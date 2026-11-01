2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Парма». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Аталанта»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Аталанта» на 6 очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 16 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Фиорентину» — 2:2.
До того «Аталанта» подписала боевой паритет с «Фрозиноне» — 4:4, а вот несколько ранее в Лиге конференций уступила «Аяксу» — 0:2. «Бергамаски» не побеждали в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Аталанта» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка постарается как можно скорее подтянуться к заветной еврозоне.
При этом «Аталанта» в четырех последних очных поединках с «Пармой» сумела победить два раза при одном поражении. Плюс разыгрался Никола Крстович, на счету которого 6 мячей в чемпионате и два ассиста. Вот только пропускают земляки Труффальдино в среднем два гола за матч.
Команде срочно нужно побеждать, иначе конкуренты постепенно отрываются. Да и кого же еще обыгрывать, как не кризисную «Парму»?!
«Парма»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Парма» набрала всего пять очков в чемпионате. А вот забить удалось пять мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела одолеть «Удинезе» — 0:0.
До того «Парма» была бита «Лацио» — 1:2, а вот чуть раньше уступила еще и «Торино» — 0:3. Команда не побеждала в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Парма» угодила в кризис, к тому же в среднем забивает фактически реже одного мяча за матч.
При этом «Парма» победила всего один раз в текущем чемпионате. На выезде же команда не добыла ни одного очка. В четырех поединках вне родных стен «пармезанцы» забили всего два мяча. Зато в минувшем туре на ноль отыграл дебютант голкипер Джованни Даффара.
Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Аталанту» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пармы» — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Аталанта» в родных стенах традиционно успешно противостоит «Парме», к тому же оппонент забивает по большим праздникам.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1-м тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды не побеждали в четырех своих последних матчах
- «Парма» в среднем забивает меньше одного мяча за матч
- «Аталанта» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч
- «Бергамаски» дома уступили всего один раз в пяти поединках
- «Парма» в четырех гостевых поединках не добыла ни одного очка