (Илья Гапонов, 87'), Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев (Илья Кутепов, 68'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе Предупреждения: Роман Зобнин (25'), Джордан Ларссон (36'), Малком (39'), Георгий Джикия (54'), Алексей Сутормин (78'), Вильмар Барриос (83')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (41 очко), а «Спартак» — второе (35 очков).

«Химки» — «Локомотив» М

17 декабря, 18:00 мск

«Краснодар» — «Уфа»

17 декабря, 18:00 мск

«Ростов» — ЦСКА

17 декабря, 20:00 мск

«Ахмат» — «Рубин»

17 декабря, 20:00 мск

«Тамбов» — «Урал»

18 декабря, 18:00 мск