Урарту — Неман. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Урарту
Неман
«Урарту»
Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка.
Последние матчи: В заключительном туре внутреннего первенства «Урарту» потерпел фиаско в игре с командой «Ван» (0:2).
Урарту — Неман: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы, сыграл вничью в одной встрече и потерпел одно поражение.
«Неман»
Турнирная таблица: «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси, в минувшем сезоне команда уступила титул минскому «Динамо».
В сезоне-2025 «Неман» занимает 5 место в чемпионате, набрав 28 очков, сыграв 15 матчей.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Неман» нанёс поражение команде «Ислочь» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью одну встречу.
Статистика для ставок
- «Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси
- «Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Немана» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: Призёры чемпионатов Армении и Беларуси примерно на одном уровне и как минимум забивают один мяч за игру. Ставим на то, что футболисты «Урарту» и «Немана» смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.
Прогноз: «Урарту» и «Неман» уже играли между собой в далеком 2018. Тогда в товарищеской игре команды сыграли вничью, возможно армяне и беларусы не смогут определить в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.35.