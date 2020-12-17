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    Фирмино спешит на помощь. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» на «Энфилде»

    «Красные» оторвались от главного конкурента на три очка

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    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино
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    В напряженном футбольном матче «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» на «Энфилде» со счетом 2:1, забив победный гол на последних минутах, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Точный удар на 90-й минуте принес «красным» в турнирной таблице три очка преимущества, которые придадут им дополнительной уверенности. Итак, что же мы узнали?

    1. Человек что надо спешит на помощь

    Гол, такой же блестящий, как его зубы!

    Гол, идеально подходящий для победы в любой игре!

    Гол, который поднял настроение на Мерсисайде!

    Роберто Фирмино в последнее время казался бестолковым нападающим. Выбитый из основной тройки форвардов «Ливерпуля» Диогу Жотой, его вклад в игру стал скорее кульминацией, чем чем-то, достойным похвалы, а все потому, что он просто не был достаточно опасен перед чужими воротами.

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    • Минувшим же вечером Фирмино нанес рекордные пять ударов по воротам «шпор», но не было ощущения, что он или «Ливерпуль» забьет (красные забили первый гол благодаря рикошету). Однако не в моменте, когда Эндрю Робертсон навесил с углового, а бразилец потрясающим ударом головой отправил мяч в сетку. Вот это настоящая помощь команде!

    2. Моуринью сыграл почти идеально

    Жозе Моуринью был близок к тому, чтобы покинуть «Энфилд», получив то, за чем приехал. На протяжении большей части матча «шпоры» приближались к чужим воротам, прессинговали и изводили соперника, а также имели лучшие моменты и играли вничью до последних минут, когда гол забил Фирмино.

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    Португальский тренер всегда придерживался той тактики, чтобы осторожно играть против главных соперников — это нормально, когда ты сосредотачиваешься на победах над менее сильными оппонентами, а не над грандами. Так что его подопечные сидели глубоко и играли на контратаках. И это сработало.

    Но вот в чем дело: «шпоры» упустили три великолепных шанса выйти вперед, а когда вы допускаете такие промахи, это вселяет в соперников уверенность. «Ливерпуль», имея уверенность, способен устрашать.

    Однако роковой ошибкой Моуринью стало то, что он заменил Сон Хын Мина, выпустив Деле Алли. Скорость и активность корейца явно беспокоили «красных», в то время как англичанин подобной угрозы не нес.

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    • Эта замена в сочетании с большими промахами дала «Ливерпулю» инициативу, необходимую для крупной победы. «Мы пришли сюда побеждать», — сказал Моуринью, но чрезмерно оборонительный подход и замена Сон Хын Мина не позволили это сделать.

    3. Салах великолепен, но в одиночку не потянет

    В этом сезоне никто не забивал больше голов в Премьер-лиге, чем Мохамед Салах. Египетский форвард подошел к этой игре с 10 точными ударами и нанес свой 11-й, когда в первом тайме мяч после рикошета от Эрика Дайера влетел в сетку.

    Гол не был предсказуемым, но это достойная награда за футбольную ночь, в которой египтянин излучал жизнь и энергию. Салах нанес впечатляющие четыре удара, регулярно попадая в створ, и каждый раз, когда у него был мяч, можно было увидеть страх в рядах «шпор».

    Ничего подобного нельзя было сказать ни о каком другом форварде «Ливерпуля». Фактически, так было на протяжении всего сезона. Да, у Салаха 11 голов, но следующим в списке бомбардиров команды идет Диогу Жота с 5 мячами. У Садио Мане их 4, у Роберто Фирмино — 3 (третий он забил как раз вчера вечером).

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    • В матче с «Тоттенхэмом» мерсисайдцам это сошло с рук, поскольку Фирмино действительно появился в нужное время в нужном месте, но сколько раз подобное произойдет еще? «Ливерпуль» не может постоянно рассчитывать на чудо-голы. Другим нападающим придется забивать чаще, если «красные» хотят удержаться в чемпионской гонке.

    4. У «шпор» пропал инстинкт убийцы

    Не стоит винить кого-то в отсутствии инстинкта убийцы, особенно такую команду, как «Тоттенхэм», которая забила так много голов в этом сезоне и имеет одного из лучших бомбардиров лиги (Сон с 11 голами) и лучшего ассистента (Кейн с 10 передачами). И все же ценных свойств «шпорам» вчера не хватало.

    Не в обороне. Там они были великолепны. И даже в полузащите, где они много работали. Черт, даже в атаке они были хороши, когда их скорость вызывала хаос в рядах «Ливерпуля». Но в решающий момент, когда оставалось лишь попасть в ворота, они промахивались.

    Стивен Бергвейн допустил пару совершенно вопиющих промахов во втором тайме после того, как обманул защитную линию «красных». Его удары оказались ужасно своенравными и позволили «Ливерпулю» сорваться с крючка. А потом, как бы в довершение ко всему, Гарри Кейн промахнулся головой в упор примерно с шести метров.

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    • Жозе Моуринью в итоге сказал, что его подопечные сыграли лучше, и, возможно, так оно и было, но отсутствие инстинкта убийцы означает, что нельзя чувствовать себя плохо из-за поражения. У них были шансы на победу, но они их упустили.

    5. Фабиньо — отличный помощник

    Рис Уильямс провел отличную игру со «шпорами». Юноша сделал два выноса от своих ворот, и он всегда выглядел достаточно уверенным. Однако главная причина, по которой он так хорошо играл в центре обороны, заключается в человеке, расположившемся радом с ним. Рослый центральный защитник, крутой и уверенный в себе — Фабиньо.

    «Ливерпуль» запаниковал, когда Вирджил ван Дейк получил травму, но Фабиньо постоянно доказывал, что он более чем способный помощник, в том числе минувшим вечером, прерывая свирепые контратаки соперника.

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    • Бразилец был силен, был просто феноменален. И с его хладнокровием даже молодой Рис Уильямс способен играть в матчах подобного уровня и блистать. Фабиньо еще какое-то время придется играть так же хорошо, потому что он останется самым важным защитником «Ливерпуля», пока ван Дейк не восстановится после травмы. Колоссальный, статный и безумно хороший игрок.

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