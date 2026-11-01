2 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Брест». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» пытается закрепиться в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лорьян» отстает лишь на два очка от еврозоны. Команда отличилась 7 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Анже» — 0:0.
До того «Лорьян» переиграл «Монако» — 1:0, да и поединок с «Парижем» завершился успехом — 1:0. Команда не пропускала в трех последних матчах.
Состояние команды: «Лорьян» испытывает заметные сложности в плане реализации, зато пропускает в среднем реже гола за матч.
При этом «Лорьян» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же в Лиге 1 команда проиграла в родных стенах лишь однажды. Вот только «пиратов» она не может обыграть уже три с половиной года. Но ведь как же хочется эту серию прервать!
И уж точно команда постарается подтянуться к зоне еврокубков. «Лорьяну» нужно отрываться от опасной зоны, да и надежные тылы станут в этом плане союзником.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» всего на два очка опережает опасную зону. Команда забила 14 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ниццы» — 1:2.
До того «Брест» не уступил крепкому «Лиллю» — 1:1, а вот чуть ранее разгромил «Анже» — 5:1. Команда не побеждала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Брест» несколько приуныл в плане результатов, к тому же пропускает в среднем больше одного мяча за матч.
При этом «Брест» относительно продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда в четырех матчах добыла пять очков. К тому же в последних матчах блистал Людовик Ажорк, отличившийся пока тремя забитыми мячами в текущем чемпионате.
Наверняка команда будет действовать вторым номером. «Брест» комфортно чувствует себя в контригре, да и забивать в составе «пиратов» есть кому.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.45. Ничья — в 3.10, выигрыш «Бреста» — в 3.10.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.10, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.73.
Прогноз: «Лорьян» имеет надежные тылы, к тому же победил в двух своих последних домашних поединках.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Брест» не побеждал в двух последних поединках
- «Лорьян» дома победил в двух матчах кряду
- «Пираты» в среднем пропускают больше гола за матч
- «Лорьян» не пропускал в трех последних поединках
- «Лорьян» в четырех домашних матчах уступил лишь однажды