Расинг — Дила. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Расинг Люксембург
Дила Гори
«Расинг»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Расинг» финишировал на 4 месте в чемпионате Люксембурга, набрав 57 очков.
Последние матчи: В заключительном матче внутреннего чемпионата «Расинг» выиграл у команды «Роданж» (2:0).
Расинг Люксембург — Дила Гори: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл вничью два раза и потерпел одно поражение.
«Дила»
Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.
Последние матчи: В 18 туре грузинского первенства «Дила» одержала победу в матче против «Спраери» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 7 матчей.
Статистика для ставок
- «Расинг» финишировал на 4 месте чемпионата Люксембурга
- «Дила» — бронзовый призёр чемпионата Грузии
- Победная серия «Дилы» составляет 7 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дила» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа «Расинг» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: «Дила» выдаёт победную серию, которая впечатляет, бронзовый призер Грузии в состоянии продлить положительную полосу игр, обыграв соперника из Люксембурга.
Ставка: Победа «Дилы» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.