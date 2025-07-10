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    Расинг — Дила. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Дила»
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    «Дила» — АПОЕЛ
    «Расинг» из Люксембурга дома сыграет против «Дилы» из Грузии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Дила», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Расинг Люксембург

  • Люксембург
    •  Расинг Люксембург 19:30 Дила Гори

    Дила Гори

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Расинг»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Расинг» финишировал на 4 месте в чемпионате Люксембурга, набрав 57 очков.

    Последние матчи: В заключительном матче внутреннего чемпионата «Расинг» выиграл у команды «Роданж» (2:0).

    Расинг Люксембург — Дила Гори: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл вничью два раза и потерпел одно поражение.

    «Дила»

    Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

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    • Последние матчи: В 18 туре грузинского первенства «Дила» одержала победу в матче против «Спраери» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 7 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» финишировал на 4 месте чемпионата Люксембурга

    • «Дила» — бронзовый призёр чемпионата Грузии

    • Победная серия «Дилы» составляет 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дила» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа «Расинг» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Дила» выдаёт победную серию, которая впечатляет, бронзовый призер Грузии в состоянии продлить положительную полосу игр, обыграв соперника из Люксембурга.

    Ставка: Победа «Дилы» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Расинг — Дила?

    Матч Расинг — Дила состоится 10 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Расинг — Дила?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Дилы».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Расинг — Дила?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Дилы»» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Расинг — Дила?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Расинг — Дила?

    Коэффициенты букмекеров: : «Дила» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа «Расинг» — в 3.70.

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