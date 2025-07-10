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    Урарту — Неман. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Неман»
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    «Клуж» — «Неман». Лига конференций 2024/2025
    Армянский «Урарту» дома сыграет против «Немана» из Беларуси в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Урарту

  • Ереван
    •  Урарту 19:30 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Урарту»

    Турнирная таблица: «Урарту» финишировал на третьем месте в чемпионате Армении, набрав 62 очка.

    Последние матчи: В заключительном туре внутреннего первенства «Урарту» потерпел фиаско в игре с командой «Ван» (0:2).

    Урарту — Неман: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы, сыграл вничью в одной встрече и потерпел одно поражение.

    «Неман»

    Турнирная таблица: «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси, в минувшем сезоне команда уступила титул минскому «Динамо».

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  • 07/07/2025

    • В сезоне-2025 «Неман» занимает 5 место в чемпионате, набрав 28 очков, сыграв 15 матчей.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Неман» нанёс поражение команде «Ислочь» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв вничью одну встречу.

    Статистика для ставок

    • «Урарту» — бронзовый призёр чемпионата Армении

    • «Неман» — серебряный призёр чемпионата Беларуси

    • «Неман» не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Немана» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: Призёры чемпионатов Армении и Беларуси примерно на одном уровне и как минимум забивают один мяч за игру. Ставим на то, что футболисты «Урарту» и «Немана» смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: «Урарту» и «Неман» уже играли между собой в далеком 2018. Тогда в товарищеской игре команды сыграли вничью, возможно армяне и беларусы не смогут определить в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урарту — Неман?

    Матч Урарту — Неман состоится 10 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урарту — Неман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урарту — Неман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урарту — Неман?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урарту — Неман?

    Коэффициенты букмекеров: : «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.35, а победа «Немана» — в 2.85.

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