Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021

14 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. «Краснодар» и еще 31 команда узнают соперников по первому раунду плей-офф.

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Кто играет

В 1/16 финала пробились 32 команды. Из них: 12 — победители групп Лиги Европы, 12 — вторые команды, и еще 8 — клубы, занявшие третьи места в Лиге чемпионов.

Среди участников — российский «Краснодар», свалившийся в Лигу Европу из Лиги чемпионов.

Жеребьевка

Все команда поделены на две корзины: сеяные и несеяные. Сеяные (12 победителей групп и 4 команды из ЛЧ с наивысшим рейтингом УЕФА) проведут ответные матчи дома.

Календарь и таблица Лиги Европы

Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Байер», «Брюгге», «Вильяреал», «Динамо» Загреб, «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Шахтер».

Несеяные: «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Краснодар» , «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Одну пару не составят: клубы из одного чемпионата, игравшие в одной группе и представляющие Россию и Украину («Шахтер» и «Динамо» К).

Даты матчей

Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля 2021 года. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля 2021 года.

Финал Лиги Европы 2020/2021 состоится в среду, 26 мая, «Гданьск Арена», Гданьск, Польша. 0