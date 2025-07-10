Урарту — Неман. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Армянский «Урарту» дома сыграет против «Немана» из Беларуси в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урарту»

Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка.

Последние матчи: В заключительном туре внутреннего первенства «Урарту» потерпел фиаско в игре с командой «Ван» (0:2).

Урарту — Неман: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.603.352.75Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы, сыграл вничью в одной встрече и потерпел одно поражение.

«Неман»

Турнирная таблица: «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси, в минувшем сезоне команда уступила титул минскому «Динамо».

В сезоне-2025 «Неман» занимает 5 место в чемпионате, набрав 28 очков, сыграв 15 матчей.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Неман» нанёс поражение команде «Ислочь» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью одну встречу.

Статистика для ставок

«Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

«Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Немана» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Призёры чемпионатов Армении и Беларуси примерно на одном уровне и как минимум забивают один мяч за игру. Ставим на то, что футболисты «Урарту» и «Немана» смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.

Прогноз: «Урарту» и «Неман» уже играли между собой в далеком 2018. Тогда в товарищеской игре команды сыграли вничью, возможно армяне и беларусы не смогут определить в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.35.