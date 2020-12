Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина уверена, что кубанский клуб превосходит своих оппонентов из Хорватии в классе.

«Конечно, "быкам" надо проходить такого оппонента. На контрасте с армейцами хоть один наш клуб должен доказать, что российский футбол еще жив. Несмотря на лимит, уровень легионеров и тактические аспекты. К тому же "Краснодар" априори сильнее. Команда Мусаева отрезками неплохо смотрелась в Лиге чемпионов — даже в проигранных матчах с "Севильей". Кроме того, в "Динамо" нет футболистов уровня Кабелла и Вандерсона.

На этот раз разговоры об удовольствии — в сторону. Можно было бы рассуждать о нем, если бы попался гранд типа "Милана" или "Манчестер Юнайтед". Но теперь с "Краснодара" спросят. И как с опытного участника Лиги Европы, и как с команды, обязанной побеждать "Динамо" по всем показателям: от мести за ЦСКА до трансферной стоимости игроков.

Календарь и таблица Лиги Европы

Главное для "быков" — заранее не зазнаться и не радоваться легкому сопернику. Что такое легкие соперники в группе, нам показали армейцы. И помнить: теперь "Краснодар" один. На этой молодой команде те самые очки, которые наша страна стремительно теряет в клубном рейтинге. "Краснодар" их должен набирать. Тем более, с учетом столь удачного жребия».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтером» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак сравнивает масштабы двух клубов и сравнение получается не в пользу загребского «Динамо».

«По иронии судьбы, единственному российскому представителю в весенней стадии еврокубков достался обидчик другой отечественной команды. ЦСКА занял в группе с "Динамо" З последнее место, а в очных встречах набрал одно очко.

Единственной радостью армейцев может служить тот факт, что только им удалось поразить ворота динамовцев на групповом этапе, благодаря чему армейцы сорвали уникальное достижение.

Теперь очередь "быков" выступить обидчиками хорватов — по стоимости состава они их превосходят в полтора раза (116 млн евро против 74 млн)».

Зоран Мамич Главный тренер загребского «Динамо» Перед началом жеребьевки я хотел получить именно «Краснодар». Не потому, что они слабы, просто у меня было такое предчувствие. Эта команда играет в хороший футбол, мы видели их матч с «Локомотивом» (5:0). Также у них было несколько неплохих матчей в Лиге чемпионов. В конце концов, они заняли 3-е место в группе. У них есть хорошие игроки, мне лучше всего знаком Маркус Берг, который играл в моей команде два года назад. Он в хорошей форме, является профессионалом высочайшего уровня и нет нужды лишний раз говорить о его уровне. «Краснодар» — команда, которая играет в более разнообразный футбол, чем ЦСКА. Думаю, на данный момент они показывают более качественный футбол. Остаюсь ли я оптимистом? Абсолютно. Спортсмены всегда хотят побеждать, так же, как и я. Я верю, что мы можем провести два хороших матча и победить этого соперника

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк предостерегает «Быков» от недооценки соперника, которая может дорого стоить краснодарскому клубу.

«Мы уже не раз обжигались на том, что вроде бы простые соперники на поверку оказываются совсем не простыми, а очень даже проблематичными. Причем как на уровне клубов, так и на уровне сборных. Что же касается этого конкретного хорватского "Динамо", то мы с ним уже сталкивались в этом сезоне, и без особой для себя славы.

Загребчане были соперниками по группе московского ЦСКА, а также "Фейеноорда" и "Вольфсберга" — и выиграли ее без видимых проблем, не проиграв ни одного матча и набрав 14 очков (+4=2). Более того, "Динамо" и пропустило только лишь раз, едва не поставив непобиваемый рекорд ЛЕ — за какие-то минут 15 до конца последнего матча подкузьмил соотечественникам хорватский хавбек "армейцев" Бистрович.

Что касается непосредственных противостояний ЦСКА и загребского "Динамо", то первое из них — московское — завершилось нулевой ничьей с огромным преимуществом красно-синих и 25 ударами по воротам гостей — главным образом от Влашича. Ответная игра, завершавшая групповой турнир, для обеих команд была формальностью — и в ней "армейцы" пропустили 3 довольно легких мяча, на которые смогли ответить лишь тем самым голом Бистровича ближе к концовке.

Пожалуй, с точки зрения "Краснодара" "Динамо" Загреб — хороший соперник для раскачки и вкатывания в весеннюю часть сезона, на котором легко можно оступиться при минимальной расслабленности или недонастроенности».

Маркус Берг Нападающий «Краснодара» «Динамо» Загреб — это клуб с большим европейским опытом. Нам предстоят две сложные и интересные игры. Но, думаю, у нас хорошие шансы победить и пройти дальше.

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает о сопернике «Краснодара» по плей-офф Лиги Европы.

«Если бы "Краснодару" попался "Манчестер Юнайтед" или "Милан", то пункт текста "Звезды" был бы ярче. У "Динамо" сейчас только одна звезда, но и ее потенциал еще нужно раскрыть — 18-летний защитник Йошко Гвардиол (автор первого мяча в последнем матче с ЦСКА). Его еще в сентябре купил "Лейпциг" за 16 миллионов евро, но в немецкий клуб юный хорват перейдет только в следующем году.

Отметим и швейцарского форварда Марио Гаврановича — лучшего бомбардира чемпионата Хорватии. Ему 31, он никогда не был звездой топ-уровня, но пару лет поиграл за "Шальке" и был в заявке сборной Швейцарии на двух чемпионатах мира.

Все футбольные трансферы

Загребская команда проводит великолепный сезон. Если бы не гол Кристияна Бистровича, то "Динамо" стало бы первой командой в истории Лиги Европы, не пропустившей ни одного мяча. В чемпионате команда Зорана Мамича тоже играет отлично: делит первое место с "Осиеком", но имеет две игры в запасе. За весь текущий сезон "Динамо" проиграло только в двух матчах: тому же "Осиеку" в чемпионате, а также "Ференцварошу" в отборочном турнире Лиги чемпионов».

Максим Бузникин Руководитель селекционного отдела «Краснодара» У них достаточно большая обойма игроков и достаточно гибкая ротация: до 50 процентов по сравнению чемпионата с еврокубками. У них есть опытные Гавранович, Петкович, Оршич, харизматичный капитан команды Адеми. Также у них есть молодые Майер и Кастрати. У них достаточно хорошо сочетаются молодость с опытом, «Динамо» — флагман хорватского футбола, который растит звезд и продает их на Запад.

Автор Sportbox.ru Сергей Колесников считает, что кубанскому клубу вполне по силам пройти неуступчивого хорватского солперника.

«Своему нынешнему сопернику по плей-офф "Краснодар" ни в чём не уступает (не считая, конечно, титулов). Состав у "быков" ничем не хуже, да и неспроста одной команде удалось пробиться в Лигу чемпионов через стыковые матчи, а другой — нет.

Да, с началом группового этапа ЛЧ "Краснодар" здорово провалился в чемпионате России, не справившись с выступлением на два фронта: игроки начали травмироваться один за другим, а команда — стремительно терять очки. Теперь же "быки", кажется, стали приходить в себя: победа 5:0 над "Локомотивом" в последнем туре РПЛ была ярким тому подтверждением. Да и на подготовку к "Динамо" у "Краснодара" теперь — уйма времени.

В конце концов, у команды есть дополнительная мотивация: защитить честь родного чемпионата. Но моральный долг здесь вовсе не главное — ведь "Краснодар" самым непосредственным образом заинтересован в дополнительных еврокубковых местах в РПЛ! Очки, которые могут заработать южане в ЛЕ, будут теперь на вес золота: победы критически необходимы российской премьер-лиге, чтобы не опуститься в списке УЕФА ниже Нидерландов, Австрии и Бельгии. И потому футболисты "Краснодара" могут быть уверены: всенародная поддержка команде этой весной точно будет обеспечена».

Сергей Кирьяков Российский тренер Хорваты — проходимый соперник, ничего такого в этом жребии нет. Но если «Краснодар» будет играть против Загреба так же, как ЦСКА, то шансов мало. Тем более, что плей-офф — это совсем другой уровень. Здесь возрастает цена ошибок и на первый план выходят игровые эпизоды, моменты с карточками и так далее. В этом случае нужно быть предельно внимательным и готовым ко всему, к провокациям в том числе. По футбольным делам «Краснодар» сильнее. Жребий, в общем-то, нормальный, и он позволяет надеяться, что «быки» решат микрозадачу в этом противостоянии

Автор Soccer.ru Вадим Багров подводит итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и остается доволен полученными парами.

«В Лиге Европы, в отличие от ЛЧ, представлены клубы 19 разных стран. В деле 7 обладателей кубка УЕФА в прошлом. Будет столкновение разных стилей. Например, "Реал Сосьедад" сыграет против "Манчестер Юнайтед", и Сульшер может вылететь от интересных испанцев, ведь не только у Давида Сильвы будет предельная мотивация;

— самый результативный клуб группового этапа ЛЕ — "Байер". Забили 21 мяч в 6 играх, даже "Арсенал" с 20 голами за ними не угнался. Немцы сыграют против "Янг Бойз", а вот "канониры" встретят "Бенфику". Пара в плей-офф ЛЕ, где встречаем соперников с составами для Лиги чемпионов. Лондонцам придется помучиться с португальцами;

— сын боснийца и хорватки Ибрагимович отправится в Белград — "Црвене Звезде" не повезло со жребием, "Милан" сейчас хорош. Надежда лишь на концентрацию в Серии А, где "россонери" лидируют, но тоже теряют очки. А сама по себе пара интересная, сербам нечего терять;

🔥 Round of 32 draw! 🔥

Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9