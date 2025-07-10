Расинг — Дила. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Расинг» из Люксембурга дома сыграет против «Дилы» из Грузии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Дила», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Расинг»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Расинг» финишировал на 4 месте в чемпионате Люксембурга, набрав 57 очков.

Последние матчи: В заключительном матче внутреннего чемпионата «Расинг» выиграл у команды «Роданж» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл вничью два раза и потерпел одно поражение.

«Дила»

Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

Последние матчи: В 18 туре грузинского первенства «Дила» одержала победу в матче против «Спраери» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 7 матчей.

Статистика для ставок

«Расинг» финишировал на 4 месте чемпионата Люксембурга

«Дила» — бронзовый призёр чемпионата Грузии

Победная серия «Дилы» составляет 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дила» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа «Расинг» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Дила» выдаёт победную серию, которая впечатляет, бронзовый призер Грузии в состоянии продлить положительную полосу игр, обыграв соперника из Люксембурга.

Ставка: Победа «Дилы» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.