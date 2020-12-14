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    Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021

    Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2020/2021: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 15:00 мск.

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    Жеребьевка Лиги Европы
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    14 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. «Краснодар» и еще 31 команда узнают соперников по первому раунду плей-офф.
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    • Кто играет

    В 1/16 финала пробились 32 команды. Из них: 12 — победители групп Лиги Европы, 12 — вторые команды, и еще 8 — клубы, занявшие третьи места в Лиге чемпионов.

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    • Среди участников — российский «Краснодар», свалившийся в Лигу Европу из Лиги чемпионов.

    Жеребьевка

    Все команда поделены на две корзины: сеяные и несеяные. Сеяные (12 победителей групп и 4 команды из ЛЧ с наивысшим рейтингом УЕФА) проведут ответные матчи дома.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Байер», «Брюгге», «Вильяреал», «Динамо» Загреб, «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Шахтер».

    Несеяные: «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Краснодар», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

    Одну пару не составят: клубы из одного чемпионата, игравшие в одной группе и представляющие Россию и Украину («Шахтер» и «Динамо» К).

    Даты матчей

    Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля 2021 года. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля 2021 года.

    Финал Лиги Европы 2020/2021 состоится в среду, 26 мая, «Гданьск Арена», Гданьск, Польша. 0

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