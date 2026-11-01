2 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Брест». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» пытается закрепиться в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» отстает лишь на два очка от еврозоны. Команда отличилась 7 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Анже» — 0:0.

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До того «Лорьян» переиграл «Монако» — 1:0, да и поединок с «Парижем» завершился успехом — 1:0. Команда не пропускала в трех последних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лорьян» испытывает заметные сложности в плане реализации, зато пропускает в среднем реже гола за матч.

При этом «Лорьян» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же в Лиге 1 команда проиграла в родных стенах лишь однажды. Вот только «пиратов» она не может обыграть уже три с половиной года. Но ведь как же хочется эту серию прервать!

И уж точно команда постарается подтянуться к зоне еврокубков. «Лорьяну» нужно отрываться от опасной зоны, да и надежные тылы станут в этом плане союзником.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» всего на два очка опережает опасную зону. Команда забила 14 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ниццы» — 1:2.

До того «Брест» не уступил крепкому «Лиллю» — 1:1, а вот чуть ранее разгромил «Анже» — 5:1. Команда не побеждала в двух последних матчах.

Состояние команды: «Брест» несколько приуныл в плане результатов, к тому же пропускает в среднем больше одного мяча за матч.

При этом «Брест» относительно продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда в четырех матчах добыла пять очков. К тому же в последних матчах блистал Людовик Ажорк, отличившийся пока тремя забитыми мячами в текущем чемпионате.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. «Брест» комфортно чувствует себя в контригре, да и забивать в составе «пиратов» есть кому.

На что ставят в матче Лорьян — Брест Букмекерские коэффициенты на матч Лорьян — Брест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.45. Ничья — в 3.10, выигрыш «Бреста» — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.10, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: «Лорьян» имеет надежные тылы, к тому же победил в двух своих последних домашних поединках.

2.45 Победа «Лорьяна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Лорьян» — «Брест» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лорьян» — «Брест» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт